Makale Yazısı-

Sevgiyi göstereceksin dostum
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

İzzet Babamızın yaptığı eserleri teker teker isimleri ile yazarım

Da…

Gerek yok.

İzzet Babamızın kazandırdığı eserlere GÖZ ile değil AKIL ile bakanlar, dünyaya gelmiş olan evladını ilk kucağına aldığında,

Kokusunu ilk duyduğunda;  yaptırdığı hastanesinde o nu zaten görürler.

Evladını anaokullarına yolladıklarında, İlkokullarında, ortaokullarında, liselerinde, üniversitesinin fakültelerinde, yüksekokullarında eğitim öğretim yaptırdıklarında da…

***

O ki;

Yaşlılar için yapılan huzur evlerinde yaşayan kimsesizlerin kimsesidir. Onlarla huzur dolu mekânda oturan, sohbetlerine ortak olan yarendir.

Okullarında okuyan, özel ilgiye ihtiyaç duyan özel bireylerin yüzlerindeki saf gülücüklerin, annesiz, babasız kalmış olan; şefkat bekleyen, sevgi isteyen evlatların sahibidir.

Başarılı öğrencilere verdiği burslar da ki sevinç, kalmaları için yapılan yurtlar da ise güvendir.

Yaptırdığı hastaneler de,   sağlık ocaklarında şifa bekleyenlere ümittir.

Babamızın inceden inceye düşünerek yaptırmış olduğu hayırlara, AKIL GÖZÜ ile bakanlar, bütün bu eserleri hatırlar.

Yüzü güler.

İZZET BABAMIZA dua eder.

***

Kıymetli Bolulular!

Bu sene 35. sini kutlayacak olduğumuz İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ dolayısı ile KENT KONSEYİMİZİN organize ettiği etkinlikler, 10- 11- 12 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

Bu sene bu etkinliklere farkındalık katmak amacı ile bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşe katılanlara, bu günün anısına özel olarak düzenlenmiş yelek ve şapka dağıtılacak.

Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, STK lar, vatandaşlar olarak hep beraberce Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bulunan kabrinden başlayarak, şehir merkezimize kadar yürüyeceğiz.

Hem İZZET BABAMIZA bir VEFA göstereceğiz, hem de atanmışını seçilmişini, iktidarını muhalefetini bir araya getirerek BOLUMUZ İÇİN BİRİZ mesajı vereceğiz.

***

Feyyaz Tokar ‘BIRAKTIĞIM YERDEN’ kitabında yer verdiği,

‘Sevgiyi göstereceksin dostum, söylemek yetmez.

 Sevgiye dokunacaksın dostum, düşünmek yetmez.

 Sevgi ağzında olacak dostum,  gözünde yetmez.

 Sevgiyi vereceksin dostum, gönlünde yetmez.’ Şiirinde;

‘GÖSTER!’ diyor, ‘SÖYLEME’

‘DOKUN’ diyor, ‘DÜŞÜNME’,

‘VER’ diyor, ‘SADECE GÖNLÜNDEN GEÇİRME’…

O zaman SEVGİMİZİ gösterelim.

Pazar günü hepimiz, İZZET BABAMIZA olan VEFA mızı göstermek için bir araya gelip yürüyelim.

Şükran günleri için yapılan etkinliklere icabet edelim.

***

Ne diyordu Feyyaz Tokar şiirinde;

SEVGİYİ VERECEKSİN DOSTUM…

 

Not; Saat 10.00 da başlayacak olan yürüyüşe katılacaklar için Kalıcı Konutlar Deprem Müzesi, Atatürk Orman Parkı Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi ve Borazanlar Mahallesi Eski Karayolu önünden 8. 30, 9. 30 saatleri arasında ücretsiz otobüs kaldırılacaktır.

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