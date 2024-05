Veriler ele veriyor

Yoksul olmak ne demek diye ortadan sormak istiyorum bu yazımda. Sosyal medyada yazılan çizilen bunca yazılarda kimse kendisini bu kategoriye koymak istemiyor. Ben size ilk olarak yoksulluk tanımını yapmak istiyorum. Yoksulluk; günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumu olup. Özellikle yiyecek, içecek, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanmaktadır. Bunları ben demiyorum. Karnımdaki sese bakarak asla söy6lemiyorum. Bunun ne demek olduğunu değişik yerlerden sizler de öğrenebilirsiniz.

Devletin önemli kurumları en büyük kaynaktır. İkincisi teknolojiyi kullanarak internet üzerinden gireceğiniz resmi veya gayri resmi kurumların bilgisiyle ulaşabilirsiniz. En önemlisi ise çarşı ve pazarın sesini duymak ve dinlemekten geçiyor. Ekonomik koşulları çarşı ve Pazar fiyatları ile şöyle bir gözlemleyelim. Bugün et, herkesin sofrasında az veya çok biçimde olması gereken bir tüketim maddesidir. Fiyatını söylemiyorum. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Ekmek bugün on lira. Bir simit on beş lira. Şeker ve un el yakmakta. Yine hatırlatmakta yarar var. Bunları ben uydurmuyorum. Bunların tamamı herkes tarafından biliniyor. Bakın devletin verilerine göre yoksulluk miktarı şöyle yazılmakta Girin internete Tuik yoksulluk verileri diye yazarsanız, karşınıza çıkacaktır. Açlık sınırı Ocak ayı verilerine göre 12.928 lira. Yoksulluk sınırı ise, 44.718 lira.

Gelelim şimdi sosyal medyadaki verilere. Kimler ne demiş diye kulak kabarttım. Biri yazmış, emekli maaşları 25 bin lira olsun. Diğeri yazmış 35 bin lira olsun. Bir başkası farklı rakamlarla çağrışım peşinde. Bende bir şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bulunduğumuz ay itibariyle, başta akaryakıt olmak üzere, yoksulluk sınırı da göz önünde tutularak, emekli maaşları 50 bin lira olmalıdır. Hesaplar ortada. Bana gücenen varsa buyursun kendisi hesaplasın. Bana göre 31 Mart seçimlerinde yaşanan eski seçime göre farkın tek sebebi geçim nedenleridir. Gerisini halk zaten umursamıyor. Tek düşünceleri midelerinin doyması ve evindeki çocuklarını huzur içinde, demokrasi içinde büyütmesinden geçiyor. Saygılarımla.