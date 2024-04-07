Meyvalar olgunlaşınca…

Yozgatspor. BAL ligi grup 11
Diyarbakırspor BAL ligi 9. Grup
Eskişehirspor BAL ligi 6. Grup
Balıkesirspor 3. Lig 4. Grup
Akhisarspor 3.lig 3. Grup
Karşıyaka 3. Lig 2. Grup
Elazığspor 3. Lig 3.grup
Kırıkkalespor 3. Lig 1. Grup
Karabükspor 3.lig 1. Grup
Bursaspor 2.lig Beyaz grup
Zonguldakspor 2.lig Beyaz grup
Altınordu 2.lig Beyaz grup
Ankaraspor 2.lig Beyaz grup
Mersin İ.Y. 2.lig Beyaz grup
Vanspor 2.lig Beyaz grup
Bucaspor 2.lig Beyaz grup
Denizlispor 2. Lig Kırmızı grup
Sarıyer 2. Lig Kırmızı grup
Menemen 2. Lig Kırmızı grup
Yukarıdaki listeye iyi bakın,
Bunlar,
Futbol tarihimiz içinde gerek bulunduğumuz ligde,
Gerekse süper lig de zaman zaman mücadele vermiş kulüpler,
Ve bunlara Giresun ve Altayı da ekleyelim…
Yukarıda ki tüm kulüplerin şu an ki durumları ne?
Birçoğu bulundukları ligleri de terk etmek üzere,
Aşağı doğru…
Sebep ne?
Tabi ki Şark kafalı arabesk yönetimler,
Sonucun da ekonomik iflas,
Veee çöküş…
Sakarya maçı sonrası,
İki sıfır yenildiğimiz ve büyük ihtimal play-off şansımızın yok denecek kadar azaldığı maç sonrası bunlar aklıma geldi,
Tamam,
Hadi diyelim Play-off a kaldık,
Es kaza süper lige çıktık,
“Hani şimdi biz,
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz”
Diyerek…
Eee sonra?
Eşek sağlam kazığa bağlı mı? (Lafın gelişi)
Yani ekonomik gücün yeterli mi?
Ya değil se…
O zaman bir önceki yazımın başlığını tekrar hatırlatıyorum,
Otur oturduğun yerde…
Böyle bir ekonomik çöküş ortamın da,
Her türlü olumsuzluğa rağmen bizi bu ligde tutan yönetime,
Teknik kadroya ve oyuncularımıza teşekkürü de bir borç bilirim…
Son sözüm;
HER ŞEY YERİNDE VE ZAMANIN DA,
Ha bir de derler ki;
MEYVA OLGUNLAŞINCA YENİR…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.