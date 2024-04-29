Şimdi bomboş ellerim

‘Alıştım sana, bir tanem / Alıştım her gün görmeye / Bir nefes gibi muhtacım / Sevilmeye, sevmeye.’

Aynen Selami Şahin’in yukarıda ifade ettiği gibiydik vatandaşlarımızla 31 Mart’ ta ki yerel seçimler öncesinde.

İyiden iyiye alıştırmıştık kendimizi seçmenlere.

Kapılarını çalar kucaklardık, nerede karşılaşmışsak kırk yıllık dost misali sarılırdık birbirimize.

Ellerimizde hediye paketleri, yüzlerimizden hiç eksik olmayan gülücüklerimiz, tatlı dillerimiz ile ‘Özledim gülüm seni, OY OY!’ derdik.

***

15 gün de bir Boluspor’un maçlarını seyretmeyi, hafta da bir iki gün ise Karaçayır’da oynanan amatör maçlara gitmeyi ihmal etmezdik.

Onlar ile beraber aynı heyecanları yaşar, kendimizden geçerdik.

‘Aşkına kurban OY OY, yar sana kurban OY OY’ sözlerimizde derin bir mana vardı.

Onların ‘Hangi dağda kurt öldü’ bakışlarını ise çocuklar bile anlardı.

***

Eşimizin, dostumuzun düğünlerine gittiğimizde de DÜĞÜN EVİNİN DEFÇİSİ olarak beraberdik onlarla,

Mutluluğu paylaşırdık yan yana.

Hem de ‘OY gelin OY damat’ türküsü ile oynardık karşılıklı göbek ata ata.

***

Dünya bu; sevinçleri yaşadığımız günler olduğu gibi, Yahya Kemal Beyatlı’nın SESSİZ GEMİ’ sine binip veda edip gidenler olacaktı. Bu acıyı paylaşmak için eş dost bekleyen cenaze yakınları da…

Hangi cenaze kalabalık olur, hangisinde medya bulunur diye düşünmeden ( !) CENAZE EVİNİN YASÇISI olarak oralara da gittik.

‘Gitti canımın cananı Ay le canım, vay le canım, OY canım’ diyerek tabuta omuz verdik, yakınlarına başsağlığı diledik.

***

En güzel Ramazanlardan birini yaşadık, topluca oruç açılan yerlerde oruçlarımızı huşu içinde beraberce açtık.

‘Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, diye başlanılan duaya cani gönülden ‘Âmin’ diyerek eşlik ettik.

Sonrasında ise masaları teker teker dolaştık, fırsat bulduğumuzda ise mikrofonu elimize alıp, ‘OY bana bana. OY bana bana’ türküsünü söyledik.

***

Ne olduysa 31 Mart 2024 tarihinde, saat 17.00 den sonra oldu.

Düğün, dernek, cenaze, maç, demeden oradan oraya koşan, ‘OY OY’ diye tutuşan ÂŞIKLAR olarak ortadan kaybolduk.

O yere göğe sığdırılamayan, ayaklarının altına kırmızı halılar serilen, başlarından güller dökülen, bu iltifatlar ile ayakları yerden kesilen; ‘OY OY’ lara ELİNDEKİ ‘OY’ ile cevap veren MAŞUKLAR ise, ‘Ben sana nasıl uyduysam? / Aşkın yalanmış, aşkın yalanmış / Kollarında uyumuşum / Hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış’ diyorlar.

‘Şimdi BOMBOŞ ELLERİM / Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım / Beni öldür öyle git / Yaşamak için senin sevgine muhtacım’ diyerek bir umut bekliyorlar.

O güzel günlerin hatıraları ile yaşıyorlar.