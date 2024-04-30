İslâm’ın yayılması ve Türk’lerin Müslüman olması ( I )

Geleneksel İslâm tarihi bir fetihler tarihi olarak ele alınır ve anlatılır. Sebepler ve sonuçlar üzerinde etraflı bir şekilde durulmaz. Zaferlerin heyecanına kendini kaptıran okuyucu ise bunlara pek ihtiyaç hissetmez. Modern tarih ise olayları derinlemesine inceleyen, sebep ve sonuçlarıyla okuyucuya derin tahliller sunar. Meselâ çok kısa bir süre içinde İslamiyet’in geniş bir coğrafyaya yayılması, sonra da fetihlerin durması üzerinde İslâm tarihçilerinin çok konuşmadıkları, sebepleri üzerinde pek de kafa yormadıkları açıkça görülmektedir. İslâm tarihi, tarihçiler tarafından ele alınırken görülen bu eksiklikleriyle konuya yaklaşmaları, tarih ilmi açısından ve de İslâm tarihi açısından önemli bir eksikliğin giderilmesine hizmet edecektir.

Peygamberimiz henüz hayatta iken İslâmiyet Arap yarım adasında egemenliğini tamamlamıştı. Yemen’den Suriye’ye kadar bütün toprak yeni din ile tanışmış, İslâm bu geniş Arap topraklarında egemenliğini kurmuştu. Peygamberimizin 632 yılında vefat etmesinden sonra çıkan isyan ve karışıklıklar halife Hz. Ebubekir tarafından bastırılıp yeniden İslâm egemenliğinin sağlanması çok zor olmadı. İçte devlet düzeninin sağlanması ve arkada bu düzene başkaldıracak güç kalmayınca İslâm için yeni fetihler ve yayılma dönemi başlamış oldu.

İkinci halife Hz. Ömer zamanı İslâm’ın tam yayılma zamanı olmuştur. On yıl gibi kısa bir süre içinde eski çağın üç medeniyet merkezi olan Mısır. Irak (Mezepotamya) ve İran’ın İslâm topraklarına katılmasının elbette önemli sebepleri olmalıdır. Bence bu sebeplerin başında İslâm Dininin mensuplarına verdiği şevk, başka toplumlara bu yeni dini tebliğ etme heyecanı ve cihad duygusudur. Ayrıca savaşlardan elde edilen ganimet paylaşımı da bu zaferlerin itici gücüdür. Bu sebeplerin yanında İlk İslâm komutanlarının adil ve gözüpek olması da bu zaferlerin önemli sebepleri arasındadır. Fakat bunların ötesinde bir sebep vardır ki bu şimdiye kadar pek dikkate alınmamıştır. Bu sebep Mısır ve Irak’ta ciddi bir devletin bulunmayışı; İran’da ise bulunan Sasani İmparatorluğunun başındaki Kisra yönetiminin Bizans’la yaptığı savaşlardan yorgun düşmesi ve zulüm yönetimidir. Halk devlet yönetiminin zulmünden yılgın, adaletsiz tavrından bezgindir. O nedenle gelecek başka bir yönetime karşı direnç göstermekten uzaktır. İşte bu sebepler ikinci halife Hz. Ömer’in on yıllık döneminde İslâm’ın bu geniş coğrafyayı fethetmesinin ve oraları İslâm devletinin sınırları içine katmasının önemli sebepleridir. Lâkin İslâm devletinin merkezi yönetimi ve uç yönetimler üzerindeki sağlam otoritesi bu yayılmanın görülmeyen en önemli sebebidir.

Üçüncü halife Hz. Osman zamanında hızını kaybeden fetih hareketleri Hz. Ali ve Muaviye arasındaki iktidar mücadeleleri İslâm fetihlerinin tamamen durmasına sebep olmuş, Hz. Hasan’ın halifelikten vazgeçip yapılan bir anlaşmayla makamı Muaviye’ye devretmesiyle yeni bir döneme geçilmiştir. İslâm Tarihinde saltanat yönetiminin kurulduğu bu yeni döneme Emeviler Devri adı verilmiştir. Kan, gözyaşı ve intikam devrinin başladığı bu dönemde korkuya dayalı bir iç huzur sağlanmıştır. Her muhalefet hareketinin şiddetle bastırıldığı bu dönemde devletin fetih hareketleri kaldığı yerden yeniden hız kazanmış batıda Kuzey Afrikada Libya,Tunus, Cezayir ve Fas Emevi Devletinin sınırları içine katılmıştır. 710 tarihinde ise Septe Boğazı (Cebelitarık) geçilerek İslâm tarihinde Endülüs diye bilinen bugünkü İspanya ve Portekiz’in fethi tamamlanmıştır. 730 yılında yapılan puvatya savacında Şarl Martel komutasındaki Frank ordusuna yenilen İslâm ordusu Pirene dağlarında durdurulmuştur.

Doğudaki İslâm fethi ise İran’dan sonra Horasan ve Maveraünnehir (nehrin ötesi) diye biline Seyhun ve Ceyhun nehirlerine dayanmış ve Orta Asya’da durdurulmuştur. Kuzeyde Anadolu ve Kafkasya’ya kadar uzanan hareketler zamanla geri çekilme suretiyle Suriye’ye kadar inmiştir. Böylece İslâm’ın Araplarla başlayan ilk fetih dönemi kapanmıştır. İslâm tarihçileri kronolojik olarak olayları zapt etmişler, fakat bu fetih hareketlerinin durmasının ya da durdurulmasının sebepleri üzerine pek bir şey yazmamışlardır. Doğal olarak böylece tarihten alınması gerekli dersler de es geçilmiştir.

NOT: Konu bütünlüğünü bozmamak için İslâm fetihlerinin durmasının bence sebeplerini önümüzdeki hafta yazacağım. Kalın sağlıcakla.