Son değerlendirme

Geçtiğimiz pazartesi günü son anketimizi yaptık. Kısa kısa değerlendirmelerimiz söyle:

Haberimizde de görüleceği gibi mevcut başkan Tanju Özcan’ın oyu %52. Başkanın oyu giderek düşüyor. Bundan önceki ankette %61 oranına yaklaşıyordu. On puana yakın bir düşüş var ama yine de seçilmeye en yakın aday. AKP adayı M.Emin Demirkol ise %19 görünüyor. Yaklaşık 34 puanlık bir fark var. AKP nin oylarında bir ayrıntı daha. Bir önceki seçime göre oylarında yaklaşık on puanlık gerileme var. AKP ilk defa iniş trendine girmiş gibi görünüyor.

MHP bir önceki seçimde AKP adayını desteklemek için adayını çekmişti. Onun için sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor. Genel seçimler üzerinden bakarsak, son genel seçimde oy verdim diyenler %7 tekrar oy veririm diyenler ise %8. Yaklaşık bir puanlık bir artış var. İYİ Parti ise her zamanki gibi düşük oranlarla başlıyor. Son mahalli seçime göre %3,5 oy almış. Tekrar oy veririm diyenler %4. Yaklaşık bir puanlık bir kazançları var. HDP-DEMP çekirdek oylarını koruyor. Küçük partilerden Zafer istikrarlı ve kararlı yükseliş devam ediyor. Zaferin oyu %4 ü geçiyor. Sıralamada 6 sıraya yerleşti. Oylarını incelediğimizde yüzer gezer oylar olmadığı görülüyor.

Bu ankette seçmenleri oturdukları mahallelere göre tasnif ettik. 30 mahalle adıyla ayırdık. Her mahalleden örnekler aldık. Hangi mahalle hangi adaya ne oranda destek veriyor bunları görebiliyoruz. Ayrıca meslek gruplarına göre de tasnif ettik. O çok merak edilen emeklilerin AKP ye destekleri de ortay çıktı. Ayrıca yaş gruplarına ve eğitim durumlarına göre de partilere olan destekleri görebiliyoruz.

Bir başka sorumuz da seçimden sonra ekonomik durum nasıl olur dedik. Bu soruya iyiye gideceğini söyleyenlerin toplam oranı %23. Kötüye gideceğini söyleyenler %48 ile en büyük grup. Toplamda olumsuz görüş beyan edenler ise %77.

Özetle son söz olarak şunu söyleyebiliriz;

Tanju Özcan seçilmeye en yakın aday. Geçtiğimiz dönemlerde AKP adayları seçimlere avantajlı girerlerdi, bu gün ekonomik durum sebebiyle seçmende bir mesafe olduğu gözleniyor. Bunalan emekli, asgari ücretli ve diğer düşük gelir grupları artık iktidara dişini göstermeye başladı.

Araştırmamızda incelenecek daha pek çok ayrıntı var. Bunlardan bir kaçı;

Partilerin oy kayıpları, hangi partilere oy kaptırıyor, eğitim durumlarına göre seçmenler hangi artilere oy veriyor, hangi yaş grupları daha çok hangi partilere oy veriyor gibi çok önemli bilgilere ulaşıyoruz. Sırası geldikçe bunların da analizini yapacağız.

Herkese iyi haftalar, iyi ramazanlar.