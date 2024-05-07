Dua ve insan

Değerli Kardeşlerim

Bu yazımızda siz değerli kardeşlerime dua ibadetinden bahsedeceğim. Dua, insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Dua ederek Allah ile olan bağımızı güçlendirebilir, manevi huzura kavuşabilir ve hayatımızda anlam bulabiliriz. Modern yaşamın zorlukları karşısında dua, bize güç ve destek verebilecek önemli bir araçtır. Yüce Rabbimiz değerli kitabında şöyle buyurur : “Eğer kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki; Ben yakınım. Bana dua ettiği zaman, her dua edene cevap veririm. Onlar da benim emrime cevap versinler; bana inansınlar ki, doğru yola, doğru kararlara varsınlar.” (Bakara, 186) Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi Yüce Allah bize yakındır ve kullarının duasına cevap verir. Evet, Allah Teala kullarının dua ve çağrısına mutlaka cevap verir: Yüce Allah kuluna 3 şekilde cevap verir : “Evet" der, istediğini verir , bu adalet olur. “Hayır" der, daha iyisini verir. Bu bazen daha iyisi ile talebini değiştirir lütfa dönüşür. “Bekle” der, bazen Rabbimiz. Bazı duaların cevabı ahirete bile kalabilir. Değerli Kardeşlerim,

Yüce Mevlamız Furkan suresi 77’de şöyle buyuruyor : “ De ki: "Eğer duanız olmasaydı Rabbinizin yanında ne değeriniz olurdu ! “ Evet, hepimiz Allah’a muhtacız , Allah ise her türlü zenginliğe ve üstünlüğe sahiptir. Kulunun O’na yönelmesinden hoşnut ve razı olur.Rabbimize birçok amaçla dua ederiz. Birçok dua çeşidi vardır. Bazıları şunlardır : Niyaz Duası: Allah'tan bir şey istemek için yapılan duadır. Şükür Duası: Allah'ın nimetlerine şükretmek için yapılan duadır. Tesbih Duası: Allah'ı yüceltmek ve takdis etmek için yapılan duadır. Tevbe Duası: Günahlardan dönüş yapmak anlamında davranışsal duadır. Istiğfar Duası: Allah'tan af ve mağfiret dilemek için yapılan duadır. Değerli Kardeşlerim, Şimdi de İslam dini açısından duaya niçin muhtacız sorusuna cevap arayalım.

Allah'a olan muhtaçlığımızı gösterir: Dua, kulun acizliğini ve Allah'a olan bağımlılığını itiraf etmesidir. Kul, dua ederek her şeyin Allah'ın elinde olduğunu ve her şeyi O'ndan dilemesi gerektiğini kabul eder.

Allah'a şükretmemizi sağlar: Dua, Allah'ın bize verdiği nimetler için şükretmemize vesile olur. Şükür, nimetlerin artmasına ve kalbimizin huzura kavuşmasına sebep olur.

Günahlarımızdan af dilememize imkan verir: Dua, Allah'tan af dilememize ve tövbe etmemize vesile olur. Tövbekar kul, Allah'ın affına ve rahmetine mazhar olur.

Zorluklarda sabır ve metanet kazandırır: Dua, zor zamanlarda Allah'tan yardım ve destek dilememize imkan verir. Sabırlı ve metanetli olmak, zorlukları aşmamıza yardımcı olur.

Manevi huzur ve tatmin verir: Dua, kalbimizi Allah'a yaklaştırır ve bize huzur ve tatmin verir. Allah'a olan güvenimiz ve tevekkülümüz artar.

Allah ile olan bağımızı güçlendirir: Dua, Allah ile olan iletişimimizi artırır ve bağımızı güçlendirir. Allah'ın sevgisini ve rahmetini kalbimizde hissederiz.

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi de modern yaşamda duanın önemi üzerinde duralım.

Stres ve kaygı ile başa çıkmamıza yardımcı olur: Modern yaşamın stres ve kaygı dolu temposu, bizi bunaltabilir. Dua ederek bu duygularla başa çıkabilir ve kendimizi rahatlatabiliriz.

Yalnızlık duygusunu yenmemize yardımcı olur: Modern toplumda insanlar giderek daha fazla yalnızlık hissediyor. Dua ederek Allah ile olan bağımızı güçlendirebilir ve yalnız olmadığımızı hissedebiliriz.

Hayatta anlam bulmamıza yardımcı olur: Modern dünyada insanlar genellikle hayatta bir anlam arayışındadır. Dua ederek hayatımıza anlam katabilir ve Allah'ın rızasını aradığımızı gösterebiliriz.

Minnettar olmamızı sağlar: Modern yaşamda sahip olduğumuz birçok nimet için şükretmeyi unuturuz. Dua ederek, sahip olduğumuz nimetlerin farkına varabilir ve şükür duygumuzu geliştirebiliriz.

Pozitif düşünmemize yardımcı olur: Dua ederek Allah'a olan güvenimizi artırabilir ve her şeyin O'nun kontrolünde olduğuna inanabiliriz. Bu da pozitif düşünmemize ve umutlu olmamıza yardımcı olur.

Son olarak derim ki;

İddiası olanın davası vardır, davası olanın duruşu vardır. Duruşu olanın da duası vardır.

Yüce Rabbim yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Selam ve dua ile kalın..