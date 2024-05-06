Geldik son haftaya,

Genel değerlendirmeyi sonraki gün ve haftalara bırakalım,

Anı değerlendirelim…

Peki…

Son iki haftaya giriyorsun,

Play-off un en şanslı durumundasın,

Manisa’dan en az bir puan çıkartman gerektiğini biliyorsun,

Biliyorsun daaa…

Da da, da,

Bir koca doksan dakika,

Dakika dörtte golü yiyorsun,

Kaldı mı seksen altı dakika,

Daha uzatmalar hariç,

Yahu bir pozisyonun bile yok,

Bırakın pozisyonu, pozisyoncukun da yok…

Eee neymiş efendim Play-off,

Yesinler play-offunu…

Haaa, benden yana bu oyun ile play-off bize çok uzak,

Yahu eksi üç averajdayız,

Adama gülerler,

Senin etin ne budun ne diye?

Ammaaa dedik ya,

Başlık attık ya, Şeytan tüyü diye,

Sen olacağına bak…

Son haftanın gizli şanslısı yine Boluspor,

Neden;

Son hafta maçlarına baktınız mı?

Play-offa üç aday var,

Küme düşmeye de üç aday var,

Bizim dışımız da ki Adaylardan Bandırma dışarda Adana ile oynuyor,

Ki kümede kalmak için Adananın mutlak galip gelmesi lazım,

Diğer aday rakibimiz Gençlerbirliği de yine dışarda Tuzlaspor ile oynuyor,

Ki Tuzlanın da küme de kalmak için mutlak galip gelmesi lazım,

İşte böyle hengâme de şans bizden yana görünüyor gibi,

Gibisi fazla, bizden yana…

DA,

İşte o DA var ya DA,

Tek sıkıntımız o DA da…