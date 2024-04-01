Makale Yazısı-

Hadi gel köyümüze geri dönelim
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Diğer partilere ve bu partililere gönül verenlere haksızlık olurdu.

Çünkü

Yazdığımız köşe benim değil, bizimdi, Bolunun sesiydi.

Milliyetçi Hareket Partisinden Kontenjan adayı olduğum gün, Bolu Gündem Gazetesindeki yazılarıma ‘BELKİ NEFSİMİN ESİRİ OLABİLİR, OKUYUCULARIMI YANILTABİLRİM.’ diyerek ara verdim.

***

Değerli dostlar!

Şunu söyleyebilirim, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu da kuruldu kurulalı böyle bir çalışma görmedi.

Seçim kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yerine getirildi.

Ama

Olmadı, olmazdı da…

Çünkü sahaya çıktığımızda, önceliği köprülü kavşak, stat, asfalt, kaldırım olmayan; ekonomik krizden bunalmış vaziyette burnundan soluyan, karnı guruldayan, gözlerinden şimşek çakan ve ikna olması zor olan bir vatandaş tablosu çıktı karşımıza.

Kısacası, vatandaş bu seçimi bir yerel seçim olarak değil, iktidara iyi bir ders vermek için bir fırsat olarak görüyordu.

Gördü de…

***

Bolu Gündem Gazetesinde ki son köşe yazımın son bölümünü, ‘…Kaderimizde, belediyede aktif olarak hizmet etmek varsa, şehrimiz için hizmetlerimize burada devam ederiz.

Ya nasip olmaz ise…

NİYETİN de NASİBİN de ne olduğunu bilenlerden biri olarak, küsmeyiz, gücenmeyiz. Bıraktığımız yerden, aynı aşk ve şevk ile şehrimizin hayrına olacak işler için yine çalışır didiniriz.

Hakkımızda hayırlısı olsun efendim.’ diyerek bağlamıştım.

Şehrimize hizmet yolunda benim için hayırlı olan Ferdi Tayfur’un ‘Hadi gel köyümüze geri dönelim’ dediği gibi köşemize geri dönmekmiş.

Döndük efendim.

***

‘Hoca deşifre oldun, ne kadar doğruyu yazarsan yaz, ne söylersen söyle eski güvenirliğin kalmaz’ diyenler olabilir mi?

Olabilir!

Bu düşüncede olanlara, her türlü imkânın siyasi menfaatler için seferber edildiği bu seçim sürecinde, ‘BELKİ NEFSİMİN ESİRİ OLABİLİR, OKUYUCULARIMI YANILTABİLİRİM’ diyerek yazılarıma ara verdiğimi hatırlatabilirim.

Bu KÜÇÜK davranış biçimi bile çok BÜYÜK bir mesajdır anlayanlara…

***

Her oy kıymetlidir, değerlidir. Bizi destekleyen bu insanlara teşekkür ediyorum.

Ama

Bana, yeminini bozacak kadar inanan, farklı düşüncede olmasına rağmen ‘sana’ diyerek oy atan, il dışından gelip oy atmaya koşan pek çok KIYMETLİLERİMİZ de oldu.

HATIRLANAN kıymetlidir’ derler. Bana göre HATIRLAYAN daha çok kıymetlidir. Bu satırların yazarı sizlere MİNNATTARDIR.

***

Bolu Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sayın TANJU ÖZCAN’ ı, ona oy atarak destek verenleri ve çalışma arkadaşlarını kutluyor, samimi duygularla başarılar diliyorum.

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