Makale Yazısı-

Bilim camiası çok dilliliğe göz kırpıyor
Suat Tosun

Suat Tosun

"Dil öğrenmek  için en iyi zaman 20 yıl önceydi ,ikinci en iyi zaman  şimdi"

Hatırlayacağınız bu özlü sözün orijinali fidan dikmek için söylenmiş, Çin atasözünden Lingholıc dilbilimcileri tarafından metine müdaheleyle bonus olarak dönüştürülmüş. Aslı kadar beğenilir tipten...

Kimi tahminlere göre; dünyadaki bilimsel araştırmaların % 98'i prestijli dergilerde İngilizce dilinden yayınlanmakta.

Yine dünyada yaklaşık 1 milyondan fazla kişi Çin' ce ,600 binden fazla kişi ise ana dil olarak İspanyolca konuşmaktadır.İngilizce ana dil olarak, dünya nüfusunun %18 'ini kapsadığı halde, ikinci dil olarak  iki milyon  insanın  konuşma dili olmaktadır.

Bir olgu olarak, eğer bilimsel araştırmayı  toplumun  geneline ulaştıracaksak, diğer dillerde yayınlamayı  zorunlu kılmak gerekecektir.

İspanya CERVANTES Enstitüsü, dünyada altıyüzbinden  fazla kişinin  konuşma dili İspanyolca ana dil olarak  yaygınken bilim camiasında , İspanyolca'nında  daha yaygın olarak konuşulması ve anlaşılması gerektiğini sıkca dile getirmektedir.Bu karşıt gelen düşünce bir an bana; "Cervantes İngilizce'ye karşı yeni bir Donkişot  serüveni mi oynamak istiyor" diye gelmedi değil..!

Ancak,"bilim camiası mümkün olduğu kadar çok dilde iletişim kurmalıdır" savı  tartışmaya açılmıştır.

Bilimde çok dilliliğin önemi; Avrupa Araştırmacıları Şartı,Çok dilliliğe ilişkin Helsinki  Girişimi,Açık Bilime İlişkin Unesco Tavsiyesi, Operas Çok dillilik Beyaz Kitabı ve konu ile ilişkin kamu beyanları,çok sayıda yüksek profilli kuruluş tarafından  vurgulanmıştır (Elea Gimenez Toledo. 2024).

Queesland Üniv.den Henry Arenas (2024)' a göre;"Prestijli dergiler İngilizce bilmeyen bilim insanlarının  yayın yapmasını zorlaştırıyor.Ve hepimiz kaybediyoruz.: bilginin fiili üretimi çok dilli  olmasına karşın ,tarihte ilk kez bir dil (İngilizce) küresel  bilimsel  iletişime  hakim olmaktadır." diye  makalesinde söz ediyor.

Oysa,İngilizce'nin zorunlu olrak kabul edildiği, ama İngilizce'nin yaygın konuşulmadığı bölgelerdeki akademisyenler için  güçlükler yaratılmaktadır.Ve akademisyenler  yerli dili bırakıp , İngilizce çalıştıklarında  anadili İngilizce  olanlara  göre makaleleri yazmak ve gözden geçirmek ,konferans ta tartışarak  sunmak  daha  fazla  zaman ve çaba harcamak  gerektirmektedir.

Bu sorunla  ilgili, yapay zeka araçlarının kullanılmasıyle  başlatılmış  bir proje  İspanya Hükümetinin  faaliyetleri arasındadır.Yine Fransa'da dil öğrenimini geliştirmek ve öğrencilerin pratik  yapmasına olanak sağlamak için hükümet geleneksel kurslara ek olarak  yapay zeka  araçlarının kullanılmasını öneriyor.

Diğer bir olasılık, bir makalenin  versiyonlarının  bir derginin  web sitesinde  birden fazla dilde sunulmasını sağlamak için makine  çeviri  araçlarını  uygulamak  olabilir .Bu alanda yakın zamanda ilerleme kaydedildi.Ancak araştırılan  dergilerin  yalnızca  %11 'i bunu uygulamaya koydu.

HANGİ  AVRUPA ÜLKESİ   İKİNCİ  DİLİ  İNGİLİZCE  OLANLAR İÇİN CAZİP OLMAKTADIR ?

Yapılan araştırmalara göre ,yurt dışında yaşamaya başlamanın  önündeki en  büyük korku  dil engelidir. Dış ülkelerde  ve özellikle Avrupa'da  yaşamak için önemli bir gereklilik, gidilen ülkenin dilini öğrenmekten geçmektedir.

Bir  Avrupa Komisyonu araştırmasına göre: AB vatandaşlarının % 65 'i en az bir yabancı dil konuşabilmektedir . Amerika kıtasında bu oran % 20 seviyelerinde kalıyor.

Education  First (EF) Avrupa'da Anglo-Sakson  ülkeleri  dışında en iyi İngilizce konuşan ülkeleri incelemiştir..

Avrupa'da en iyi İngilizce dil becerisini Kuzey Avrupa ülkeleri aldı.

10.sırada Hırvatistan,9.sırada İsveç, 8. Finlandiya  3.sırada Danimarka, 2.sırada Avusturya ,1.sırada Hollanda  yer aldı.En düşük puanlı ise  İtalya oldu.

İngilizce dışında ,Almanya  vatandaşlık ve oturma belgesi için  B1 düzeyinde Almanca'yı şart koşuyor.İsviçre ise oturma izni için Almanca ,Fransızca ve İtalyanca dillerinden birinden A2 seviyesinde konuşma, A1 seviyesinde  yazma becerisi istemekte.

Geçmişten gelen engellemeler sürecinde, ,ister bilim camiası olsun,ister vatandaşlık,geçim kaygısı olsun, uluslararasılaşmış birey olma motivasyonu yolunda çoğumuzun uzunca bir yabancı dil hikayesi olmuştur ve olmaktadır.Ancak bu konuda umutların arttığına olan inancım tamdır.

KAYNAKLAR: Elea  Gimenez Toledo (2024): English dominates scientifique research-here's how we can.fix it,and why  it mattens.The conversation.com.

Henry Arenas Castro (2024):Les revues prestije uses  rendent difficile  publication  de scientifiques  que ne parlent pas Anglais.The conversation.com.

Euronews (2022):Avrupa'da yabancılar  sadece İngilizce ile hangi ülkede  daha kolay  yaşayabilir?.

 

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