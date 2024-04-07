Makale Yazısı-

Meyvalar olgunlaşınca…
Aydın Hitit

Aydın Hitit

Yozgatspor. BAL ligi grup 11

Diyarbakırspor BAL ligi 9. Grup

Eskişehirspor BAL ligi 6. Grup

Balıkesirspor 3. Lig 4. Grup

Akhisarspor 3.lig 3. Grup

Karşıyaka 3. Lig 2. Grup

Elazığspor 3. Lig 3.grup

Kırıkkalespor 3. Lig 1. Grup

Karabükspor 3.lig 1. Grup

Bursaspor 2.lig Beyaz grup

Zonguldakspor 2.lig Beyaz grup

Altınordu 2.lig Beyaz grup

Ankaraspor 2.lig Beyaz grup

Mersin İ.Y. 2.lig Beyaz grup

Vanspor 2.lig Beyaz grup

Bucaspor 2.lig Beyaz grup

Denizlispor 2. Lig Kırmızı grup

Sarıyer 2. Lig Kırmızı grup

Menemen 2. Lig Kırmızı grup

Yukarıdaki listeye iyi bakın,

Bunlar,

Futbol tarihimiz içinde gerek bulunduğumuz ligde,

Gerekse süper lig de zaman zaman mücadele vermiş kulüpler,

Ve bunlara Giresun ve Altayı da ekleyelim…

Yukarıda ki tüm kulüplerin şu an ki durumları ne?

Birçoğu bulundukları ligleri de terk etmek üzere,

Aşağı doğru…

Sebep ne?

Tabi ki Şark kafalı arabesk yönetimler,

Sonucun da ekonomik iflas,

Veee çöküş…

Sakarya maçı sonrası,

İki sıfır yenildiğimiz ve büyük ihtimal play-off şansımızın yok denecek kadar azaldığı maç sonrası bunlar aklıma geldi,

Tamam,

Hadi diyelim Play-off a kaldık,

Es kaza süper lige çıktık,

“Hani şimdi biz,
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz”

Diyerek…

Eee sonra?

Eşek sağlam kazığa bağlı mı? (Lafın gelişi)

Yani ekonomik gücün yeterli mi?

Ya değil se…

O zaman bir önceki yazımın başlığını tekrar hatırlatıyorum,

Otur oturduğun yerde…

Böyle bir ekonomik çöküş ortamın da,

Her türlü olumsuzluğa rağmen bizi bu ligde tutan yönetime,

Teknik kadroya ve oyuncularımıza teşekkürü de bir borç bilirim…

Son sözüm;

HER ŞEY YERİNDE VE ZAMANIN DA,

Ha bir de derler ki;

MEYVA OLGUNLAŞINCA YENİR…

 

 

 

 

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