Güzel insanlarla bayram kutlaması

Ömrü olan için bir bayram daha geçti.

Kaşgarlı Mahmut ünlü Türkçe lügatinde Bayramı “halk arasında sevinç ve gülüşme” olarak açıklar.

Bizde, bayram vesilesi ile bayram ortamına uygun olarak sevinebileceğimiz güzel şeyler yazalım dedik.

Gerçi başta Gazze olmak üzere, Doğu Türkistan ve sair İslam beldelerinde süren zülüm ortamında Bayram yapmak pek kolay olmasa da, yine de yaşadığım güzellikleri sizlerle paylaşayım dedim.

Çünkü bayramlar insanlara kardeşlik dolu, sevgi ve saygı dolu bir zaman dilimi inşa eder ve bunu herkes doya doya yaşar. Başka hiçbir güç böyle bir ortam oluşturamaz.

Bayramın sunduğu bu fırsatı değerlendirmek için şehrimizde irili ufaklı bir hayli bayramlaşma yapılır. Kurumlarda çalışan insanların birbiri ile bayramlaşması; çalışan insanlar arasındaki kırgınlıkları giderir, kardeşlik duygusunu, paylaşmayı ve verimi artırır. Bunların en önemlisi Valiliğin mutat halka açık bayramlaşmasıdır.

Genelde bu bayramlaşmaya imkânım nispetinde katılıp, bu güzel ortamı sizlerle paylaşmaya çalışırdım. Bu sefer katılamadım; ama başka bir bayramlaşmaya, Süleymaniye talebe yurdunda İslam ve Kur’an davasına gönül verenlerin bayramlaşmasına katılıp, farklı bir güzelliği yaşadım.

Ömrünü büyük bir davaya adamış insanların katıldığı güzel bir ortamdı. Tebessüm eden yüzler, önyargısız rant beklentisinden uzak ve geleceği yönelik hesapları olmayan insanların bayramlaşmasının muhteşemliğini anlatmakta zorlanıyorum.

Katılımcılara kısa bir konuşma yapan Bekir Hocaoğlu “bizim sistemle rejimle hiçbir zaman çatışma ve kavgamız olmamıştır. Halkımızın maddi ve manevi desteği sürekli artmakta, kendilerine müteşekkiriz” derken, önemli bir tespitte bulunuyordu.

Yetkililer konuşuyorum… Dinimizi, kültürümüzü, değerlerimizi öğretmek, yaşatmak sevdamızdır diyorlar. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan irfan neslinin yetişmesi için çalışmak çalışmak… Başka bir gayemiz yok diyorlar. Ve konuda oldukça iddialılar.

Önce yurtta kalan öğrencileri erdemli olarak yetiştirmek, sonra okullarında başarılı kılmak. İman, ahlak ve edep olmazsa olmazımızdır diyorlar.

Zaman zaman sivil toplum örgütlerindeki insanlarla, kendi aramızda, dertleşiyoruz. Sistemi değiştirmek için çıktık yola ama sistem bizi dönüştürdü. Çocuklarımız kendi kültürü ve inançlarına yabancılaştığını, seküler hayata özenip, milli ve manevi değerlerden uzaklaştığından şikâyet edip, çözüme gelince tıkanıyoruz diyorlar.

İşte bu müesseseler tıkanıklığı gidermek için çözüm noktasında önemli işlevi olduğunu düşünüyorum.

Küresel kültürün insani değerlerin tahrip ettiği bir ortamda, İslam’ın ruhunu ve canlılığını koruyacak böylesi eğitim merkezlerine o kadar çok ihtiyaç var ki…

Devletin her daim kontrolünde, son derce şeffaf, gizlisi saklısı olmayan, görüldüğü gibi olan, olduğu gibi olan bu müesseseler, bir nebze de olsa, toplumumuzun önemli bir ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadırlar.

Tüm bu özverili çalışmalar, devletin herhangi bir katkısı olmadan, hayırsever halkımızın küçük, büyük yardımları ile gerçekleşmektedir.

Kendilerinden Allah Razı olsun diyoruz.

Bayram tadında daha nice Bayramlara kavuşmak dileği ile...

Kalın sağalacakla…

Günün sözü:

Hakkında kötü bir hikâye bulamazlarsa, bir hikâye uydururlar.

Aldırış etme…