Temcit; Recep, Şaban ve Ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah'ın ululuğunu belirten duadır.

Temcit pilavı ismi ise,

Ramazan ayında sahurda pilav yapmak zaman aldığı ve uykuyu fazlasıyla böldüğü için akşamdan yapılıp sahur vakti ısıtılarak yenen pilava verilmiş bir ad olup gerek katkı malzemeleri gerek pişirme usulü açısından normal pilavdan hiçbir farkı yoktur.

Sık sık aynı şeyler tekrarlandığı için, dilimize temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne koymak deyimi eklenmiştir.

İşte buna benzer bir yorum olacak,

Temcit pilavı gibi önünüze getiriyorum ama,

Bu oyun ile, bu futbol ile ol-maz…

Duruma bir başka açıdan bakalım;

-Play-off iddiasındayız ama ligin en az gol atan ekiplerinden biriyiz,

-Ve hatta eksi averajdayız,

-Daha da aldığımız skorlara bakarsak, iki yada daha fazla farkla aldığımız galibiyetimiz yok,

Eee, ben de derim ki,

Neyin kafasını yaşıyorsunuz…

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Bu arada;

Amatör ligimiz de play-off maçları tüm hızı ile devam ediyor,

Bu haftaya kadar dört takım iddiası kalmamıştı,

İki takım iddialı bir şekilde devam ediyordu,

Yeniçağaspor ve GLS grup Aladağspor,

Bu iki takım karşı karşıya geldi,

Bolu derbisi oynandı ve GLS grup Aladağspor dört sıfırlık net bir skor elde etti,

Kendilerini kutluyorum…

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Bir çift lafım da TFF ‘ye

Futbolu her alan da berbat ettiniz,

Yetmemiş gibi seksen küsur milyonluk bir ülke de yabancı hakemi de gösterdiniz ya,

Sizin var ya sizin yatacak yeriniz yok,

Bir an önce kaybolun gidin…