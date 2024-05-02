Makale Yazısı-

Ani su taşkınlarında oluşan davranışlarla ilgili uyarılar
Suat Tosun

Suat Tosun

Sel olaylarına karşı ilgim, 1998 yılı Mayıs ayının 21.indeki sellerden  sonra T.C Bolu İli Valiliği (şimdiki Düzce İlini'de kapsayan) görevlendirilmemle başladı.

Batıkaradeniz'in İllerinin bir çoğunda görülen 19-21 Mayıs 2024 sel felaketine neden olayları  incelemek ve araştırmak üzere Valilik Afetler Kriz Masası Başkanı Vali Yard.Sayın Bekir Toksoy  marifetiyle bu konuyla ilgili  Orman Bölge ,Araş.Enst.Md., DSİ,Köy Hiz., Tarım , Düzce Üniversitesi Or..Fak.ve diğer kuruluşların mesleki mühendislik bilgilerini  ve tecrübelerini birbirine yaklaştırma  amacıyla  bir inceleme komisyonu oluşturulup,  başkanı olarak görevlendirilmiştim.Rapor,kitap halinde yayınlandı.Çok şükür, Bolu ve bitişiği illerde 26 yıldır tekerrrür eden bu büyüklükte sel ve taşkın zararı görülmedi .

Dünya genelinde ve içinde bulunduğumuz haftada görüldüğü üzere ise , iklim değişikliğinden dolayı,özellikle su taşkınları bağlantılı olanlar olmak üzere doğal risklerde önemli artışlar yaşanmakta.Bu hava olayları,hızlı su baskınlarına ve yıkıcı sellere yol açabilen yoğun ve sıklıkla  ani yağışlarla  karakterize edilmektedir.

Fransa'da CNRS  Araştırma Kurumu'nun  sosyo-hidroloğu ,tehlike algısı ve davranışı uzmanı,tez yazarı İsabelle Ruin,daha sık görülmeye başlayan hızlı sellerle ilgili tezinde ,çoğu zaman yeterince farkında olunmayan tehlikeye ,bu tehlikede sürücülerin maruz kalabileceği davranışlara dikkati çekerek önerilerde bulunmaktadır.

Ani su baskınları  genellikle yerel ve kısa süreli yoğun yağış nedeniyle  meydana  gelmekte ve bu durum özellikle karayolu ağını etkileyen tesirli bir akışa neden olmaktadır.

Ani su baskınları; ABD'de özellikle araba ile seyahatin ve sudan geçmenin sıradan durum olduğu  Teksas'da  %70'e yakın ,Avrupa'da ise, % 40 ölüm riski yaşatmaktadır. Ruin çalışmasında:

-Yağışlı dönemlerde ilk zorluk ,bu koşullarda  seyahat etmenin  ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaktır ,ancak çoğu zaman  bir sürücü olarak "otomatik  pilot" modundayız ve dikkatimiz yolculuğun amacına odaklanıyor.Bu nedenle ,yağmurların ve yoldaki su miktarının, esnek olmayan proğramlarımızı sorgulamada yeterince ciddiyete yönelmediği görülmekte. .

Araba aynı zamanda  sahte bir  güvenlik duygusu sağlıyor.Araç ikinci bir ev gibi algılanarak kontrol ve güvenlik hissi sağlanır.Ancak suda  kızaklama  riskinin  yanısıra  30 cm. su olduğunda  ve hareket ettiğinde araba Arşimet'in itme kuvvetiyle  çok hızlı bir şekilde havaya kalkıyor  ve hızla  kontrolden çıkıyor.Daha sonra su kapılara ulaşığında kapılara açmak zorlaşır ve çoğu zaman motor su altında kaldığı için  silecekler camlarda  çalışmayı durdurur.Daha sonra gerçek  bir tuzağa  dönüşüyor.

-Yağmur -sel  olayları  sırasında, sürücüler için en tehlikeli olan ,yıl boyunca genellikle kuru olan küçük  derelerdir. Çünkü tehlike  havzanın  büyüklüğüyle  bağlantılıdır.Bir  kaç düzine dakika,bir su damlasını şiddetli bir sağanak  alıntıya  dönüştürmek için yeterlidir.

Önemli bir husus ;sakinlere evlerine en yakın su kaynağı yolları sorulduğunda, suyu düzenli gördükleri büyük dere ve nehirlerden  bahsederler.Çok küçük dereyi unutuyorlar. Onların zihninde hep büyük nehir etrafından kaçınmak gelir,evlerine yakın olan küçük derelerden kaçınmak ,rotalarını değiştirmek  gelmez.

 -Bir konuda; yolda yağmur-sel olayının başlangıcında  suyun yüksekliğinin  değerlendirmek  zordur.Çoğu zaman su bulanıktır.Ayrıca yolda akışın şiddetiyle yolun temelinde ve üzerinde  hasar seviyesi  çökmelere sebeb olur.Dolayısıyla  dışarı çıkıp yaya  olarak daha yüksek  bir yere sığınmak yerine ,sezgisel olarak  aracımızın içinde kuru  kalmayı  tercih  ediyoruz.

-Ne yazık hızlı  sellerde ,ölümlerin çoğu kırmızı değil ,turuncu alarmda gerçekleşiyor.

Kriz masasının  yağmur-sel uyarılarıturuncu seviyedeki (4 üzerinden  3.seviye uyarıları hızlı su baskınlarını önlemek için kullanılır.)uyarıları yılda bir kaç kez verebilmekte ,ancak bu olaylar sanıldığından  daha küçük bir ölçekte  meydana gelebilir,o andan itibaren turuncu uyanıklık tehlikeli  özelliğini kaybedebilir ve hafife alınma eğilimine girilir , çünkü en  kötüsü kesin olmadığıdır.İşte bu büyük yanılgıdır.

Araştırıcı İsabelle Ruin (2024); hızlı su baskınlarında insanların nasıl uyum sağlayacaklarına ilişkin şu önerileri de ekliyor:

-Turuncu alarmda "Biz bir aradayız,kendi kendimize  planlarımızı değiştirmeyeceğiz"diyor ve rutinlerimizi sarsmak çoğu zaman bizlere zor gelmekte.Sel baskınlarının hafta içi ve seyahat zamanlarında daha ölümcül olduğu belirlenmiştir.

-Alarm durumunda ilk içgüdü, eve gitmeyi  ve aileyi bir araya getirmeyi  istemek olmaktadır.Bu nedenle  çocuklar okuldan alınır ve en tehlikeli anda yola çıkılır.Çünkü endişe  ve bazen  sevdiklerinle  iletişim  kuramamak kötü kararlara yol açar.Fransa'da okullarda çocuklarla ilgilenirler.Her okulun özel bir güvenlik planı(PPMS) olması gerekir.

-En iyi çözümlerden biri; ailenin her bir üyesinin  etkinliğinin  gerçekleştiği bir kaç saat içinde buldukları yüksek bir yere,güvenli bir yere taşınması olacaktır.

Görülmektedir ki, hızlı seller aslında en ölümcül  meteorolojik  olaylar arasındadır,genellikle küçük alanları etkilerler,ancak ölüm oranı,çok yavaş yayılan (bir kaç gün) büyük nehirlerdeki taşkınlardan çok daha yüksektir. Sağlıcakla kalınız.

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