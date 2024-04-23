Sezonun bitimine üç hafta kaldı,

İki içerde, bir dışarda…

Kâh üzüldük, kâh umutsuzlandık,

İkinci yarı biraz hızlanır gibi olduk,

Üç hafta kala yerimizi sağlamlaştırdık.

Bence yeter…

Daha bu konu da bir şey demeyeceğim,

Bu hafta da sporu bırakalım,

Biraz da Bolu diyelim…

Gündemimiz de ne var?

Seçimler bitti, vatandaş da bizler de biraz rahatladık,

Tabi ekonomik anlam da değil,

İşin bu kısmı, yani ekonomik yanı daha çoook su götürür,

Sonra?

Sürekli değinmek istediğim bir konuydu,

Üniversitemiz ve tıp fakültemiz…

İster inanın ister inanmayın,

Daha Tanju Özcan ve Ahmet Baysal konuyu gündeme taşımamışlardı,

Yaklaşık bir iki ay önce Karabük üniversitesi ile ilgili haberler ayyuka çıkmış,

Rezalet diz boyu,

Elli bine yakın öğrencinin neredeyse üçte biri yabancı,

Çoğunluğu da Afrika kökenli,

Küçümsediğimden değil,

Ama ortada bir yanlışlık var,

Bilim yuvası olması gereken bu kurumlar

1-Ticarethaneye mi dönüştürülmüş,

2-Avrupaya geçişlerde köprü görevi mi oluşturuluyor,

3-Ve burada dönen dolarlardan kimler nemalanıyor…

Gerçekçi TV ler de bu haberler yankılanırken Belediye başkanımız Tanju Özcan’ın açıklamaları ses getirdi,

Ardından Ahmet Baysalın açıklamaları işin tuzu biberi oldu…

Neler oluyor?

Ayrıca Üniversite hastanemizin durumu içler acısı,

Yet-mi-yor,

Oradaki tüm görevliler o zor koşullar da hizmet vermeye çalışıyor,

Yetkililer gör-mü-yor…

Soruyorum,

Bolu Sahipsiz mi?