Makale Yazısı-

Demokrasinin getirdikleri
Yazar Erol Yıldız

Yazar Erol Yıldız

Uzun zamandır kişisel çalışmalarım neticesinde yazılarıma ara vermiştim. Siz değerli dostlarımdan uzak kaldığım için üzgündüm. Özellikle sağlıklı ve afiyetli günler geçirdiğimizi bilmek bana yetiyor ama bazen ekonominin insanlar üzerine verdiği baskıyı gördükçe gerçekten çok üzülüyorum. Umarım ki, bu baskılı ve sıkıntılı günleri hep beraber atlatırız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Daha önceki yazılarımı takip edenler bilirler. Ben, her yazımda demokrasiyi savunan, eşitlikten yana, hukukun üstünlüğüne inanan biriyim. Bunları söylerken, hiçbir zaman kişi ayırımı yapmadan, herkesi eşit gören, fikirlerine saygı duyduğum ülke sınırları içinde yaşayan her kişiye saygı duyarak, onların insan haklarının gerektirdiği tüm isteklerinin yapılabilmesi için verdiğim anlatımlardır.

Bu yazılarımı yazarken, hiçbir siyasi partinin siyasal hareketini gündeme getirmediğim gibi, kişilerin hangi partiye karşı duruşu olduğunu da asla gündeme getirmedim. İnandığım tek bir şey var ki, o da, bu ülkenin hepimizin olduğu ve yaşayanların ise, aynı eşit şartlarda ve aynı vatandaşlığın getirisi olan kurallara tabi olduğunu bilerek yazdım. Benim şu kadar param var, bununla şunu alabilirim gibi hiçbir derdim olmadı. Yazdığım yazılarım tamamen herkesi kapsayan ve onların torunlarını, çocuklarını ve tüm ailesinin yaşamını düşünerek yazdıklarımdan başka bir şey asla olmadı. Zaten benim böyle bir konuyu dile getirmediğim zaten seçim sonunda alınan değişime ilk hayret edenlerden biriyim. Yaşım itibariyle de zaten böyle bir bekleyişi herkes gibi bende istemiştim. BU başarı herkesin ortak başarısıdır. Halkın, yaşamındaki isteklerinin sandıkta dile getirilmesidir.

Seçim sonuçlarındaki itirazların yapılması elbette ki çok doğrudur. Hatta biraz daha öteye giderek devam etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğünü ve herkese eşit davranışların hukuksal yönden yapıldığını da bu vesile görmüş olduk. Demek ki, siyasi hareketlerin kişiler üzerine baskıları artık insanları korkutmamaya başlamış. Bu demokrasi adına gerçekten çok harika bir konudur. Tabi ki, bu seçim sonuçlarının hangi şekilde olması burada bitmiyor. Bundan sonra halkın isteklerinin daha net biçimde onların önüne sunulması gerekiyor. Bunlar halkın iradesinde büyük rol oynayacaktır. Bana göre seçimin bu şartlar oluşturmasının tek yönü, ilk olarak oy kullanacak gençlerin yaşam için düşüncelerinin sandıklara yansıması, emeklilerin ise geçim sorunlarının sandıkta ikaz olarak iletilmesidir. Bundan sonrası verilen vaatlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

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