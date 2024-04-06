Makale Yazısı-

Seçimi nasıl kazandık ama
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Bu seçimden öncede pek çok yerel ve genel seçim yaşamış, başkan ve milletvekili adaylarının hatta bakanların vaatlerini dinlemiştik.

De sormak isterim.

Biri Ömerler Köyü civarına küçük motorlu, diğeri ise Karacaağaç’a normal uçakların ineceği HAVAALANLARINI görenleriniz, Küçük Berk Mahallesine YAPILAN, ya da yerinde YENİLENEN STADYUMLARA gidenleriniz var mı?

Veya Kürkçüler Mahallesinde YAPILAN devasa ULUSLARARASI DİYANET KÜLLİYESİ’ne dünyanın her tarafından gelen kursiyerleri görenleriniz. Çığırtkanlar Mezarlığının güneyinden başlayan ve Karacasu yoluna kadar uzanan, 100. YIL CUMHURİYET PARKI’ n da bulunan gölette, kano sporu yapanlarınız, gondol içinde keyif sürenleriniz?

***

Kıymetli İnsanlar!

Yukarıda bahsetmiş olduğum havaalanları cazibe merkezi olmayan şehirlere kazandırıldı. Esamisi okunmayan, doğru dürüst takımı olmayan şehirlere stadyumlar, SAHALAR yapıldı.

Bizle beraber yola çıkan Harput’ da, Uluslararası Diyanet Eğitim Külliyesi bitme noktasına geldi.

Bizler ise enerjilerimizi Bolumuz için harcayacağımıza, ‘Sözler verdiniz, yerine getirmelisiniz’ diye soracağımıza, günlük siyasetin peşinden giderek; bizlere, ‘Aslı yok yaylasında bin beş yüz koyunum var benim’ türküsünü dinletenlerin oyunlarına geldik. Keklik gibi düz ovada avlandık.

Siyaset kafası ile ‘SEÇİMİ NASIL KAZANDIK AMA’ diyerek, sadece partililerce karşılıklı ‘şıkıdık mıkıdık’ oynadık.

***

Yeni bir yerel seçim geçirdik. ‘...Buyurun arkadaşlar davetim var benim! / Herkes kesesinden yesin, içsin saltanatım var benim ‘ diyen başkan adaylarının hatta bakanların pek çok vaatlerini ağzımız açık dinlerken yine kendimizden geçtik.

Şimdi…

Yine keklik gibi av olmamak, kanadımızı çam dalına bağlatmamak istiyorsak; ‘SENİN PARTİN, BENİM PARTİM’  demeden, ‘Yok yerel yönetimin sözüydü, yok genel yönetim söz vermişti’ diye birbirinden ayırmadan bir olmalı, şehrimizin hayrına olacak bu vaatlerin arkasını kovalamalı, oynayacaksak,  ŞEHRİMİZE KAZANDIRILAN ESERLERİN açılışlarında hep beraberce şıkıdık mıkıdık oynamalıyız.

Oynamamız için de sivil toplum örgütleri ve basın olarak bu vaatleri her daim ilgililere hatırlatmalıyız.

***

Hatırlattık, hatırlattık!

Hatırlatmazsak…

Havaalanlarına inen uçakları DAHA ÇOOOK görür ‘ Buba buba! Bak tayyareler iniyor’ diyen evladımıza ‘ Elleşme oğlum insinler.’ diye cevap veririz.

Yeni yapılan statlara gider, ‘FİNCANI TAŞTAN OYARLAR’ şarkısı ile tribünleri DAHA ÇOOOOK neşelendiririz.

Kış döneminde cazibe merkezi olan ANTALYA’ yı örnek alıp, BOLUMUZU yaz döneminde bir cazibe merkezi haline getirmek için yapılan futbol sahalarına DAHA ÇOOOK gideriz.

Çığırtkanlar Mezarlığının güneyinden başlayan ve Karacasu yoluna kadar uzanan, 100. YIL CUMHURİYET PARKI’ na gider, gölette gondol içinde keyif sürerken veya kano sporu yaparken ÇEK KAYIKÇI KÜREKLERİ, GEZDİR SEVEN ŞU KALPLERİ’ şarkısını DAHA ÇOOOK söyleriz.

***

Düz ovada avlanan keklikler, çam dalına asıldıktan sonra AYNI TORBAYA konuluyor efendim.

Vaatleri kovalayalım ki, yine keklik gibi avlanmayalım.

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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