Ani su taşkınlarında oluşan davranışlarla ilgili uyarılar

Sel olaylarına karşı ilgim, 1998 yılı Mayıs ayının 21.indeki sellerden sonra T.C Bolu İli Valiliği (şimdiki Düzce İlini'de kapsayan) görevlendirilmemle başladı.

Batıkaradeniz'in İllerinin bir çoğunda görülen 19-21 Mayıs 2024 sel felaketine neden olayları incelemek ve araştırmak üzere Valilik Afetler Kriz Masası Başkanı Vali Yard.Sayın Bekir Toksoy marifetiyle bu konuyla ilgili Orman Bölge ,Araş.Enst.Md., DSİ,Köy Hiz., Tarım , Düzce Üniversitesi Or..Fak.ve diğer kuruluşların mesleki mühendislik bilgilerini ve tecrübelerini birbirine yaklaştırma amacıyla bir inceleme komisyonu oluşturulup, başkanı olarak görevlendirilmiştim.Rapor,kitap halinde yayınlandı.Çok şükür, Bolu ve bitişiği illerde 26 yıldır tekerrrür eden bu büyüklükte sel ve taşkın zararı görülmedi .

Dünya genelinde ve içinde bulunduğumuz haftada görüldüğü üzere ise , iklim değişikliğinden dolayı,özellikle su taşkınları bağlantılı olanlar olmak üzere doğal risklerde önemli artışlar yaşanmakta.Bu hava olayları,hızlı su baskınlarına ve yıkıcı sellere yol açabilen yoğun ve sıklıkla ani yağışlarla karakterize edilmektedir.

Fransa'da CNRS Araştırma Kurumu'nun sosyo-hidroloğu ,tehlike algısı ve davranışı uzmanı,tez yazarı İsabelle Ruin,daha sık görülmeye başlayan hızlı sellerle ilgili tezinde ,çoğu zaman yeterince farkında olunmayan tehlikeye ,bu tehlikede sürücülerin maruz kalabileceği davranışlara dikkati çekerek önerilerde bulunmaktadır.

Ani su baskınları genellikle yerel ve kısa süreli yoğun yağış nedeniyle meydana gelmekte ve bu durum özellikle karayolu ağını etkileyen tesirli bir akışa neden olmaktadır.

Ani su baskınları; ABD'de özellikle araba ile seyahatin ve sudan geçmenin sıradan durum olduğu Teksas'da %70'e yakın ,Avrupa'da ise, % 40 ölüm riski yaşatmaktadır. Ruin çalışmasında:

-Yağışlı dönemlerde ilk zorluk ,bu koşullarda seyahat etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaktır ,ancak çoğu zaman bir sürücü olarak "otomatik pilot" modundayız ve dikkatimiz yolculuğun amacına odaklanıyor.Bu nedenle ,yağmurların ve yoldaki su miktarının, esnek olmayan proğramlarımızı sorgulamada yeterince ciddiyete yönelmediği görülmekte. .

Araba aynı zamanda sahte bir güvenlik duygusu sağlıyor.Araç ikinci bir ev gibi algılanarak kontrol ve güvenlik hissi sağlanır.Ancak suda kızaklama riskinin yanısıra 30 cm. su olduğunda ve hareket ettiğinde araba Arşimet'in itme kuvvetiyle çok hızlı bir şekilde havaya kalkıyor ve hızla kontrolden çıkıyor.Daha sonra su kapılara ulaşığında kapılara açmak zorlaşır ve çoğu zaman motor su altında kaldığı için silecekler camlarda çalışmayı durdurur.Daha sonra gerçek bir tuzağa dönüşüyor.

-Yağmur -sel olayları sırasında, sürücüler için en tehlikeli olan ,yıl boyunca genellikle kuru olan küçük derelerdir. Çünkü tehlike havzanın büyüklüğüyle bağlantılıdır.Bir kaç düzine dakika,bir su damlasını şiddetli bir sağanak alıntıya dönüştürmek için yeterlidir.

Önemli bir husus ;sakinlere evlerine en yakın su kaynağı yolları sorulduğunda, suyu düzenli gördükleri büyük dere ve nehirlerden bahsederler.Çok küçük dereyi unutuyorlar. Onların zihninde hep büyük nehir etrafından kaçınmak gelir,evlerine yakın olan küçük derelerden kaçınmak ,rotalarını değiştirmek gelmez.

-Bir konuda; yolda yağmur-sel olayının başlangıcında suyun yüksekliğinin değerlendirmek zordur.Çoğu zaman su bulanıktır.Ayrıca yolda akışın şiddetiyle yolun temelinde ve üzerinde hasar seviyesi çökmelere sebeb olur.Dolayısıyla dışarı çıkıp yaya olarak daha yüksek bir yere sığınmak yerine ,sezgisel olarak aracımızın içinde kuru kalmayı tercih ediyoruz.

-Ne yazık hızlı sellerde ,ölümlerin çoğu kırmızı değil ,turuncu alarmda gerçekleşiyor.

Kriz masasının yağmur-sel uyarılarıturuncu seviyedeki (4 üzerinden 3.seviye uyarıları hızlı su baskınlarını önlemek için kullanılır.)uyarıları yılda bir kaç kez verebilmekte ,ancak bu olaylar sanıldığından daha küçük bir ölçekte meydana gelebilir,o andan itibaren turuncu uyanıklık tehlikeli özelliğini kaybedebilir ve hafife alınma eğilimine girilir , çünkü en kötüsü kesin olmadığıdır.İşte bu büyük yanılgıdır.

Araştırıcı İsabelle Ruin (2024); hızlı su baskınlarında insanların nasıl uyum sağlayacaklarına ilişkin şu önerileri de ekliyor:

-Turuncu alarmda "Biz bir aradayız,kendi kendimize planlarımızı değiştirmeyeceğiz"diyor ve rutinlerimizi sarsmak çoğu zaman bizlere zor gelmekte.Sel baskınlarının hafta içi ve seyahat zamanlarında daha ölümcül olduğu belirlenmiştir.

-Alarm durumunda ilk içgüdü, eve gitmeyi ve aileyi bir araya getirmeyi istemek olmaktadır.Bu nedenle çocuklar okuldan alınır ve en tehlikeli anda yola çıkılır.Çünkü endişe ve bazen sevdiklerinle iletişim kuramamak kötü kararlara yol açar.Fransa'da okullarda çocuklarla ilgilenirler.Her okulun özel bir güvenlik planı(PPMS) olması gerekir.

-En iyi çözümlerden biri; ailenin her bir üyesinin etkinliğinin gerçekleştiği bir kaç saat içinde buldukları yüksek bir yere,güvenli bir yere taşınması olacaktır.

Görülmektedir ki, hızlı seller aslında en ölümcül meteorolojik olaylar arasındadır,genellikle küçük alanları etkilerler,ancak ölüm oranı,çok yavaş yayılan (bir kaç gün) büyük nehirlerdeki taşkınlardan çok daha yüksektir. Sağlıcakla kalınız.