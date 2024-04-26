Fahiş fiyat ve fiyatlara müdahale meselesi

Değerli Kardeşlerim,
Bu haftaki beraberliğimizde fahiş fiyatlar konusuna değineceğim. Hakikaten piyasada
kontrolsüz bir fiaytlandırma söz konusu. Hepimiz birer tüketiciyiz, dolayısı ile ekonomik
bir kriz ve problemleri hep birlikte yaşıyoruz.
Fahiş fiyat , bir ürünün normal piyasa fiyatından orantısız şekilde yüksek bir fiyata
satılması anlamına gelir. Bu durum, genellikle tekelci ya da karaborsacı faaliyetler, doğal
afetler veya savaş gibi olağanüstü durumlar gibi faktörlerden kaynaklanır.
Değerli Dostlar,
Bu fiyatlara müdahale konusunda farklı görüşler mevcut olmakla birlikte devletin
vatandaşını koruma adına bazı müdahalelerde bulunması beklenen bir şey haline
geldi.Fyatlara müdahale, hükümetlerin arz ve talebi kontrol altına almak ve belirli
ürünlerin fiyatlarını sabitlemek veya sınırlamak için kullandığı bir araçtır.
Bu, genellikle temel ihtiyaç maddeleri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin fiyatlarını
kontrol altında tutmak veya enflasyonu engellemek için yapıldığını söylüyor uzmanlar.
İslam Dini serbest piyasa ekonomisini öngörürü ve malların fiyatlarının serbest ortamda
oluşmasını ve revaç bulmasını arzular. Tröstleşme , tekelleşme ve belli güçlerin piyasayı
ele geçirmesini de istemez. Böyle bir durum söz konusu olursa halkı koruma , maslahat
adına ve fesadı önleme adına piyasaya narh (fiyatlara müdahale ve üst sınır) koyabilir
Değerli Dostlar,
"Fahiş fiyat, kul hakkıdır !” sözü doğru bir sözdür. Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 29.
ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor :
"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda rızaya dayalı ticaret dışında batıl yollarla
yemeyin. Kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok
merhametlidir."
Ticarette aslolan rıza halidir. Aldatma ve hile olmadan alış veriş yapılması ticaretin
ruhunu oluşturur.
Evett , Dinimize göre Ticaret, Rıza ve Fahiş Fiyat konusunu birlikte değerlendirirsek
şöyle bir tablo ortaya çıkar.
Ticaret:
İslam'da ticaret, hem bireylerin ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de toplumda refahın
artmasına katkıda bulunan önemli bir faaliyet olarak kabul edilir. Ticaretle uğraşan
müminlerin dürüstlük, adalet ve merhamet gibi ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket
etmeleri ve Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlamaları gerekir.
Rıza:
Ticaretin temelini rıza oluşturur. Alıcı ve satıcının her ikisi de akit yaparken özgür
iradeleriyle rıza göstermelidirler. Zorlama, aldatma veya korkutma yoluyla yapılan
alışverişler geçerli değildir.
Fahiş Fiyat:
Fahiş fiyat, piyasa değerinin çok üzerinde belirlenen fiyattır. İslam'da fahiş fiyat
belirlemek haramdır. Bu durum hem alıcıyı hem de satıcıyı zarara uğratır ve toplumda
adaletsizlik yaratır.
Fiyatlara Narh Koyma:
Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını belirlemek devletin görevidir. Devlet, bu ürünleri adil
bir fiyata satılmasını sağlayarak halkın refahını korumak zorundadır.
Fiyat Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Ürünün maliyeti
Piyasa değeri
Ürünün kalitesi
Alıcı ve satıcının kar marjı
Devlet tarafından belirlenen narh fiyatları
Özetle:
Ticaret, İslam'da teşvik edilen bir faaliyettir.
Ticaretle uğraşanlar dürüstlük, adalet ve merhamet gibi ahlaki ilkeler doğrultusunda
hareket etmelidirler.
Sizleri , ticaret başta olmak üzere hayatın bütün alanlarında sevgi ve merhamet dolu
olmaya davet ediyorum. Ne aldanan ne de aldatan olalım !
Selam ve dua ile kalın..
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.