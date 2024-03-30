Makale Yazısı-

Seçim mevsimi;
Sabahattin Ahmet Yamaner

Sabahattin Ahmet Yamaner

Para, pankart ve vaatler üzerine bir değerlendirme

Yaklaşık yarım asırdır seçim süreçlerine tanık olmuş biri olarak, seçimlerin zaman içinde nasıl bir evrim geçirdiğini gözlemleme fırsatım oldu. Bir zamanlar ideoloji ve politikaların ön planda olduğu bu süreç, maalesef son otuz yıldır adeta bir para harcama yarışına dönüştü. Bu değişimi özellikle son birkaç gün içinde şahit olduğum bir olay net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir iş yerinde otururken, bir partinin minibüsünün durduğunu ve ardından dört kişinin indiğini gördüm. Bu kişiler, eli dolu hediye paketlerini evlere dağıtıyorlardı.

Şehir, adeta adayların pankart ve afişleri, parti bayraklarıyla donatılmış bir sahneye dönüşmüş durumda. Binaların duvarları, pankartlarla kaplanmış; sokaklar, dağıtılan koliler, kitapçıklar, bayraklar ve çeşitli eşantiyonlarla dolmuştu. Bu harcamaların maliyetini ve bu paraların kimin cebinden çıktığını bir an için düşünelim. Diğer ülkelerde, özellikle AB ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde bu tür harcamaların olup olmadığını, adayların kendilerini nasıl ifade ettiklerini merak ediyorum.

Şehrimizdeki seçime hızla girerken, adaylarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Genç ve dinamik başkan adaylarımız, projeleri, performansları ve ekipleriyle dikkat çekiyor. Seçmen, adayların vaatlerini değerlendirerek kentimizin geleceğine yön verecek.

Ancak, hediye paketlerinin seçimlerde etkili olacağını düşünmüyorum. Bolu’daki seçmenler, düşünce ve tecrübeye önem veriyor. Birkaç genç ve idealist aday gelecek vaat etse de, deneyimin önemi vurgulanıyor.

Seçim sürecinde genellikle tecrübe ve deneyim konuşulurken, yerel yönetimlerin iktidar partisine bağlı olmadan da yatırım yapabileceği ve kaynak alabileceği bir gerçek. Devletin gelirleri, vatandaşların ödediği vergilerle oluşur. Yönetimde kim olursa olsun, devletin kaynaklarının adil bir şekilde yönetilmesi esastır.

Bolu’da doğup büyüdüğüm için, seçimlerin şehrimiz için en hayırlı sonuçları getirmesini diliyorum. Seçimlerin, herhangi bir kazaya ya da olumsuzluğa mahal vermeden, temiz bir yarış içinde geçmesini umuyorum.

Son tahlilde, seçim süreçlerinin giderek artan maliyetleri ve bu maliyetlerin toplum üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Bolu’da yaşayan bir köşe yazarı olarak, seçimlerin sadece büyük paketlerle değil, gerçekçi vaatlerle ve somut projelerle kazanılması gerektiğine inanıyorum.

Bu Pazar yapılacak seçimlerin, hem memleketimize hem de güzel şehrimize fayda sağlamasını temenni ediyorum. Seçimler, bir şehrin, hatta bir ülkenin geleceğini şekillendirecek önemli bir araçtır. Bu seçim sürecinin, sadece belli başlı projelerin ve vaatlerin ötesinde, toplumun gerçek ihtiyaçlarına odaklanan bir dönüşümü başlatmasını umuyorum. Seçmen olarak, bu dönüşümün parçası olmak ve seçimlerin şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmak bizim elimizde.

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Yazar Sabahattin Ahmet Yamaner - Mesaj Gönder

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