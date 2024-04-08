Makale Yazısı-

Seçim sonuçlarını doğru okuyabilmek için bir analiz yazısı
Cevat Özsoy

Cevat Özsoy

Bir seçim dönemi daha sona erdi. Esasında yapılan mahalli seçim idi; ama genel seçim havasına dönüştü.

Üst üste seçim ortamı insanları iyice gerdi. Millet bıktı ve yoruldu. Artık olağan üstü bir gelişme olmazsa tam dört yıl seçim yok. Önümüzde koskoca bir hizmet dönemi var. Bu günden tezi yok, kollar sıvanmalı

Seçimlerin böyle olacağını bekleyende var, beklemeyende…

Beklentiler olmasa bile, sandıktan çıkan sonuçlara saygılı olmalıyız. Bu durum demokratik açısından ülkemiz adına bir kazançtır. Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de demokrasi yok, diktatörlük var algısı bu seçimle yıkıldı. Halkın şaşmaz sağduyusu, ülkemizde demokrasinin tüm kuraları ile işlediğini tüm dünyaya gösterdi. Bu durumu ülkemiz için iyi bir sonuç olarak görebiliriz.

Hani, “her şerde bir hayır vardır” sözünü hep kullanırız ya, mahalli seçimlerinde bu şekilde neticelenmesini de hayra yormak lazım.

Bilindiği gibi, seçim sonuçları CHP’nin zaferi ile sonuçlandı. Bu durum CHP’lileri bile şaşırttı. Böyle bir sonuç beklemiyorlardı.

Bir CHP’li tanıdığım “bu yaşıma kadar seçimlerde hep hüzün yaşadım. Hiç sevinç yaşamadığım için, nasıl sevineceğimi dahi bilemedim” derken, çok önemli bir gerçeğe işaret ediyordu.

Demek ki, CHP o eski doktrin kalıplarından çıkıp, milletin değerlerine yabancı bir siyasi parti görüntüsünden vazgeçip, kendisini yenileyebilirse halkın teveccühünü kazanması hiç de zor olmayacaktır. Yoksa veren millet almasını da bilir.

Türk siyaseti bu tür sürprizlere alışkın. Geçmiş yıllarda da halkın şaşmaz kararı hem muhalefete, hem de iktidara aynı durumu yaşatmıştır.

Dönemin güçlü iktidarının Başbakanı Turgut Özal, mahalli seçimleri kayıp ettiğinde “üzerimden sanki tank geçti” dediğini duymuştum.

Meseleye böylesi genel bir tespitten sonra, gelelim Bolu’ya ilişkin değerlendirmemize…

Bolu’da seçimin galibi Başkan Özcan olacağı belli idi. Son yazımızda buna işaret etmiştik. Çünkü Başkan Özcan’ın ülkede popülaritesi oldukça yüksek. Kişilerle ilişkisi çok iyi. Güler yüzlü olması sempati topluyordu. Bunun yanına, birde ülkede esen CHP rüzgârı eklenince, kendisine büyük bir başarı getirdi.

Esasında Ak Parti adayı Muhammed Emin Demirkol kendisinden beklenenin üzerinde bir kampanya yürüttü. Sosyal medyayı çok iyi kullandı. Bunu gören Başkan Özcan endişeye kapılıp, “utanmaz adam” gibi sözlerle kendisine karşı hakaret dili kullanmasına rağmen, Demirkol bu potaya girmeyip, Bolu’da yapacağı hizmetleri anlatmaya çalıştı; fakat halkın, ekonomik zorluklarının yanında, kibir abidesi olarak görmeye başladığı iktidara karşı gelişen dip dalga karşısında kazanması, nerdeyse, imkânsızdı. Neticede böyle oldu…

Bunun yanında, MHP’nin genç, dinamik ve sempatik Başkan adayı İlhan Durak kendisi tanıtmak için bunca çabaya rağmen, Bolu’da geçmişe yönelik bir hikâyesinin olmaması ve “kim bu MHP’nin adayı” gibi sorulara, doyurucu cevap bulunmaması gibi nedenlerle başarılı olması pek mümkün değildi. Ve olmadı.

Tüm rakiplerini ezici bir oy oranı ile gücüne güç katarak, tekrar başkanlığı göğüsleyen Başkan Özcan’ı tebrik ediyorum.

Bu arada, birileri rahatsız olacağını bilsem de, şu gerçeği de söylemeden geçemeyeceğim.

Bu seçimlerin en kazançlısı komşumuz Düzce ili ile ilçemiz Gerede olduğu gerçeğidir.

Şöyle ki, Kara oğlan Ecevit rüzgârının estiği dönemde, mahalli seçimleri, Bolu gibi birkaç il hariç, tüm illeri CHP kazanmıştı.

Bolu’da ise Adalet partisi Başkan adayı Muzaffer Işın kazanıyor. Bu fırsatı iyi değerlendiren Muzaffer Işın, partisinin Genel Başkanı Başbakan Süleyman Demirel ile çok iyi bir dostluk kurarak, Bolu için büyük imkânlar sağladığını o günleri yaşayanlar çok iyi bilir.

Şimdi aynı şekilde, komşumuz Düzce ili ve Gerede ilçemiz,  mevcut iktidarın çok az sayıda kazanan Başkanları olarak, seçildiği şehirlerini çok daha ileriye taşıma imkânı yakaladılar. Gittiği Bakanlıklarda, bizim Başkanın aksine, büyük itibar göreceklerdir. Bu durumu CHP’li bir iş adamına söylediğimde, “orası öyle! Zaten Gerede uçtu gidiyor” dedi.  Bolu’da sadece bir organize sanayi olup ikincisi için, tor topal, çalışmalar yapılırken, Düzce’de ise beş organize sanayi bölgesi olduğu söyleniyor. Bu sayı daha da artacak ve yüzlerce fabrika çalışanları ve üretimleriyle bölgeye çok yönlü zenginlik katacaktır.

Ne yapalım! Bizde güçlü neon ışıkların aydınlattığı kanal yolunda gezmeninin keyfini çıkarıp, belki de ülkenin tek örneği, boyanmış asfalt kaldırımlarda yürümeye devam edelim.

Hizmet mi? O tekrar başkanlığı kazanan Tanju Özcan’ın omuzlarında…  İşte böylesi büyük sorumluluğu yüklenmek insanın belini büker. İnşallah büyük beklenti içinde olan seçmenine karşı, mazerete sığınmadan, mahcup olmaz.

 Başkan Özcan’ı bu büyük ikinci başarısından dolayı kutluyorum.

Not: Mübarek Ramazan ayının gelişini yüreklerine kadar hissedenler, bu günlerde hüzünle uğurluyor. Gelecek ramazan ayına kim öle, kim kala…

Tüm okuyucularımın Ramazan bayramını kutluyorum.

Kalın sağılacakla...

Günün sözü:

Dürüst olmaktan korkma!

Kayıp edeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

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Yazar Cevat Özsoy - Mesaj Gönder

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