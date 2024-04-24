Belediyelerden önemli istek

Mahalli İdareler seçiminin üzerinden yirmi dört gün geride kaldı. Seçim sonuçlarını anlatmaya gerek duymuyorum. Birinci parti olarak Cumhuriyet Halk Partisine seçmenin onayını birlikte sandıkta gördük. Bu, İktidara karşı halkın isteğinin tecellisidir. Demokratik bir düşüncenin sandığa yansımasının sesleridir.

Önemli bazı konulara değinmeden önce, dün ulusumuzun geleceğinin garantörü olan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten ve içtenlikle kutluyorum. Henüz yüreklerinin tertemiz ve Atatürk sevgisiyle dolması, demokrasi, eşit haklar gibi çok önemli konuları algılamaları için, onlara adanan bu bayram, onlar için çok önemlidir. Kendilerini bir kere daha kutluyorum.

Mahalli İdareler seçimlerinde, hangi siyasi parti olursa olsun, seçimde kimin adayı kazanmış olursa olsun, kazandığı yerdeki halkın tamamının Belediye Başkanı olarak görev yapmalıdır. Bunu ilk olarak dile getirenler ve uygulamaya başlayanlar Cumhuriyet Halk Partili kazanan başkanlardır. Sadece bu seçilenler değil elbette, tüm seçilenlerin bu ortak, herkesin başkanı olma konusunda yürekten ve gerçekten başkanlığına inananların, başkanı olduğu halk için çalışmalarına acilen başlamalıdır.

Bana göre ilk yapacakları işlerin başında çok önemli bir konu geliyor. Her kesimin dilinden düşmeyen ve gençlerin geleceğimizin garantisidir diyerek öne çıkaran, gerek iktidar kazananları, gerekse muhalefet kazananları, acilen öğrencilerin barınma işlerini acilen çözmeleri lazım. Bu yaptırımın nelere destek sağlayacağını anlatayım okuyanlara.

Birinci yaptırım olarak; belediyelerin ya kiralama yoluyla, ya ellerinde bulunan taşınmazlarını dönüştürerek, ya da yeni yerler tespit ederek ve inşa ederek çok ivedi biçimde öğrenci yurtlarını yapmalıdır. Üniversite kenti olmak o kadar basit bir konu değildir. Geleceğimizin önemli çizgisi olan gençler için bu konu elzemdir.

İkinci önemli konu; gençlerin uygun fiyatla yemek yiyebilmeleri için gerekli otokontrollerin sağlanarak, takiplerinin yapılması başta olmak üzere, yemek yiyebileceği ve ucuz fiyatlarda karnını doyurabileceği, örneğinin İstanbul’da çok görüldüğü Kent lokantaları projelerinin hemen işleme geçirilmesidir.

Başka bir önemli konu ise; raylı sistemler ile daha ucuza sağlanan okul, yurt, hastane, şehir merkezi ve otogar arasında ulaşımı ucuza veya gerektiğinde ücretsiz ulaşım koşullarını sağlamalıdır. Bunlar neleri ortaya çıkaracaktır sorusuna cevap olarak şunların altını çiziyorum. Ebeveynler, çocuklarını yolladıkları illerde güvende olduklarını hissettirirsek, daha fazla öğrencinin bu yaptırımı uygulayan yerlere yerleşimi çoğalacaktır. Bu da gelecekteki oy oranlarının çoğalması anlamına gelir. Ailelerin ucuz fiyat ile çocuklarını belediye yurtlarında barındırması ve uygun fiyatlı karnını doyurması sonucunda onlara yolladıkları maliyetler düşeceğinden, onlar da geçimlerini rahat biçimde sağlamış olacaklardır. Haydi bakalım bütün işler insan haklarını öne alan Belediye başkanlarında bitiyor. Başarılar sizlerin olsun.