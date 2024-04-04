Ayetler Hadisler ve inanç

Uzun zamandır yazmayı düşünüyordum. Konu hassas, konunun uzmanı değilim, bu yüzden bu güne kadar yazmadım. Şunu da peşinen söyleyeyim buradaki görüşler beni bağlar, bunlar fetva falan değildir, sadece düşünen araştıran bir insan olarak ulaştığım görüşlerdir.

İslamın temel kaynaklarından ikisi Kuran ve hadislerdir. Kuran’a kimse karşı çıkmıyor çıkamıyor. Ancak hadislerin bazıları sıkıntılı. Günümüz bilim ve teknolojisiyle çelişen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bazıları bunu gidermek için o hadisi toptan uydurma diye reddediyor, bazıları da zorlama yorumlarla açıklamaya çalışıyor. Ancak iki uygulama da inananları tam olarak ikna edemiyor. Şimdi Kutub-i Sitte de geçen bir hadis şöyle. Hadis numarası 3961.

Tirmizi'de Ebu Hüreyre radıyallahuanh'tan gelen bir rivayete göre, Halk: "Mantar toprağın çiçek hastalığıdır" demiştir. Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle söylediler: "Mantar (Allah'ın Beni İsrail'e in'am ettiği kudret helvası denen) menn'dendir. Suyu göz için şifadır. Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır." Ebu Hüreyre ilave eder: "Ben üç veya beş veya yedi mantar aldım, onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti." 3961

Burada Hz. Muhammed’e isnat edilen bir söz var. ”Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır.”

Günümüz şartlarında zehirlenen birini acve hurmasıyla tedavi etmeye kalkarsan öldürürsün. Peki Hz. Peygamber’in sözü ne olacak? Peygamberler yalan söylemez. Peygamberlerin sözlerine inanmak imanın gereklerinden. Hadisi uydurma diye reddetmek de çözüm değil.

Cevap yine hadislerin içinde. Bunu doğru bir şekilde analiz edip yorumlayarak akıl mantık çerçevesinde herkesin kabul edebileceği bir açıklama şudur.

Yine Kutub-i Sitte de sahih olarak kabul edilen bir hadis.

Rafi' İbnu Hadic radiyallahuanh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde, Medineliler hurma telkih (uzun sırıklarla hurma dallarına vurmak N.Y.) ediyorlardı: "Ne yapıyorsunuz?" diye onlara sordu. Medineliler: "Bu, eskiden beri yapmakta olduğumuz bir şey!" deyip (açıkladılar). Aleyhissalatu vesselam da: "Eğer bunu yapmasanız belki de sizin için daha iyi olur!" buyurdular. Bunun üzerine Medineliler o işi bıraktılar. Hurma ağaçları (o yıl çağla) döktü (ve meyve tutmadı). Durum Aleyhissalatu vesselam'a haber verilince şöyle buyurdular: "Bilin ki, ben bir beşerim. Size dininizle ilgili bir emirde bulunursam onu derhal alın. Eğer kendi re'yime dayanan bir şey emredersem, bilin ki ben bir insanım!" Kutub-i Sitte hadis no 5913

Kuranda da, “De ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine olan ibadetine kimseyi ortak tutmasın.” (Kehf:110).

İşte günümüzde bilimle, fenle çelişen hadisleri açıklayan Peygamber sözü. "Bilin ki, ben bir beşerim. Size dininizle ilgili bir emirde bulunursam onu derhal alın. Eğer kendi re'yime dayanan bir şey emredersem, bilin ki ben bir insanım!"

Demek ki Hz. Peygamber her şeyi bilen biri değildir. Bilin ki ben bir insanım derken yanılabilirim demektedir. O sadece dini konularda otoritedir.

Medinelilerin yaptığı aslında tozlaşmaya yardım etmektir. Nedenini bilmeden yaptıkları ve yüzyıllar boyu uygulayıp tecrübe ettikleri bir uygulamadan Hz. Peygamberin tavsiyesi üzerine vaz geçince tozlaşma işlemi yeterli yapılamamış ve ürün alınamamıştır. Hz Muhammed’in bizzat kendisinin itiraf ettiği yanılmayı günümüzde hayır, Hz. Peygamberin her dediği doğrudur yaklaşımıyla giderseniz, insanlar ya deizme ya da ateizme kayacaklardır.

Bir başka tartışma, ne yazık ki bunu savunan bir akademisyeni izledim, deve idrarının şifa olduğunu, bunun için de hadis olduğunu üzerine basa basa söylüyor.

O hadisi bulamadım ama ben öyle bir hadis olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü İslamiyet temizlik kurallarına titizlikle riayet eder. Hz. Peygamber de bunu teşvik eden pek çok hadisi vardır. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayın, misvak kullanın, Cuma günü namaz için gusl edin gibi daha nice tavsiyeler var. Özellikle de elbiseye idrar kaçırmamayı, bunun için ayaktan işememeyi tavsiye eden hadisler de var. Bütün bunlara rağmen dinen de pis kabul edilen deve idrarını neden şifa olarak tavsiye etsin? Bu sadece islam öncesi Arap geleneklerinden birisidir.

Günümüzde ilahiyat alanındaki akademisyenlerin özellikle müşkül konuları açıklarken çok dikkatli ve akıllı hareket etmeleri gerekir. İslam dini sadece teslimiyet dini değil aynı zamanda da akıl ve mantık dinidir.

Geçmişten günümüze geleneksel inanç kurallarına aykırı görüş bildirenler ya dışlanmış veya cezalandırılmıştır.

Bunlardan en bilineni Ebu Hanife’dir. Peygamber efendimize isnat edilen birçok hadisi reddettiği için de çeşitli suçlamalara maruz kaldı. Aynı dönem yaşayan birçok kelamcı kendisini kafir ilan etti.

Zehirlenerek öldürüldüğü bilinmektedir.

Bir soru: Peygamberimize ilk inanan erkek kimdir?