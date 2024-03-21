İslam’da sakal ile ilgili etraflı bir araştırma…

Bizim gazete zaman zaman ilginç konuları manşete taşıyarak, Bolu’da önemli bir gazetecilik başarısı gösteriyor. Takip edenler hatırlıyordur. Geçen haftada sakal kesmenin haram olduğunuve aynı zamanda sakal tıraşı yapan berberlerin de günah işlediğine dair bir görüşü manşete taşıdı.

Konu biraz da bizim de ilgi alanımıza girdiği için, gazetedeki sohbet ortamında bize de soruldu. Gerçekten bu sakal meselesi hayli girift ve toplumda sürekli tartışma konusu olmaktadır.

İslam’ın talep ettiği bütün ilkelerin hayat bulduğu bu Ramazan ayında, maalesf, kimseye yaranamadığım seçim ortamdan biraz uzaklaşıp, bu konuyu etraflıca araştırarak, bulgularımı okuyucularımla paylaşayım dedim.

Bu araştırmam da, daha ziyade, seksenli yıllarda Fazilet takviminin hazırlanmasında büyük emeğigeçen, ilmi dirayetine güvendiğim ve aynı zamanda İstanbul’da talebe arkadaşım Halis Ece’nin çalışmalarından yararlandım.

Bu gün, moda akımına uyarak, her yaş gurubunda,çeşitli görünümde sakal bırakanlar var. Bu akım bizim konumuz dışında bir gelişme... Biz İslam’ı açıdan sakal bırakmanın hükmü nedir? Bunu tahlil etmeye çalışacağız.

Sakal bırakmak veya tıraş etme noktasında müçtehit âlimler,bu husustaki Naslara istinaden değişik görüşlere varmışlardır.

Bir kısmına göre sakal bırakmak farz, kesmek haramdır demişler.

Bir kısmına göre ise sakal bırakmak sünnet, kesmek mekruhtur.

Bazıulemalar sakal bırakmak mubahtır. Yani işleyen sevap kazanır, işlemeyen günaha girmez diye bir görüş ortaya koymuşlar.

Farz olduğu tezini ortaya koyanlar, Peygamberimizin “sakal bırakın” emrine istinaden, emirler farzolmasını gerektirir diyorlar.

Diğer görüştekiler, Sakal bırakın emrinin, sakal bırakmanın farz olmasını gerektirmez. Çünkü Peygamberimiz “saçlarınızı boyatın” emrine rağmen, bu emre bazı sahabe uymamıştır.

Sakal bırakmanın mubah olduğunu söyleyenler ise, sakal bırakmak yemek içmek, oturmak, giyinmek, ogünün vasıtası deveye binmek gibi Rasülullah’ın insan olduğu için, tabi olarak yapmış olduğuadetlerdir. Bunlara “sünnet-i zevaid” denir. Bu hükme göre sakal bırakmak fazilet olmakla birlikte, tıraş olmak mubahtır.

Günümüzün bazı âlimleri mesela Süleyman Hilmi Tunahan (ks) Hazretleri “ sakal erkeğin ziyneti/süsüdür. Kendilerine yakıştığı gibi bırakır” buyurmuşlardır. Ve yine sakal bırakmak “sünnet-ihüda”sınıfında değil,sünnet-izevaid olduğunu ifade etmişlerdir. Yani ibadete değil, âdete taalluk edipuyulması güzel, terki de mubah olan sünnetlerden olduğu için, yapılmasında veya terkinde dini yönden hiçbir mahsur bulunmadığına, mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğuna işaret etmişlerdir. Oturmak, yemek, içmek gibi…

Bir mümin “Rasulullah efendimiz ’in şu şekilde sakalı vardı ve dişlerini misvakla temizlerdi, bendebunlarınaynısı uygulayacağım” dese ve böyle amel etse, elbette, bundan umduğu neticeyi, sünnete uymanın ecrini- mükâfatını alır.

Bir başka müminde, sakal bırakmazevaid sünnetlerden olan bir beşeri adettir. Ve yine misvak o günün diş temizliği için bulunan ve bilinen en uygun kullanım aracıdır. Bunlar sünnet-hüda sınıfına girmez.Yani uyulması hidayet,terki delalet olan sınıflardan değildir dese ve böyle yapsa, bu müminde manevibakımdan vebal altında olmaz, günahkâr sayılmaz.

Velhasıl, sakalını bırakana niçin bıraktın dememek, kesip tıraş olana da kınayıp tenkitte bulunmamakgerekir.

Meselenin özü budur.

Kalın sağalacakla…

Günün sözü:

Her kes sakal bırakır; ama sakal adamda güzel durur.

Geri kalanda kıl yumağı gibi görünür.