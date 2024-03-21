21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun!

Down sendromlu bireylerin 21. krozomları 3 adettir. Bu sebeple Birleşmiş Milletler 21 Mart tarihini (21.03) Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul etmektedir.

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi aslında. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana geliyor. Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşı, 35 yaşüstü hamileliklerde çocuğun down sendromlu olma riski artıyor. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleri oluyor. Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı bu genetik farklılıkta yok. Ortalama her 800 doğumda bir bu farklılık görülüyor. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamakta. Ülkemizde buna ilişkin tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu farklılık hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.

Down sendromunu artık bir hastalık olarak değil, bir farkındalık olarak görmemiz, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Down sendromlu kişilere hasta olarak bakmak hem yanlış hem de onlar açısından çok gurur kırıcı olup belki de içlerinde hissettikleri özgüven eksikliğinin daha fazla olmasına sebep oluyor.

Artık bilinçlenmeli, sırf bizden farklılar diye o insanları bakışlarımızla bile örselemekten vazgeçmeliyiz.

Down sendromlu bireylerin, onlara emekle bakan ailelerinin, eğitimlerine katkıda bulunan tüm öğretmenlerinin Dünya Down Sendromu günü kutlu olsun! Farklılıkları farketmemiz dileğiyle.

Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın…