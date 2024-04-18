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Şükür ve nankörlük: iki zıt kutup

Hüseyin Demirtaş

Hüseyin Demirtaş

Değerli Kardeşlerim,

İnsan hayatı ve alem , çeşitli nimetler ve imkanlarla donatılmış bir imkanlar ve fırsatlar alemidir. Bu nimetlerden bazıları maddi iken, bazıları manevi niteliktedir. Sağlık, aile, sevdiklerimiz, sahip olduğumuz yetenekler ve güzellikler, bu nimetlerden sadece birkaçıdır. Bu nimetlerin farkında olmak ve bunlara minnettarlık duymak, şükür duygusunun temelini oluşturur. Nankörlük ise, bu minnettarlık duygusunun zıt kutbunu temsil eder.

Değerli Dostlar,

Yüce Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz temiz yiyeceklerden yiyin. Şayet yalnızca O’na kulluk ediyorsanız (bir tek) Allah’a şükredin.” (Bakara 172)

Şükür Nedir?

Şükür, sahip olduğumuz nimetlerin farkında olmak ve bu nimetleri bize bahşeden Allah'a minnettarlık duymak anlamına gelir. Bu minnettarlık duygusu sadece maddi nimetler için değil, manevi nimetler, sağlık, aile ve sevdiklerimiz gibi her şey için de geçerlidir. Şükür etmek, sadece sözle veya dua ile sınırlı değildir. Bu minnettarlık duygusunun davranışlara da yansıması gerekir. Sahip olduğumuz nimetleri bilinçli bir şekilde kullanmak, israf etmekten kaçınmak ve başkalarına karşı cömert olmak da şükür duygusunun bir göstergesidir.

Allah’a Şükür ve İnsanlara teşekkür etmenin faydaları nelerdir ?


·          Mutluluğu Artırır: Şükür eden insanlar, hayattan daha çok keyif alırlar ve daha mutlu olurlar. Minnettarlık duygusu, olumsuz düşünceleri ve duyguları uzaklaştırır ve yerini iyimserlik ve umut alır.

·          Stresi Azaltır: Şükür etmek, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Minnettarlık duygusu, zorluklar karşısında daha sakin ve dayanıklı olmamızı sağlar.

·          İlişkileri Güçlendirir: Şükür etmek, ailemiz ve sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi güçlendirir. Minnettarlık duygusu, sevgi, saygı ve şefkat duygularını besler.

·          Sağlığı İyileştirir: Araştırmalar, şükür etmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kalp hastalığı, depresyon ve diğer kronik hastalık riskini azalttığını göstermiştir.

Değerli Kardeşlerim,

Teşekkür etmek varken , verilenlerin değerini bilmek varken, bütün bunları göz ardı ederek insanın kanaati de unutarak nankörlük etmesi , nimet bilmezliğe savrulması nankörlük olmaktadır.

Nankörlük, sahip olduğumuz nimetlerin değerini bilmemek ve bunları hak etmediğimizi düşünmek anlamına gelir. Nankör insanlar, genellikle şikayetçi ve mutsuz olurlar ve her zaman daha fazlasını isterler. Bu memnuniyetsizlik hali, olumsuz bir bakış açısına ve sürekli bir eksiklik duygusuna yol açar.

Nankörlüğün Kötü Sonuçları:


·          Mutsuzluğu Artırır: Nankörlük, mutluluğu ve yaşam doyumunu azaltır. Sürekli şikayet etmek ve yetersiz hissetmek, olumsuz düşüncelere ve duygulara yol açar.

·          Stresi Artırır: Nankörlük, stresi ve kaygıyı artırır. Olumsuz düşüncelere ve duygulara kapılmak, zorluklar karşısında daha çabuk pes etmemize neden olur.

·          İlişkileri Zayıflatır: Nankörlük, ailemiz ve sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi zayıflatır. Sürekli şikayet etmek ve eleştirmek, sevgi ve saygıyı zedeler.

·          Sağlığı Kötüleştirir: Araştırmalar, nankörlüğün bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kalp hastalığı, depresyon ve diğer kronik hastalık riskini artırdığını göstermiştir.

Değerli Kardeşlerim, 

Öyleyse sahip olduğumuz nimetlerin farkında olmak ve bu nimetleri bize bahşeden

Allah'a minnettarlık duymak gerekmektedir.

Bu minnettarlık duygusu sadece sözle veya dua ile sınırlı değildir. Bu minnettarlık duygusunun davranışlara da yansıması gerekir. Sahip olduğumuz nimetleri bilinçli bir şekilde kullanmak, israftan kaçınmak ve başkalarına karşı cömert olmak da şükür duygusunun bir göstergesidir.

Rabbim bizleri kendisine şükreden , insanlara teşekkür eden kimselerden kılması duası ve niyazı ile..,

Rabbime şükür , sizlere teşekkür ediyorum..

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Yazar Hüseyin Demirtaş - Mesaj Gönder

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