Makale Yazısı-

Tecrübe etmeye ne dersiniz?
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Dönel kavşağa aracınızla giriyorsunuz, tam çıkacaksınız…

Da

Çıkamıyorsunuz. 5-6 metre ötesinizde yaya geçidini kullanan yayalar ile karşılaşıyor, sert bir frenle duruyorsunuz.

Arkanızdaki araç sürücüsü ise sizle olan mesafesini ve süratini ayarlayabilmişse mesele yok, o da duruyor.

Ayarlayamamışsa, ya arkadan size çarpıyor, ya da ani bir hareketle sizi sollayıp geçmeye çalışırken ,‘Nasıl olsa durdular’  diyerek karşıya geçmeye çalışan yayalar ile karşı karşıya kalıyor.

Sürücü durabilirse mesele yok, duramaz ise meseleler burada başlıyor. Ambulans, hastane, karakol adliye filan derken meseleler çoğalıyor.

***

Sayın Belediye Başkanımız, İl Trafik Komisyonu Üyelerimiz!

Yukarıda bahsettiğim olumsuzluklara rağmen, dönel kavşak kullanımında sürücülerin sürücülere, yaya geçitlerinde ise sürücülerin yayalara olan saygısında durumumuz diğer illere göre çok daha iyi.

Ama gerek yaşayanlardan, gerekse ilgili birimlerden aldığım bilgiye göre, bazı dönel veya kontrolsüz kavşaklar ile yaya geçitleri arasında mesafe uyumsuzluğu var gibi.

***

Eğer Rahmetlik Süleyman Demirel’in, ‘Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ dediği gibi düşünürseniz mesele yok.

Lakin ‘Bu mesele ile Allah korusun en yakınlarımız bile karşılaşabilirler’ diye düşünüp, meseleleri mesele ederseniz, mesele var gibi sanki.

Bu meseleyi görmek isterseniz; trafiğin yoğun olduğu saatlerde, isterseniz özel aracınız ile kendiniz, isterseniz hep beraberce bir otobüse binerek şehrimizi şöyle bir gezerek test edebilirsiniz.

***

Yukarıda anlatmış olduğum meseleyi yerlerinde gördükten sonra, eğer vaktiniz kalırsa, bir başka önemli meseleyi görmek için Valiliğimiz önünde otobüsten inip, Belediye Önü’ ne kadar İzzet Baysal Caddesi’ n de yürüyebilirsiniz.

Ancak…

Hızla geçen bisikletlilere ve motosikletlilere azami dikkat etmenizde fayda var.

Zira en son Sayın Muhip Turan’ın başına gelen talihsiz kazanın, sizlerin de başınıza gelmesini istemeyiz.

Demem o ki; hem hızla giden sorumsuz bisikletliler, hem de paket servis yapılan işyerlerinin kullandıkları motosikletler yüzünden, İzzet Baysal Caddesi’nde yayalar olarak hep tedirginiz, güvende değiliz.

Burası ile ilgili de kalıcı ve sağlıklı çözümler üretmelisiniz.

***

Kıymetli İnsanlar!

Doğru olanı bulmak amacı ile yapmış olduğunuz bu anlamlı gezinizde, bakarsınız cadde de karşılaşabilir, hal hatır edebiliriz.

Eğer yazdıklarımızda yanlışımız varsa, başımızı öne eğer, sizlerin değerli zamanlarını aldığımız ve okuyucularımızı da yanılttığımız için bir daha ki yazımızda ÖZÜR DİLERİZ.

Ama

Önce tecrübe etmeye ne dersiniz?

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bolu - Çok doğru bi tesbit.

Sayın Başkanım lütfen siz de dikkate alın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 11:05
01

Hamdi - KESİNLİKLE KATİLİYORUM ,DONEL KAVSAKLARİN HEMEN CİKİSİNDA YAYA GECİDİ VAR ,HELEKİ MUDURNU YOLU KAVSAGİ ZATEN TRAFİKLE BOGUSUYORSUNUZ TAM GECİYORSUNUZ YAYA VAR HAYDAAA Bİ DAHA BEKLE ,ZATEN 2 METRE OTEDE YİNE YAYA GECİD VAR ,BU SEKİLDE BAZİ SACMA YAYA GECİTLERİ VAR SURUCULERİ COK ZORLUYOR ,SU KAVSAK CİKİSLARİNA YAYA GECİDİ YAPMAYA SON VERMELİLER VE BİR COK YANLİS YAYA GECİDİ KALDİRİLMALİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 10:51

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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