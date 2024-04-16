Enflasyon yeniden baş kaldırıyor

TUİK verilerine göre enflasyon 2023 yılının Mart ayında %2,29 iken, 2024 yılının Mart ayında %3,16 olarak açıklandı. 2023 yılında ise yıllık enflasyon Mart ayında %50,51 iken, 2024 yılının Mart ayında bu rakam %68,50’ye yükseldi. Bu yükseliş yaşanırken biz zam üstüne zamları yaşadık, iki kez motorlu taşıtlar vergisi ödedik, vergiler arttırıldı ancak ne çare ki enflasyon düşmedi.

Mart ayının enflasyonunda en çok artış olan kalemlere baktığımızda ise; orta eğitim %21,30, kuzu eti %18,58, dana eti %14,65, tavuk eti %12,19 artmış tek ayda. Yıllık bazda baktığımızda ise eğitimdeki enflasyon %104,07, sağlık %80,25, ulaştırma %79,92, gıda %70,41 arttı.

Merkez Bankası’nın yazdığı açık mektuptaki enflasyon tahminleri ise 2024 yılı için %36, 2025 yılı için %14, 2026 için %9, 2027 için %5… Buna söyleyecek bir söz var mı ben bilemedim. Bu akılla dalga geçmek değildir de nedir? Kaldı ki zaten Merkez Bankası’nın sitesine girdiğinizde bu tahminleri ne kadar tutturmuş görürsünüz. Az söyleyince ya da gösterince gerçekler değişmiyor. Biz bu hayat pahalılığında yaşamaya devam ediyoruz.

Merkez Bankası bir de iktidara enflasyon önerilerinde bulunuyor. Peki ne bu öneriler?

Asgari ücrete yılda bir kez zam yap.

Ücretlere hedef enflasyon kadar zam yap.

Harcamalarını kıs.

Burada katılacağım tek şey harcamaların kısılması olur. Çünkü ancak o harcamalar kısılırsa emekliye para bulunur. Asgari ücretliye, işçiye ancak para bulunur…

Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.