Bugün bir çoğunuz için sıradan bir gün ama benim gibi bazı insanların da hayatlarının kırılma noktası. Bir hayatın bitip, iyisiyle kötüsüyle bambaşka bir hayatın başladığı gün.

İnsanların hayatlarında onlar için çok önemli rollerde olan insanlar vardır kiminin annesi, kimin babası, kiminin abisi, arkadaşı… Benim hayatımda o rol babama aitti. Herkesin babası kendine özeldir biliyorum ama benim babam sadece benim için değil hayatına dokunduğu herkes için özeldi.

Hani hayata imza atarsın ya o imzasını attı. Şimdi gidişinin üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen herkesin hala aklında kalbinde bir yerlerde o isim soyisim var. İSMAİL YILMAZ.

Dünyaya bin kere de gelsem bin kere de gideceğini bilip, canımın acıyacağından emin olsam yine onun kızın olmak isterdim. Birlikte geçirdiğimiz her gün bana hayata dair o kadar şey öğrettin ki o öğrettiklerin hala yoluma ışık. İnsan kaybedince anlıyor aslında sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anın ne kadar kıymetli olduğunu. Bense babamı aklımdan, kalbimden hiç çıkarmayarak, her gün ona layık olmaya çalışarak onu benimle birlikte yaşatmaya devam ediyorum. Hayat lafta değil gerçekten kısa. O yüzden sevdiklerinize onları sevdiğinizi söylemeyi, hayatın o bitmek bilmeyen dertlerinden uzaklaşıp, birbirinizi dinlemeyi ve her anınıza anlam katmayı unutmayın.

“Babacığım beni gördüğünü biliyorum. Hayatım boyunca bana öğrettiğin değerlere sahip çıkmaya, sana layık olmaya devam edeceğim…”

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın…