Makale Yazısı-

RAMAZANIN MANEVİ  KAZANIMLARINI KORUYALIM.
Hüseyin Demirtaş

Hüseyin Demirtaş

Değerli Kardeşlerim,

Öncelikle hepinizin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Çok önemli bir ayı hep birlikte idrak ettik. Ramazan ayı hakikaten  bizi derledi, topladı.

Ramazan , bir ay boyunca bizi dinimizin tüm değerleri ile buluşturdu. Başta oruç, Kur’an, İnfak, Namaz başta olmak üzere dinimizin değerlerinin göründüğü ve yaşandığı  bir ay oldu. Ramazan ayının kazanımlarının  ramazandan  sonra da devam ettirilmesi  gerekmektedir.

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi sizlere Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayatımıza kattığı değerleri ve güzellikleri paylaşmak istiyorum.

Ramazanın  Toplumsal Hayatımıza Etkileri :

1 - Suçlar istatistiki olarak azaldı.

2 - Yardımlaşma faaliyetleri arttı.

3 - İletişim ve kaynaşma ziyadeleti.

4- Ümmet ve millet  bilinci öne çıktı.

5- Toplumsal hafıza Kur'an ile formatlandı.

6 - Huzur ve sekinet oluştu.

7 -Allah Teâlânın rızası kazanıldı,  böylece toplumsal rahmet ve berekete dönüştü.

8 -Muazzam bir dini bilgilenme ortamı olutu.

9 -Toplumsal dindarlığa katkı sağlandı.

10 - İslamın sosyal ve evrensel bir din olduğu öne çıktı.

Ramazan Ayının Bireysel Hayatımıza Etkileri:

1 - Dinin yarısı olan Sabır eitimi yapıldı.

2 - İrade eğitimi yapıldı  ve kişisel disiplin ve özdenetim kazanıldı.

3 - İnsan ne kadar zayıf olduğunu anladı ve nimete muhtaç olduğunu , eğer uzun süre beslenmez ise ağzının koktuğunu anladı.

4 - Günahlardan arınılarak  yeni bir başlangıç yapma imkanı doğdu.

5 - Vücut sıhhat ve afiyet kazanıldı.

6 - Aileyi sofra başında topladı .

7 - Şükür bilinci arttı. Nimetin değeri ortaya çıktı.

8 - Haram-helal şuuru kazanıldı. Böylece sınırlı ve sorumlu yaşama bilinci kazanılmış oldu.

9 - Zamanı diri tutma ve zamanı kontrol altına alma gücü kazanıldı.

10 - Şeytana karşı zafer kazanıldı Allaha yaklaşılmış oldu.

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi de bayramın mahiyetinden bahsetmek isterim.

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca süren manevi arınışın ve ibadetin ardından kutlanan, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı müstesna bir gündür.

Bayram günlerinde, birbirimize karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşmalıyız. İhtiyaç sahiplerini unutmamalı, onlara yardım eli uzatarak sevinçlerini paylaşmalıyız.

Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

 

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