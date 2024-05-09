Bu ülkede geçtiğimiz günlerde 74 yaşında öğretmenimiz İbrahim OKTUGAN bir öğrenci tarafından beş kurşunla tabancayla vurularak katletildi.
Toplum olarak ne ara bu kadar kin, öfke dolduk. Ne ara küçükten büyüğe herkes şiddete meyil etmeye başladı?
En kutsal mesleklerden biridir öğretmenlik. Hayatının çoğunu bu mesleğe adamış, binlerce aydınlık genç yetirtişmiş bir öğretmen, yabancı uyruklu bir öğrencisi tarafından bu ülkede korkunç bir şekilde katledildi. Buna başta öğretmenler olarak hepimiz ses çıkarmalıyız. Çünkü bugün ona, yarın sana, bana.
Susulan her şiddet, saldırı haberi bir sonraki faile cesaret verir. Tüm öğretmenler birlik olup ‘Eğitimde şiddet yasası hemen çıkartılmalı’ diye ses yükseltmeli. Öğretmenler susmamalı, kendi can güvenlikleri için susmamalı.
Ög demek akıl demek. Öğretmen ise akıl veren, yol gösteren, aydınlatan demek. Ög aynı zamanda anne anlamına da gelir, hatta annesi olmayana ögsüz ( öksüz) denir. Öğretmen de işte tam böyle. Yokluğu öksüzlüktür.
Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.