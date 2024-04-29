Bu bir film ismi değil,
Hani Demet Akbağ ile Ata Demirerin Çanakkale de,
Çanakkale Geyikli beldesinde yaptıkları yaz komedisi var ya, ondan bahsediyorum,
O değil…
Peki ya ne?
Boluspor play-off lara kalıyor,
Üç takım için de en şanslı duruma geçti,
Önce kalan iki haftaya bakalım da yoruma sonra devam ederiz.
Biz Manisa ile dışarda, Çorum ile içerde,
Bandırma, Keçiören ile ile içerde son hafta Adana ile dışarda,
Gençlerbirliği ise Giresun ile içerde, Tuzla ile dışarda,
Özellikle son hafta maçlarına baktığımız da avantaj bizden yana.
Eee Eyvah eyvah derken ne demek istiyorsun?
Şunu demek istiyorum;
1-Hadi tamam play-off^’a kaldık, Dost acı söyler, bu sezon oynadığımız oyun ile başarılı olmamız mümkün değil,
2-Hadi play-off lardan süper lige çıktık, manevi olarak hazır olabiliriz,
Peki maddi açıdan hazır mıyız,
Çok yazdık, çok tartıştık,
Bir ya da iki sezonluk heyecan yaparız, sonra,
Tırım tırım tırmaladıktan sonra,
Ver elini hooop BAL ligi…
Art niyet aramayın,
Fikir jimnastiği yapıyoruz,
Bardağın dolu tarafını görmek kolay,
Ben boş tarafından bahsediyorum,
Eyvah eyvah derken de sadece ironi yapıyorum…
****
Amatör ligimiz bitime iki hafta var,
GLS Grup Aladağspor şampiyonluğunu ilan etti,
Kendilerini kutluyorum…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.