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Kıssalar kıssa ola...
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Nasreddin Hoca’nın fıkralarını biliriz; mutlaka güldürür ama güldürürken de düşündürür, kafa kurcalatır ve sonunda mesajlar verir.

Ben de hocamdan esinlendim, bayram günü bilgisayarın başına geçtim. Konu olarak da yerel seçimi seçtim, birkaç fıkra derledim.

Okuyalım mı?

 

İNANIR OLDUK

Nasreddin Hoca arkadaşı ile beraber kahvehanede otururken siyasetçiler gelmişler. Hal hatırdan sonra başkan adayı vatandaşlara hitap etmeye, bol bol vaatlerde bulunmaya başlamış.

Hoca, bu vaatleri alkışlayan yanındaki arkadaşına sormuş, ‘Muhterem, memleketin durumu ortada, bol kepçeden dağıtılan bu kadar vaat yerine nasıl getirilecek, hem daha önce verdikleri vaatlerde var, bunlar yerine getirildi mi?’

‘Yo’ demiş arkadaşı, ‘Pek çoğu yerine getirilmedi’

Hoca, ‘O zaman vatandaşlar ders almışlardır, bu vaatlere de İNANMAZLAR herhalde.’ deyince…

Arkada bulunan bir vatandaş hocaya seslenmiş, ‘Hani sen gölün kıyısında elinde yoğurtla göle maya çalarken sana, ‘Hocam ‘TUTMAZ Kİ’ dediğimizde, sen de bize ‘YA TUTARSA?’ diye cevap vermiştin ya…’’

‘Eeee!’ demiş hoca.

‘İşte o günden beri bizde, ‘YA TUTARSA’ diyerek her şeye İNANIR OLDUK’ demiş.

 

AÇ AYI ‘ OY’ LAMAZ

Sayılı gün değil mi, günler geçmiş, oylar atılmış, sonrasında sandıklar açılmış. Ülkeyi yönetenler büyük bir hüsrana uğramışlar.

Nedenlerini aramaya başlamışlar.

Nasreddin Hocamız güngörmüş adamdır bir de onun görüşünü alalım diyerek, kapısını çalmışlar.’ Hocam,  yollar, köprüler yaptık, dağları delip tüneller açtık. Yetmedi Uzaya adam bile gönderdik. Bütün bunlara rağmen seçimde OY olarak karşılığını alamadık, sebebi nedir?’ diye sormuşlar.

Hoca sakalını sıvazlamış, ‘Aç ayı ‘OY’ lamaz’ demiş.

 

ÇOK ÇALIŞTINIZ ÇOK

Seçimi kazanan taraf ise kahvede oturmuş, ‘Çok kapı çaldık, sıkmadık el bırakmadık, çok çalıştık ve başarıya ulaştık’ diye böbürleniyorlarmış.

Bu arada yoldan geçmekte olan Nasreddin Hocayı kahveye davet edip, ‘Hak ettik değil mi Hocam?’ diye sormuşlar.

Hoca ‘Gönlünüzü hoş edecek bir cevap mı vereyim, yoksa gerçeği mi söyleyeyim’ demiş.

Gerçeği söyle demişler.

Hoca da; ‘Allah var çalışmadınız diyemem, çok çalıştınız hem de çok. 

Ama

Başta bulunanlar, emeklileri, dar gelirlileri, ÖLME EŞEĞİM ÖLME! ELBET KIŞ BİTİP GİDECEK, HIZLA BAHAR GELECEK, YAĞMURLAR YAĞACAK, YONCALAR BİTECEK. O ZAMAN SANA SÖZ KARNINI DOYURACAKSIN’ durumuna düşürmeselerdi, bu kadar kolay kazanamazdınız’ diye cevap vermiş.

***

İÇİNDE BEN DE VARDIM

Nasreddin Hoca seçimde aday olur, ancak kazanamaz. Ertesi gün kapı komşusu ile karşılaşır.

Komşusu Hoca’ya; ‘Hocam, seçim akşamı sizin evden büyük bir gürültü geldi, merak ettim, hayrola?’ diye sorar.

Nasreddin Hoca da;  ‘Önemli bir şey değil komşu. Elimde seçim sandığı vardı, merdivenlerden inerken o düştü. Sen o sesi duymuşsun’ der.

Komşusu, ‘Hoca Efendi, küçücük plastik bir sandıktan bu kadar gürültü gelmez.’ diye manidar manidar sorunca…

Hoca Efendi de, ‘Uzatma komşu, seçim sandığının içinde ben de vardım.’ der.

***

Kıssalar kıssa ola, okuyanlar hisse ala. Kusurlarımız varsa af ola.

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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