Jeolojik miras listesine girebildik...

Belki de 8-10 yıl önce , Türkiye'nin "Jeolojik miras listesi"nde olması gerekirken ,geçen ay bu listeye dahil edildik (Köroğlu Gaz.24.04.2024).

14 Mart 2024 tarihinde Ankara'da yapılan; "Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı"nda Bolu'dan Yedi Göller Milli Parkı Heyelan Göletlerinin ve Bolu- Seben-Hoçaş Fosil Ormanı'nın listeye 53. ve 61. (Seben) sıradan dahil edilmesini geç te olsa sevinerek karşıladık.

Bu gecikmenin ana sebebi; 8-10 yıl öncelerinde yapılmış olan Jeolojik Miras Çalıştaylarına Bolu'dan akademisyen ve uzman jeolog ile Jeoloji Fakültesi olmayan Bolu'muzun temsilcisinin katılamayışı olmuştur. Ancak; bu yeni katılışımızın önemini iyi takdir ederek, UNESCO Dünya Jeolojik Mirası Listesine dahil olmak için hayli hazırlıklar yapmamız icabedecektir.Bu nedenle ,başta Bolu Valiliği,Bolu ve Seben Belediye Bşk.lığının,bilimsel açıdan fosil projesini 2008 yılından beri yürütmekte olan Batıkaradeniz Or.Arş.Ens.Müdürlüğünün,MilliParklar Şube Müd,Turizm ve Kültür Müd.,Üniversite,Bolu ili sivil toplum kuruluşlarının 2024 yılının ağustos ayında UNESCO ''nun ikinci yüzlük listesine (2022 yılında birinci yüzlük listede Kapodokya ve Pamukkale yer almış idi )girebilmek çok önemlidir.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ",uluslararası anahtar jeolojik alanları " seçmek ve ortaya çıkacak yerleri dünyaya tanıtmak için başvuru ölçütlerini tamamlamak üzeredir. Türkiye ,adı geçen IUGS ve IUCN uluslararası projelerine uzak kalamıyacağını Mart ayındaki bu çalıştayla göstermiştir.

Çalıştaya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, MTA. TVK, TMMOB.,JEMİRKODerneği,coğrafyacılar,mimarlar,şehir planlamacıları turist rehberleri olmak üzere 210 doğasever katılmıştır.

Çalıştayda ülkemizin önde gelen jeolojik zenginlikleri, "jeolojik miras" ve "anahtar jeolojik alan" olarak seçilmiş,ve tercih listesine konulmuştur.

Fakat, çalıştay sonuç değerlendirmesinde, listelerin ortaya çıkışını takiben iki önemli husus üzerinde yoğunlaşılmıştır.Bu ilgililere çağrı niteliğindedir.Birincisi, dar alanlardan başlayarak kasaba ,köy,,ilçe ,ilve ülke düzeyinde jeomiras envanterlerinin ,ilgili kamu kuruluşları, meslek örgütleri, ve STK desteği ile güvenilir şekilde ortaya çıkarılmasıdır.

İkincisi ve önceki kadar değerli olan jeolojik mirasların tescili ve korunması, yerel yönetimlerin katılımları ile gerekli önlemlerin alınması ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasıdır.Zira doğa tek tek fertlerin ve ilgili bütün tarafların katkıları ile korunur.

Geçmiş yıllarda Köroğlu Dağı silsilesi üzerinde ,Ankara iline bağlı; 10.sırada Çamlıdere silisleşmiş ağaçlar,12.sırada Kızılcahamam -Güvem bazalt sütunları, 13.sırada Nallıhan fosilli kıyı kumtaşları, 19.sırada Güvem-Beşkonaklar balık ve yaprak fosilleri , Jemirko Derneğinin gayretleri ile listeye dahil olmuşlardır.

Bolu'da bu konularda emeği geçecek olanlara başarılar dilerim