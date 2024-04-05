Makale Yazısı-

İlkbahar sembolleri : Mart kedileri ve bitki kedicikleri
Suat Tosun

Suat Tosun

İnsanlar ve hayvanlarda acıkma ,susama ve cinsellik gibi ihtiyaçlar beynin hipotalamus bölümünde meydana geliyor.Her tür hayvan farklı mevsimlerde ve özellikte çiftleşme göstermekte.

"Mart kedisi"tabiri olsa da kediler yaz   aylarında da çiftleşirler. Esasen mart ayı, yıl içinde  kedilerin ilk çiftleşmeye başladıkları ay olup ,hipotalamus hormonu FHS, gündüz saatlerinin uzaması ve gün ışığının artmasıyla harekete geçmektedir ( anodoliapet.com).

Peki  ya bu kedicikler ne oluyor ?

Doğanın ısınarak canlanmasıyla,yapraklar çıkmadan önce ağaçlar,kedicikler(erkek ve dişi çiçek kurulları) olarak adlandırılan,hassas tüylü yapılar üretir.

Genellikle yavru kedi kuyruğu olarak tanımlanan bu minik tüylü iplikler (1578 yılında  Hollandaca'dan  İngilizce'ye  eğlenceli bir çeviri sayesinde  adlandırılmış)  baharın gelişini müjdelemekte.

Her kedicik,merkezi bir gövde üzerinde sıkıca bir araya getirilmiş küçük çiçek kümelerinden oluşur. Ağaçları eşsiz çekicilikleriyle süsleyen baharın ilk işaretleri olarak  onları mutlak görmektesinizdir.

Erkek kedicikler daha uzun ve daha gösterişli görünümleriyle  dikkatleri üzerine çekmekte.Bunlar baze saman nezlesini tetikleyen  polen bulutlarını  havaya salan polen üreticileridir.

Örneğin huş ağacı poleni, metreküp başına bin ila on bin  tane  arasında  değişebilir.Ve bu da onu hava yoluyla taşınan "tahrip edici" yapar.

Dişi kediciklerdaha sade ve polenle  döllendiklerinde tohuma dönüşen ovülleri içeren sessiz ürünlerdir.

1981-1992 yıllarında ,Bolu Yöresi doğu kayını ormanları tohum verimi projesi araştırmalarımda; tohum kapanlarında birim alana düşen,haziran ayı sonuna dek tamamı düşen erkek kediciklerin sayısıyla  ,kasım ayı sonuna kdar aynı birim alanına dökülen tohum arasında bir korelasyon saptanmıştır.Dolayısıyla da ,haziran ayı sonlarında final düşüşü sona eren erkek kedicikleri sayısındaki artış,pratik bir fenolojik gözlem tesbitiyle de (yersel sayımlarla) o yılın bol tohum verimini belirleyici  öncü işaret olabilmektedir.

Kedicikler,hem ağaçların  çoğalmasında  hemde  yaban hayatı için besin olarak önemli roller oynarlar.

İklim değişikliği  ilerledikçe kedicikler  üzerindeki etki potansiyel olarak diğer hayvan türlerini etkileyen  bir zincirleme  reaksiyonu  tetiklemektedir. Örneğin Sven Batke'nin araştırmalarında(2024),güve larvaları bu çiçek ziyafetlerine akın etmekte. Erkek kedicikleri yiyen güve larvaları  dişi kedicikleri  yiyenlere kıyasla  daha iyi vücut kütlesine,hayatta kalma oranlarına ve  üreme başarılarına  sahip olma eğilimindedirler.

Yine iklim değişimi etkisiyle;sıcaklığın daha yüksek olduğu bölgelerdeki ağaçlar,  yılın başlarında   erken çiçeklenmeyle ,erkek -dişi kedicikler arasındaki senkronize dansı bozabilir. Kızılağaç,huş,fındık gibi ağaçlar tek evcikli olarak bilinir ,bu hem erkek hem de dişi çiçeklerin aynı ağaçta büyüdüğü anlamına gelir.

Değişen sıcaklıklar,erkek ve dişi kediciklerin farklı zamanlarda çiçek açması nedeniyle  gelişim zamanlamasında bir bölünmeye  yol açabilir.

Aşırı şiddetli yağışlar,dolu   kedicik gelişimini etkiler.Bu çevresel değişiklikler,bir ağacın doğru zamanda sağlıklı kedicikler üretme yeteneğini  belirler.

Özetlersek; kedicikler salt hassas tüylü parçalar değil, büyüleyici biyolojileriyle  ağacın üreme sürecinin hayati bir parçası veonlarla beslenen yaban hayatının güvencesidir.

KAYNAKLAR:Sven Batke .2024 : Catkinsare flowering at different times  as climate changes.The Conversation.uk.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Suat Tosun - Mesaj Gönder

# hava, gelir, yol
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL