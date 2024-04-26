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Jeolojik miras listesine girebildik...
Suat Tosun

Suat Tosun

 Belki de 8-10 yıl önce , Türkiye'nin "Jeolojik miras listesi"nde olması gerekirken ,geçen ay bu listeye dahil edildik (Köroğlu Gaz.24.04.2024).

14 Mart 2024  tarihinde Ankara'da yapılan; "Ulusal ve Uluslararası Görünürlük  İçin Türkiye'nin  En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı"nda  Bolu'dan Yedi Göller Milli Parkı  Heyelan  Göletlerinin ve Bolu- Seben-Hoçaş Fosil Ormanı'nın listeye 53. ve 61. (Seben) sıradan dahil edilmesini geç te olsa sevinerek karşıladık.

Bu gecikmenin ana sebebi; 8-10 yıl öncelerinde yapılmış olan Jeolojik Miras Çalıştaylarına  Bolu'dan akademisyen  ve uzman jeolog  ile Jeoloji Fakültesi olmayan Bolu'muzun temsilcisinin katılamayışı  olmuştur. Ancak; bu yeni katılışımızın önemini iyi  takdir ederek, UNESCO  Dünya Jeolojik Mirası Listesine dahil olmak için hayli hazırlıklar yapmamız icabedecektir.Bu nedenle ,başta Bolu Valiliği,Bolu ve Seben Belediye Bşk.lığının,bilimsel açıdan fosil projesini 2008 yılından beri yürütmekte olan Batıkaradeniz Or.Arş.Ens.Müdürlüğünün,MilliParklar Şube Müd,Turizm ve Kültür Müd.,Üniversite,Bolu ili sivil toplum kuruluşlarının  2024 yılının ağustos ayında UNESCO ''nun ikinci yüzlük listesine (2022 yılında birinci yüzlük listede Kapodokya ve Pamukkale yer almış idi )girebilmek çok önemlidir.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ",uluslararası anahtar jeolojik alanları " seçmek ve ortaya çıkacak yerleri dünyaya tanıtmak için başvuru ölçütlerini tamamlamak üzeredir. Türkiye ,adı geçen IUGS ve IUCN  uluslararası projelerine uzak kalamıyacağını Mart ayındaki bu çalıştayla göstermiştir.

Çalıştaya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, MTA. TVK, TMMOB.,JEMİRKODerneği,coğrafyacılar,mimarlar,şehir planlamacıları turist rehberleri  olmak üzere 210 doğasever katılmıştır.

 Çalıştayda ülkemizin önde gelen jeolojik zenginlikleri, "jeolojik miras" ve "anahtar jeolojik alan" olarak seçilmiş,ve tercih listesine konulmuştur.

Fakat, çalıştay sonuç değerlendirmesinde,  listelerin ortaya çıkışını takiben iki önemli husus üzerinde yoğunlaşılmıştır.Bu  ilgililere çağrı  niteliğindedir.Birincisi, dar alanlardan  başlayarak  kasaba ,köy,,ilçe ,ilve ülke düzeyinde jeomiras envanterlerinin ,ilgili kamu kuruluşları, meslek örgütleri, ve STK  desteği ile güvenilir şekilde ortaya çıkarılmasıdır.

İkincisi  ve önceki kadar değerli olan  jeolojik mirasların  tescili ve korunması,  yerel yönetimlerin katılımları ile  gerekli önlemlerin  alınması ve  bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasıdır.Zira doğa tek tek fertlerin  ve ilgili bütün tarafların  katkıları ile korunur.

Geçmiş yıllarda Köroğlu Dağı silsilesi üzerinde ,Ankara iline bağlı; 10.sırada Çamlıdere silisleşmiş ağaçlar,12.sırada Kızılcahamam -Güvem bazalt sütunları, 13.sırada Nallıhan fosilli kıyı kumtaşları, 19.sırada Güvem-Beşkonaklar balık ve  yaprak fosilleri ,  Jemirko Derneğinin gayretleri ile listeye dahil olmuşlardır.

Bolu'da bu konularda emeği geçecek olanlara başarılar dilerim

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