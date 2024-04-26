Makale Yazısı-

Fahiş fiyat ve fiyatlara müdahale meselesi
Hüseyin Demirtaş

Hüseyin Demirtaş

Değerli Kardeşlerim,

Bu haftaki beraberliğimizde fahiş fiyatlar konusuna değineceğim. Hakikaten piyasada

kontrolsüz bir fiaytlandırma söz konusu. Hepimiz birer tüketiciyiz, dolayısı ile ekonomik

bir kriz ve problemleri hep birlikte yaşıyoruz.

Fahiş fiyat , bir ürünün normal piyasa fiyatından orantısız şekilde yüksek bir fiyata

satılması anlamına gelir. Bu durum, genellikle tekelci ya da karaborsacı faaliyetler, doğal

afetler veya savaş gibi olağanüstü durumlar gibi faktörlerden kaynaklanır.

Değerli Dostlar,

Bu fiyatlara müdahale konusunda farklı görüşler mevcut olmakla birlikte devletin

vatandaşını koruma adına bazı müdahalelerde bulunması beklenen bir şey haline

geldi.Fyatlara müdahale, hükümetlerin arz ve talebi kontrol altına almak ve belirli

ürünlerin fiyatlarını sabitlemek veya sınırlamak için kullandığı bir araçtır.

Bu, genellikle temel ihtiyaç maddeleri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin fiyatlarını

kontrol altında tutmak veya enflasyonu engellemek için yapıldığını söylüyor uzmanlar.

İslam Dini serbest piyasa ekonomisini öngörürü ve malların fiyatlarının serbest ortamda

oluşmasını ve revaç bulmasını arzular. Tröstleşme , tekelleşme ve belli güçlerin piyasayı

ele geçirmesini de istemez. Böyle bir durum söz konusu olursa halkı koruma , maslahat

adına ve fesadı önleme adına piyasaya narh (fiyatlara müdahale ve üst sınır) koyabilir

Değerli Dostlar,

"Fahiş fiyat, kul hakkıdır !” sözü doğru bir sözdür. Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 29.

ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor :

"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda rızaya dayalı ticaret dışında batıl yollarla

yemeyin. Kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok

merhametlidir."

Ticarette aslolan rıza halidir. Aldatma ve hile olmadan alış veriş yapılması ticaretin

ruhunu oluşturur.

Evett , Dinimize göre Ticaret, Rıza ve Fahiş Fiyat konusunu birlikte değerlendirirsek

şöyle bir tablo ortaya çıkar.

Ticaret:

İslam'da ticaret, hem bireylerin ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de toplumda refahın

artmasına katkıda bulunan önemli bir faaliyet olarak kabul edilir. Ticaretle uğraşan

müminlerin dürüstlük, adalet ve merhamet gibi ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket

etmeleri ve Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlamaları gerekir.

Rıza:

Ticaretin temelini rıza oluşturur. Alıcı ve satıcının her ikisi de akit yaparken özgür

iradeleriyle rıza göstermelidirler. Zorlama, aldatma veya korkutma yoluyla yapılan

alışverişler geçerli değildir.

Fahiş Fiyat:

Fahiş fiyat, piyasa değerinin çok üzerinde belirlenen fiyattır. İslam'da fahiş fiyat

belirlemek haramdır. Bu durum hem alıcıyı hem de satıcıyı zarara uğratır ve toplumda

adaletsizlik yaratır.

Fiyatlara Narh Koyma:

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını belirlemek devletin görevidir. Devlet, bu ürünleri adil

bir fiyata satılmasını sağlayarak halkın refahını korumak zorundadır.

Fiyat Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Ürünün maliyeti

Piyasa değeri

Ürünün kalitesi

Alıcı ve satıcının kar marjı

Devlet tarafından belirlenen narh fiyatları

Özetle:

Ticaret, İslam'da teşvik edilen bir faaliyettir.

Ticaretle uğraşanlar dürüstlük, adalet ve merhamet gibi ahlaki ilkeler doğrultusunda

hareket etmelidirler.

Sizleri , ticaret başta olmak üzere hayatın bütün alanlarında sevgi ve merhamet dolu

olmaya davet ediyorum. Ne aldanan ne de aldatan olalım !

Selam ve dua ile kalın..

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Yazar Hüseyin Demirtaş - Mesaj Gönder

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