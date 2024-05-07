İslâm’ın yayılması ve Türk’lerin Müslüman olması (2)

Yazımın bir önceki bölümünde İslâm Dininin bilhassa Hz. Ömer’in on yıllık halifelik döneminde çok hızlı bir yayılma gösterdiğini, Arap yarımadasının dışına taşarak Suriye, Irak, İran ve Mısır’ın İslâm devletinin sınırları içine katıldığını, Hz. Osman zamanında bu fetih hareketinin yavaşladığını, Hz. Ali zamanında Muaviye başta olmak üzere muhaliflerin isyanı ve içteki savaşlar sebebiyle bu yayılmanın durduğunu ifade etmiştik. Hz. Hasan’la yapılan anlaşma sonucu Muaviye’nin halife ilan edilmesi yeni bir fetih hareketinin başlamasına sebep olmuşsa da saltanat sisteminin iç barışı bozduğu ve fetih hareketlerinin önce yavaşlayıp sonra da durduğunu yazmıştık.

Çok kısa bir zamanda dünya tarihinin şahit olmadığı bir hızla Endülüs’ten Orta Asya’ya, Kafkasya’dan Yemen’e, Kuzey Afrika’nın tamamı İslâm yayılmasına sahne olmuştur. Sonra da bu yayılma durmuş ve parçalanma dönemine girmiştir. İslâm tarihinde bu fetih harekâtlarının durması ve parçalanmanın sebepleri üzerinde pek fazla durulmamış, ayrıntılara ise girilmemiştir. Bu yazımda bir gazete köşesinin imkânları ölçüsünde İslâm yayılmasının önce yavaşlaması, sonra durması ve daha sonra da bütünlüğünü koruyamadan parçalanmasının sebepleri üzerinde duracağım.

İslâm yayılmasının durmasının sebeplerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür.

<![if !supportLists]>A) <![endif]>DIŞ SEBEPLER: Bu başlık altındaki sebeplerin en önemlisi İslâm devletinin doğal sınırlara ulaşmasıdır. Devlet güneyde Hint Okyanusu’na dayanmıştır. Basra Körfezi ve Kızıl Deniz bu yöndeki ilerlemelere geçit vermemiştir. Kuzeyde Anadolu ve Kafkasya devletin sınırları içine katılmış olsa da Ak Deniz Avrupa’ya ilerleme fırsatı vermemiştir. Cebel-i Tarık Boğazından Endülüs’e (İspanya) geçilmiş olsa da Pirene dağları o yönden Avrupa içlerine yürümelerine doğal set çekmiştir.

Dış sebeplerin en önemlilerinden biri de o devrin en güçlü devletleriyle sınır olmalarıdır. Batıda İslâm orduları tarihinde ilk mağlubiyetini 730 yılında Puvatya yenilgisiyle almıştır. Frank Komutanı Şarl Martel İslâm ordularına ilk mağlubiyeti tattırmış, bu yöndeki hareketlerine son vermiştir. Kuzeyde ise o dönemin en kuvvetli imparatorluğu olan Bizans’la komşu olmuştur. Bizans’ı aşarak daha ilerilere geçmeyi çok denedi ise de bunda başarılı olamadı. Doğuda ise Orta Asya egemenliği için Türk’lerle ikibuçuk asır mücadele etmiş, sonra da çekilmek ve hâkimiyeti onlara bırakmak zorunda kalmıştır.

<![if !supportLists]>B) <![endif]>İç sebeplerin başında elbette XX. Yüzyılda Atatürk’ün dikkat çektiği gibi iç cephedir. İçte birlik ve beraberlik bozulduğunda devletin dışa karşı mücadele gücü zayıflamakta hatta yok olmaktadır. İslâm Devletinde bu ziyadesiyle görülmektedir. Hz. Osman’ın şehadetinden sonra Hz. Ali halife seçildiğinde başta Muaviye olmak üzere bazı büyük sahabeler onun halifeliğini tanımadılar. Başlayan iktidar mücadeleleri ve iç savaşlar devletin dışa karşı hareketlerini durdurmuş, toplumu kutuplaştırmış ve birbirine düşman guruplar haline getirmiştir. Bu bölünmeler ameli ve itikadi mezheplerin oluşmasına sebep olmuş, günümüze kadar devam eden iç karışıklık ve savaşlar İslâm yayılmasını aksatmış, hatta cephelerde mağlubiyetlere sebep olmuştur. Emevi Devleti Zamanında zora ve zulme dayalı birlik sağlanmış göründüğü dönemlerde bilhassa doğuda İslâm yayılması tekrar başlamışsa da bu sürekli olmamış, iç karışıklık ve isyanlar, mezhep kavgaları bu İslâm yayılmasının hızını kesmiş ve durdurmuştur. İntikam duygusuna dayalı Abbasi iktidarının Emevi katliamı geçmişe dayalı Ben-i Ümeyye ve Haşimi kavgasını tekrar diriltmiş İslâm’ın sağladığı İslâm kardeşliği bir kez daha tedavisi olmayan yara almıştır.

Bu konuda Arapların İslâm öncesine dayalı üstünlük davalarını İslâm Dinini alet ederek tekrar gündeme getirmeleri de önemli bir sebep olarak görülmektedir. İslâm’ın üstünlüğü takvaya bağlamasına ve Hz. Muhammed’in Veda Hutbesiyle kınadığı kavimler arasındaki üstünlük iddiası bu dönemde yeniden hayat bulmuş, Araplar İslâm toplumunu iki ana unsura ayırmıştır. Birincisi efendi olan Araplar, ikincisi mevali dedikleri Arap olmayan diğer milletler. Bu ayırım İslâm toplumunun kaynaşmasına, birlik ve bütünlüğün sağlanmasına çok ciddi engel teşkil etmiştir. Araplardaki cahiliye dönemi inançlarının İslam’la bütünleştirilip ortaya Arap Asabiye düşüncesinin çıkmasına karşılık, başta İran ve Türkler’de Şuubiyye adı verilen ve Arap düşmanlığına dayalı bir cereyanın ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu iki düşüncenin tarafları faaliyetleriyle İslâm toplumunu temelden sarsmıştır.

İslâm’ın ilk yıllarında yapılan seferler dini bir heyecan ve şevkle yapılırken daha sonra bilhassa Orta Asya’ya yapılan seferlerin bu amaçtan saptığını göstermektedir. Genel olarak yapılan seferler oralara İslâm’ı götürmek için değil, oraların zenginliğini Bağdat’a taşımak, insanlarını köle pazarlarında satarak zengin olmak, direneleri katlederek gözdağı vermek ve kontrolsüz hareketlerle çapul amacına dönmüştür. Daha kötüsü valiler ve komutanlar vergi düşmesini engellemek için fethedilen yerlerin insanlarının İslâm’a girmelerine engel olmuşlar; İslâm’ın yasaklamasına rağmen Müslüman olanlardan cizye almaya devam etmişlerdir. Savaşlarda İslâm hükümlerine aykırı olarak kadın, çocuk ve yaşlıların katledilmesi sıradanlaşmış, yerli halklarla Araplar arasında derin uçurumlar oluşmuştur. Bunlar halifeye şikayet edildiğinde valiler cevap olarak “Vergi gelirlerinin düştüğü, artırılması için bu yola gidildiği” savunmasını yapmışlardır. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz valileri “ Hz. Muhammed vergi tahsildarı değildi” diye uyarma ihtiyacı duymuştur.

İslâm yayılmasına engel iç sebeplerin en önemlilerinden biri de zamanla islâm’ı yayma şevkinin yerini zenginleşmek aldığını yukarıda ifade etmiştik. Bu savaşlara katılan askerlerin zamanla zenginleşmelerine, geri döndüklerinde bir daha seferlere katılmama isteklerini kamçılamış ve savaş yeteneklerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Aynı zamanda Bağdat sarayı zenginliğin zirvesine ulaşmış, bütün zamanlarını eğlence, işret, zevk ve sefaya yöneltmişlerdir. Öyle ki Binbir Gece Masalları o günlerin günümüze miras bıraktığı muhayyile mahsulleridir. Bu durum zamanla merkezi yönetimi tanımayan ve İslâm coğrafyasında yerel yönetimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Orta Asya’da Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Mısır’da İhşidler, Tolunoğulları, Fatimiler; Tam Bağdat’ın burnu dibinde Karmatiler devletleri kurulmuş, Halife yönetimi bu devletleri kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bundan daha vahimi İslâm coğrafyasında Bağdat Halifeliğinin yanında Kahire’de Fatimi halifeliği, Endilüs’te Emevi halifeliği vücut bulmuş, üç halifelik egemenliklerini ilân etmişlerdir İç sebeplerden biri de Arap kavminin bu geniş coğrafyada egemenliği kurup koruyacak nüfus yoğunluğuna sahip olmayışıdır.

Not. Konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.