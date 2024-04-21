Makale Yazısı-

İlle de Gölcük, ille de memleket
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Belediye Önü’ n de başlamıştı çevreye duyarlı vatandaşlarımızın, Gölcük bizimdir, bizim kalacak’ sloganları. ‘ Gölcük’ü ranta teslim etmeyeceğiz.’ diye haykırıyorlardı.

Megafonlardan gelen halk ozanımız Köroğlu’ nun ‘Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne’ türküsünde ise inceden inceye bir mesaj vardı.

Pankartlar ile Anıt Park’ a kadar yürünmüş, sonrasında ise aynı görüntüler Gölcük’te de devam etmişti.

17 Aralık 2017 tarihinde ki bu eylemi GÖLCÜK PLATFORMU gerçekleştirmişti.

***

Çevreci bu insanların, Gölcük’e yapılması düşünülen 25 bungalov evin, doğayı bozacağı iddiası ile yaptıkları bu protesto amacına ulaştı. Açtıkları dava da İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ardından da projeyi iptal etti. Sonrasında ise bir tamam, bir devam derken bungalovlar tamamlandı.

Bu defa da karşımıza kiralanması sorunu çıktı.

***

Gölcük’ e bungalovlar yapılmasını gündeme getiren ve yaptıran Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz’dı. İşin ilginci, Gölcük platformuna destek verenler arasında o tarihte milletvekili olan Sayın Tanju Özcan da vardı.

Yedi sene sonra bu konu tekrar gündeme geldiğinde ise şartlar ve roller değişmiş, dün ‘Benden selam olsun Bolu Beyi’ne diye atıfta bulunulan Alaaddin Yılmaz’ın yerine, Sayın Tanju Özcan gelmişti.

Benim de aklıma o anda GÖLCÜK PLATFORMU geldi. Sayın Alaaddin Yılmaz’a karşı yaptıkları eylemi, bugün Sayın Tanju Özcan’a karşı da yapabilecekler miydi?

Yaptılar!

***

Dün, ‘Gölcük’ derken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ve partisinin karşısında değil, Gölcük’ün yanında olduklarını göstermişlerdi. Bugün de Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ve partisinin karşısında olmadan, yine Gölcük’ün derdinde olduklarını yaptıkları eylemle gösterdiler.

Kendilerine ters düşmedikleri için bu insanları kutluyorum.

Tarihe geçmesi açısından da GÖLCÜK PLATFORMU’ na bizzat katılarak destek veren, Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın öğretmen eşi Meral Özcan Hanımefendiyi de ayrıca…

***

Hoca, tamam 2017 tarihinden bu güne geçen süreci anlatmışsın. Peki, bu konu da düşüncen ne diye sorarsanız.

GÖLCÜK’ e butik otel veya devlet konukevi yapılacağı konusu gündeme ilk geldiğinde, 13 Nisan 2014 tarihli yazımda,  ‘…Onun bedeninde, sevdadan anlamayan, her şeyi para gören ve satın alan, hoyrat eller gezmemeli...’ demişim.

Buralara; Manikür, pedikür, makyaj yapılmamalı, takma kirpik, peruk takılmamalı. Buralar, her daim doğal ve bakir kalmalı.’ diyerek yazımı bitirmişim.

Yine aynı görüşteyim.

***

Kıymetli İnsanlar!

Gölcük’ümüz şu hali ile bile insan yükünü çekemiyor. Ne doğru dürüst ağaç kaldı, ne sincap, ne çiçek, ne de böcek.

Eğer burası ile ilgili doğru kararlar alınmazsa, Ali Cengiz oyunları ile ranta kurban edilmek istenen Gölcük bu gidişle tükenecek. Muhteşem güzelliğini ise çocuklarımız yarınlarda kartpostallarda görecek.

Bu nazik konuya belediye meclis üyelerimiz duyarsız kalmadılar. Kiralama konusunu oy birliğiyle geri çektiler.

***

Bungalovların kiralanması üzerinden ‘CAMBAZA BAK CAMBAZA’ oyunumu oynanıyor şu an için bir şey DİYEMİYORUZ. Yarınlarda burası ile ilgili alınacak kararlarda, karşımıza Bolu Belediyesi mi çıkar, yoksa Milli Parklar mı çıkar onu da BİLEMİYORUZ.

Ama

Kim çıkarsa çıksın, yemyeşil ormanların arasına gizlenmiş olan Gölcük’ümüzün, Nasreddin Hocamızın ‘ YOL OLUR’  fıkrasından ders almayarak, BİR İKİ ÜÇ derken hızla yapılaşan, neticesinde de özgün halinden uzaklaşan Trabzon Uzungöl gibi olmasını İSTEMEYEN lerin , ‘İLLE DE GÖLCÜK, İLLE DE MEMLEKET’ diyerek hazır vaziyette beklediklerini BİLİYORUZ.

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İsmail - Tebrikler Muharrem hocam sağol o bungolvlar kaldırılmalı onlar faaliyete geçtiği zaman Gölcük ölür.Lutfen Gölcük'ten ellerinizi çekin orayı da bozmayın tahrib etmeyin gelecek nesillere tabii halinde kalsın hayatta herşey para degidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 12:48
01

Bolulu - 10 küsur bungalov ev yapıldı mutlaka kullanılmalı yea diyenler. Sanki milyon dolara yapılmış gibi konuşuyor. 2 tahta parçası. Yık geç abicim ne bu tantana. Yaylalar da kaçak yapıların hepsi yıkılıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 12:46

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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