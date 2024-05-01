Makale Yazısı-

Bu milletin vay haline
Yazar Erol Yıldız

Yazar Erol Yıldız

Bugün, 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Bu bayram, hakkaniyetin, sevginin, eşitliğin, dostluğun, emeğin, alın terinin, hukukun, kadın haklarının, çocukların sevgisinin bayramı. Herkesin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutlarım. Şimdi gelelim bu haftaki konumuza. Emekçinin ve emeğin bu gününde, vatandaşın sırtından alınan tahsilatlara değineceğim.

Lafım kesinlikle İletişim ve Alt yapı Bakanlığına değil. Uzaktan bakıldığında öyle sananlar aldanıyor. Herkes bir dayı bulmuş kendisine, bastırmış parayı ve dükkanına kocaman tabelayı da asmış. Üzerinde koskocaman Türk Telekom bayisi yazıyor. İşin havası var başta. Kapıdan girdiğinizde, “Kardeşim yanlış mı geldim acaba” diyerek şaka yollu sözünüzün bitiminde size hemen müjdeli sözü söyleyen biri çıkacaktır. “Hoş geldiniz efendim. Burası, Türk Telekom Bayisi.”

Bayi denilince bir ağırlığı olması lazım. Hani paranızı teslim edip, bir ay boyunca fahiş fiyatlarla, dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız paralarla evinize internet alıyorsunuz da, ay gelince onun parasını yatıracaksınız ya, işte o zaman oluyor ne olursa. “Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olalım.”

“Şu benim evin sabit interneti var kardeşim. Onu yatırmak istemiştim.”

“Hemen halledelim buyurun. Abone numaranızı hatırlıyor musunuz yoksa kimlik bilginizden mi çıkaralım.”

“Abone numaramı söylüyorum.”

Zaten ödenecek fiyat aklımda. Ay sonu gelmeden ezberimize düşen bu bedeli unutmak mümkün mü hiç. Şahsına gelen mesajdan bilgilerinizi veriyorsunuz. 334.00 lira olarak gelen fatura bedeli ne olduysa bir anda mazot gibi zamlanıyor. 339.00 lira oluyor. “Pardon kardeşim, beş lira fazla kesinti var. Bu nedir” dediğinizde, “efendim 5 lira tahsilat bedeli. “

“Haklısınız da, bedel 334.00 lira.”

“Biz ana bayi değiliz ondan böyle.” Ana bayide bedel alınmıyor.”

Bende merak konusu hemen başlıyor. Peki, ana bayi madem almıyorsa, size kim izin veriyor böyle bir parayı tahsil etmeye. Kaldı ki, her tahsilattan size zaten genel müdürlük pay çıkarıyor diye bilgi gelmişti.

Bir kişinin internet yenilenme tarihi bellidir. Bunu interneti alan kişi de biliyor, bayi de biliyor. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, millet bir birinin yedi ceddinden haberdar. O zaman ana bayi ile tali bayi farkı kalmıyor. Bakanlık, genel müdürlük kanalıyla sanırım yetkilendirilmiş bu tali bayilerde.  İnternetin yenilenme tarihinden neredeyse en az beş ay önceden sizi telefonla taciz başlıyor. Kardeşim diyor internet sahibi “Benim internetim henüz bitmedi. Bitmesine de en az beş ay var. Bitince gereğini yaparsınız.” Gelen cevap çok şaşırtıcı oluyor. “Efendim, gelecek yeni zamlardan etkilenmeyin diye. Şu an kampanya var.” Bıktırana kadar telefon yağıyor. Neredeyse telefonun bu gelenlerini engellenmesi sayesinde telefonda yaşam bitmeli oluyor. İnterneti resmi hat aranarak yenileseniz bile, bu telefonlar susmuyor bir türlü. İşlem yaptırılıp sizden gerekeni sağlayana kadar sizi seven bir bayi var karşınızda. İşlem bittiğinde, tahsilatta sizden fazladan fatura ödeme bedelini kesebiliyor. O halde bu bayilere kim böyle taviz veriyorsa, onlardan da tabela vergisini almanız gerekiyor. Hadi bakalım beyler iş başına. Her verginin tahsilini dar gelirliden beklemeyin.

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