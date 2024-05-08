Özgür Özel ile yumusama dönemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk Siyaseti'nin soğuk savaştan detant (yumuşama) dönemine geçmesi için önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi, son yapılan yerel seçimlerden birinci çıkan bir partinin atması gereken olumlu adımlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraberinde gelen ve ülkeyi keskin iki kutba ayıran ittifaklara dayalı seçim modelinin doğal bir sonucu olarak, seçimlerde kullanılan dil ve karşılıklı suçlamalar, Türkiye'de gergin bir ortamın oluşmasına neden olmuştu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından CHP'nin elde ettiği seçim başarısı bu gerginliğin bitmesine ve ülkenin rahatlamasına neden oldu.

AK Parti'nin ceketimizi koysak kazanırız havasında girdiği seçimlerde ortaya çıkan tabloda seçmen, yılların birikimi bu kibirli yapının burnunu sürttü ve kendisine gelmesi için bir ders verdi. Kendisini alternatifsiz olarak görenlere millet kendi azmi ve kararı ile alternatif her zaman vardır mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı ziyaret hamlesi, şüphesiz iktidar için beklenen bir hamle değildi. Hazırlıksız yakalandıkları görüşme talebine olumlu cevap verdiler. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı boyunca sözde mücadele adı altında diyalogdan uzak tutumu ve Türk seçmeninin hissiyatına aykırı söylemleri CHP'yi sürekli tekrarlanan seçim mağlubiyetlerine mahkum etmişti.

Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra Diplomaside sürekli müzakere olarak adlandırılan atağı başlatarak, anlaşmazlıkların, problemlerin muhataplarla görüşme yapılarak çözümü için çalışacağını işaretini verdi. Bu müzakere adımı ne kadar sürer ve başarılı olur mu şüphesiz bunu zaman gösterecek. Ancak bu adımların başarılı olmasından korkan, sürekli gerilim ve kutuplaşmadan beslenen kimileri zaman zaman rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

Özgür Özel'in son günlerde kullandığı yapıcı ve olumlu siyaset dili, Filistin meselesindeki görüşleri, 15 Temmuz İhaneti ile ilgili söyledikleri, iktidarın sık kullandığı silahı elinden aldığını gösteriyor. Terörle mücadele ve DEM Parti konusunda da Kılıçdaroğlu'nun klasik çizgisinden ayrıldığı takdirde Özgür Özel ile CHP seçim başarısına bir yenisini ekleyebilir.