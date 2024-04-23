Makale Yazısı-

Bilin bakalım, hangi dinden bahsediyorum?
Hasan Dinç

Hasan Dinç

Ramazan ayını Ankara’da geçirdim. O nedenle bir süredir yazılarıma ara verdim. Bundan böyle yine Salı günleri sizlerle olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle geçmiş bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla ulaşmsnızı dilerim.

Bu yazımda ilginizi çekeceğine inandığım bir konuyu gündeme getireceğim. Maddeler halinde bir din ile ilgili amel ve itikadi konuları bilgilerinize sunacağım. Acaba hangi dinden bahsediyorum. Yazdığım kuralları gözden geçirerek bu din hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz?  Mevcut dini bilgilerinizin yol göstericiliğinde hangi dinden bahsettime dair bir soruma cevabınız ne olur? Gerçekten bu soruma  vereceğiniz cevabı merak etmekteyim.

1-      Tanrı (Allah) birdir.

2-      Her kim ki Tanrıdan yardım almak dilerse başkasına yakarmasın.

3-      Bir kına iki kılıç girmez, bir hatun iki erkek alamaz ve bir millette iki töre olamaz. Töre tektir ve kesindir. Kim ki, töreye uya kutlanır, kim ki töreye kıya katlanır.

4-       Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlilk için töre budur.

5-      Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan milletinden sorulur.

6-      Her er eşine,atına, pusatına sahip çıkacak.

7-      Ana, baba ve ataya saygı duyulacak.

8-      Akrabasına sarılacak, komşusunu gözetecek.

9-      Er kişi yalan söylemeyecek.

10-  Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek.  Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.

11-  Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.

12-  Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.

13-  Cenkten /savaştan) beri duran ya da kaçan cehenneme uçacak.

14-  Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.

15-  Baş kaldıranın (isyan edenin) başı alınacak. Hak isteyenin hakkı verilecek.

16-  Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.

17-   Kin ve gururdan uzak olunacak.

18-   Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.

19-  Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.

20-  Kızı isteyen Kağan da olsa, bey de olsa, kız istediğine verilecek.

21-  Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin. Suyu kirletmeyeceksin.

22-  Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın,

23-   Bu günün işini yarına bırakmayacaksın.

24-  Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.

25-  Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

26-  Yazgına (Kaderine) asi olma.

27-  Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.

28-  Herkes adaletle iş görecek.

29-  Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.

30-  Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.

31-  Kağan odur ki, adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa Il  ( devlet) yok olur. Devlet olmazsa millet kul olur.

32-  Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin! “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini (devletini) ve töreni  kim bozabilir.”

Bilge Kağan yazıtı. Orhun ırmağı 730. Moğolistan

NOT: Konuyla ilgili geniş değerlendirmeyi önümüzdeki hafta yapacağım. Şimdilik kalın sağlıcakla.

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