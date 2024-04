İlkbahar sembolleri : Mart kedileri ve bitki kedicikleri

İnsanlar ve hayvanlarda acıkma ,susama ve cinsellik gibi ihtiyaçlar beynin hipotalamus bölümünde meydana geliyor.Her tür hayvan farklı mevsimlerde ve özellikte çiftleşme göstermekte.

"Mart kedisi"tabiri olsa da kediler yaz aylarında da çiftleşirler. Esasen mart ayı, yıl içinde kedilerin ilk çiftleşmeye başladıkları ay olup ,hipotalamus hormonu FHS, gündüz saatlerinin uzaması ve gün ışığının artmasıyla harekete geçmektedir ( anodoliapet.com).

Peki ya bu kedicikler ne oluyor ?

Doğanın ısınarak canlanmasıyla,yapraklar çıkmadan önce ağaçlar,kedicikler(erkek ve dişi çiçek kurulları) olarak adlandırılan,hassas tüylü yapılar üretir.

Genellikle yavru kedi kuyruğu olarak tanımlanan bu minik tüylü iplikler (1578 yılında Hollandaca'dan İngilizce'ye eğlenceli bir çeviri sayesinde adlandırılmış) baharın gelişini müjdelemekte.

Her kedicik,merkezi bir gövde üzerinde sıkıca bir araya getirilmiş küçük çiçek kümelerinden oluşur. Ağaçları eşsiz çekicilikleriyle süsleyen baharın ilk işaretleri olarak onları mutlak görmektesinizdir.

Erkek kedicikler daha uzun ve daha gösterişli görünümleriyle dikkatleri üzerine çekmekte.Bunlar baze saman nezlesini tetikleyen polen bulutlarını havaya salan polen üreticileridir.

Örneğin huş ağacı poleni, metreküp başına bin ila on bin tane arasında değişebilir.Ve bu da onu hava yoluyla taşınan "tahrip edici" yapar.

Dişi kediciklerdaha sade ve polenle döllendiklerinde tohuma dönüşen ovülleri içeren sessiz ürünlerdir.

1981-1992 yıllarında ,Bolu Yöresi doğu kayını ormanları tohum verimi projesi araştırmalarımda; tohum kapanlarında birim alana düşen,haziran ayı sonuna dek tamamı düşen erkek kediciklerin sayısıyla ,kasım ayı sonuna kdar aynı birim alanına dökülen tohum arasında bir korelasyon saptanmıştır.Dolayısıyla da ,haziran ayı sonlarında final düşüşü sona eren erkek kedicikleri sayısındaki artış,pratik bir fenolojik gözlem tesbitiyle de (yersel sayımlarla) o yılın bol tohum verimini belirleyici öncü işaret olabilmektedir.

Kedicikler,hem ağaçların çoğalmasında hemde yaban hayatı için besin olarak önemli roller oynarlar.

İklim değişikliği ilerledikçe kedicikler üzerindeki etki potansiyel olarak diğer hayvan türlerini etkileyen bir zincirleme reaksiyonu tetiklemektedir. Örneğin Sven Batke'nin araştırmalarında(2024),güve larvaları bu çiçek ziyafetlerine akın etmekte. Erkek kedicikleri yiyen güve larvaları dişi kedicikleri yiyenlere kıyasla daha iyi vücut kütlesine,hayatta kalma oranlarına ve üreme başarılarına sahip olma eğilimindedirler.

Yine iklim değişimi etkisiyle;sıcaklığın daha yüksek olduğu bölgelerdeki ağaçlar, yılın başlarında erken çiçeklenmeyle ,erkek -dişi kedicikler arasındaki senkronize dansı bozabilir. Kızılağaç,huş,fındık gibi ağaçlar tek evcikli olarak bilinir ,bu hem erkek hem de dişi çiçeklerin aynı ağaçta büyüdüğü anlamına gelir.

Değişen sıcaklıklar,erkek ve dişi kediciklerin farklı zamanlarda çiçek açması nedeniyle gelişim zamanlamasında bir bölünmeye yol açabilir.

Aşırı şiddetli yağışlar,dolu kedicik gelişimini etkiler.Bu çevresel değişiklikler,bir ağacın doğru zamanda sağlıklı kedicikler üretme yeteneğini belirler.

Özetlersek; kedicikler salt hassas tüylü parçalar değil, büyüleyici biyolojileriyle ağacın üreme sürecinin hayati bir parçası veonlarla beslenen yaban hayatının güvencesidir.

KAYNAKLAR:Sven Batke .2024 : Catkinsare flowering at different times as climate changes.The Conversation.uk.