Sevgili Bolulular; bu vakıf sizindir, ona sahip çıkın…

Yazımın başlığını oluşturan ifadeler Bolunun babası hayırsever İzzet Baysal’a ait.

Rahmetli bu günleri düşünerek söylemedi bu sözleri. Katkılarıma destek verin, yaptıklarıma sahip çıkın demek istemişse de geldiğimiz noktada üniversitemizde yaşanan gelişmeleri düşünmesi de mümkün değildi zaten.

Bolu’nun gelişimi için vakıf kurmuş, özellikle eğitim ve sağlık alanında ilimizin gelişimine katkı sağlamış, sağlığında önem verdiği vakfı da biz Bolululara emanet etmiştir. İzzet Baysal Vakfı tüm eserleriyle birlikte Bolululara emanet edilmişken şimdiye kadar emanete hıyanet edilmemiş, edilmesine de müsaade edilmemiştir.

Gel gör ki Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı dönemine kadar vakfı ve Boluluları rahatsız eden faaliyetler pek dikkatimizi çekmezdi. Rektör bey geldiğinden bu yana çeşitli cemaat veya tarikat yapılanmasından bahsedilse de sesli dile getirilmediğinden pek gündem oluşturmamıştı.

Lakin son günlerde Karabük Üniversitesinde yaşanan gelişmelerin Bolu’ya sıçramasından tedirgin olan bizlerin sesi olan Tanju Başkanın gündeme taşıdığı konu yenilir yutulur cinsten değil.

Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın üstüne basa vurguladığı konu neydi? Üniversitede özellikle Afrika ülkelerinden gelen ücretli öğrencilerin Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde çok sayıda yer almasının verdiği rahatsızlık. Üstelik kabul edilen öğrencilerin sınav, ücret, aşı, konaklama gibi belirsizliklerine vurgu yapması hepimizin dikkatini bu konuya çevirdi.

Vakıf da bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı ve hassasiyetlerini dile getirdi. Ülkemizdeki üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanlarının toplam öğrenci sayılarının ortalama %5 seviyelerinde olduğunu, bizim üniversitemizde ise şu anda bile %15 seviyelerine yaklaştığının gözlemlendiğini duyurdu. Bu son derece hassas konuda üniversitemizden herhangi bir açıklama gelmez iken Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı sevgili büyüğümüz Ahmet Baysal’ın da rahatsız olduğunu biliyoruz.

Yabancı öğrenci konusu üniversitenin gelir kapısı mı? Öğrenci kabulündeki kriterler nelerdir? Şehrin ve üniversitede öğrenim gören Türk öğrencilerin sosyal ve kültürel yapısına etkisi nedir? Yabancı öğrenciler aldıkları eğitim yeterli midir? En çok hangi branşlar tercih edilmektedir? Eğitim süresi biten öğrenciler ülkelerine dönüyor mudur?

Asıl önemli konu yabancı öğrencilerle ilgili koordinasyonu sağlayan Üniversitemize Rektör Alişarlı kadrosundan gelen İbrahim Kürtül isimli hoca. Her ne hikmetse her iki isimde Veterinerlik fakültesi mezunu olmasına rağmen Veterinerlik Fakültesi dışında her işi yapıyor olmaları.

Bir diğer önemli konu da yabancı öğrenci kabulünde ücret alınması. Hangi kriterlere göre ücret belirleniyor ve alınıyor? Bu ücretlerin kayıtları var mıdır?

Bolu halkını tedirgin eden soruları bu yazımda belirttim, sayın rektörümüzden de aynı şeffaflıkta cevapları bekliyorum.

Aksi halde Bolulular bu yapılanların hesabını sormasını bilir.

Bir de bu satırlardan uyarmak isterim ki; beyler BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYENİN TEK VAKIF ÜNİVERSİTESİDİR. İZZET BAYSALIN EMANETİDİR. HİÇ KİMSENİN EMANETE HIYANET ETMESİNE İZİN VERMEYİZ.

Baysal ailesinin son ferdi, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’ı üzmemeniz gerektiğini de hatırlatmak isterim. Bize emanet edilen vakfa sahip çıkmak adına ve Boluluların sakin, uysal kişilik yapısına uymayan gelişmelerin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.