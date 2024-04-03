Otur oturduğun yerde…

Dost acı söyler diye başlayalım,

Son dört beş haftadır hep uyarıyorduk,

Bu oyunla olllmaaaz…

Konuyu biraz daha açalım,

Hani ligin ilk yarısında kötü oyun oynuyorduk ya,

Hani az puan toplayıp tehlikeli bölgenin bi tık üstünde tamamladık ya,

Ligin ikinci yarısına çok hızlı başladık ya,

Toplanan puanlarla bir an da potaya girdik ya,

Bazılarımız;

Anlamadan, bilmeden bir anda şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı,

Biz de her zaman ki temkinli duyarlılık ile,

“-Bu oyunla olmaaaz, olamaaaz” diyorduk,

Hatırlayın son maçlarımızı,

Erzurum, Giresun, Bodrum, Göztepe,

Ve son olarak ta Gençlerbirliği,

Bu futbol ile nerenin play-off unu gözlüyorsun,

Otur oturduğun yer de,

Bu oyun ile,

Bu ekonomik şartlar da bizim ligimiz bu…

SEÇİLİRSEM YAPARIM

Ne dediysek o…

Bir yerel seçim dönemi daha bitti,

Vaatler havalar da uçuştu,

Kazananlar, kaybedenler,

Umutlar, umutsuzluklar…

Kendi coğrafyamıza bakalım,

Siyasi bir aday sanki kendi cebinden veriyormuş gibi,

Spor bakanlığı adına ASKF ve Boluspora altı artı beş milyon,

Toplam da on bir milyon verdi,

(Helali hoş olsun, güle güle kullansınlar)

Üstüne

“-Spor bakanı söz verdi, stadı da biz yaparız” dedi,

Yani bir nevi üstü kapalı, şantaj gibi bir şey,

İktidar adayı olarak,

“-Oyunu bana ver

Stadyumu yaparız”,

Şimdi soruyorum,

Oylar iktidarın adayına gitmedi diye,

Devlet kendi vatandaşını, Bolumuzu,

Devleti spor bakanlığı ile mi cezalandıracak mı?

Yesinler sizin siyasetinizi…