Bilim camiası çok dilliliğe göz kırpıyor

"Dil öğrenmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi ,ikinci en iyi zaman şimdi"

Hatırlayacağınız bu özlü sözün orijinali fidan dikmek için söylenmiş, Çin atasözünden Lingholıc dilbilimcileri tarafından metine müdaheleyle bonus olarak dönüştürülmüş. Aslı kadar beğenilir tipten...

Kimi tahminlere göre; dünyadaki bilimsel araştırmaların % 98'i prestijli dergilerde İngilizce dilinden yayınlanmakta.

Yine dünyada yaklaşık 1 milyondan fazla kişi Çin' ce ,600 binden fazla kişi ise ana dil olarak İspanyolca konuşmaktadır.İngilizce ana dil olarak, dünya nüfusunun %18 'ini kapsadığı halde, ikinci dil olarak iki milyon insanın konuşma dili olmaktadır.

Bir olgu olarak, eğer bilimsel araştırmayı toplumun geneline ulaştıracaksak, diğer dillerde yayınlamayı zorunlu kılmak gerekecektir.

İspanya CERVANTES Enstitüsü, dünyada altıyüzbinden fazla kişinin konuşma dili İspanyolca ana dil olarak yaygınken bilim camiasında , İspanyolca'nında daha yaygın olarak konuşulması ve anlaşılması gerektiğini sıkca dile getirmektedir.Bu karşıt gelen düşünce bir an bana; "Cervantes İngilizce'ye karşı yeni bir Donkişot serüveni mi oynamak istiyor" diye gelmedi değil..!

Ancak,"bilim camiası mümkün olduğu kadar çok dilde iletişim kurmalıdır" savı tartışmaya açılmıştır.

Bilimde çok dilliliğin önemi; Avrupa Araştırmacıları Şartı,Çok dilliliğe ilişkin Helsinki Girişimi,Açık Bilime İlişkin Unesco Tavsiyesi, Operas Çok dillilik Beyaz Kitabı ve konu ile ilişkin kamu beyanları,çok sayıda yüksek profilli kuruluş tarafından vurgulanmıştır (Elea Gimenez Toledo. 2024).

Queesland Üniv.den Henry Arenas (2024)' a göre;"Prestijli dergiler İngilizce bilmeyen bilim insanlarının yayın yapmasını zorlaştırıyor.Ve hepimiz kaybediyoruz.: bilginin fiili üretimi çok dilli olmasına karşın ,tarihte ilk kez bir dil (İngilizce) küresel bilimsel iletişime hakim olmaktadır." diye makalesinde söz ediyor.

Oysa,İngilizce'nin zorunlu olrak kabul edildiği, ama İngilizce'nin yaygın konuşulmadığı bölgelerdeki akademisyenler için güçlükler yaratılmaktadır.Ve akademisyenler yerli dili bırakıp , İngilizce çalıştıklarında anadili İngilizce olanlara göre makaleleri yazmak ve gözden geçirmek ,konferans ta tartışarak sunmak daha fazla zaman ve çaba harcamak gerektirmektedir.

Bu sorunla ilgili, yapay zeka araçlarının kullanılmasıyle başlatılmış bir proje İspanya Hükümetinin faaliyetleri arasındadır.Yine Fransa'da dil öğrenimini geliştirmek ve öğrencilerin pratik yapmasına olanak sağlamak için hükümet geleneksel kurslara ek olarak yapay zeka araçlarının kullanılmasını öneriyor.

Diğer bir olasılık, bir makalenin versiyonlarının bir derginin web sitesinde birden fazla dilde sunulmasını sağlamak için makine çeviri araçlarını uygulamak olabilir .Bu alanda yakın zamanda ilerleme kaydedildi.Ancak araştırılan dergilerin yalnızca %11 'i bunu uygulamaya koydu.

HANGİ AVRUPA ÜLKESİ İKİNCİ DİLİ İNGİLİZCE OLANLAR İÇİN CAZİP OLMAKTADIR ?

Yapılan araştırmalara göre ,yurt dışında yaşamaya başlamanın önündeki en büyük korku dil engelidir. Dış ülkelerde ve özellikle Avrupa'da yaşamak için önemli bir gereklilik, gidilen ülkenin dilini öğrenmekten geçmektedir.

Bir Avrupa Komisyonu araştırmasına göre: AB vatandaşlarının % 65 'i en az bir yabancı dil konuşabilmektedir . Amerika kıtasında bu oran % 20 seviyelerinde kalıyor.

Education First (EF) Avrupa'da Anglo-Sakson ülkeleri dışında en iyi İngilizce konuşan ülkeleri incelemiştir..

Avrupa'da en iyi İngilizce dil becerisini Kuzey Avrupa ülkeleri aldı.

10.sırada Hırvatistan,9.sırada İsveç, 8. Finlandiya 3.sırada Danimarka, 2.sırada Avusturya ,1.sırada Hollanda yer aldı.En düşük puanlı ise İtalya oldu.

İngilizce dışında ,Almanya vatandaşlık ve oturma belgesi için B1 düzeyinde Almanca'yı şart koşuyor.İsviçre ise oturma izni için Almanca ,Fransızca ve İtalyanca dillerinden birinden A2 seviyesinde konuşma, A1 seviyesinde yazma becerisi istemekte.

Geçmişten gelen engellemeler sürecinde, ,ister bilim camiası olsun,ister vatandaşlık,geçim kaygısı olsun, uluslararasılaşmış birey olma motivasyonu yolunda çoğumuzun uzunca bir yabancı dil hikayesi olmuştur ve olmaktadır.Ancak bu konuda umutların arttığına olan inancım tamdır.

