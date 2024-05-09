Makale Yazısı-

Nezaket stratejisi
Suat Tosun

Suat Tosun

Nezaket başlı başına bir erdemdir, nazik olmak bir hizmette bulunmaktır.  Nazik insan güçlü insandır.           Emmanuel  Jeffelin (2021)

Bolu'muza  sayısız  hizmetleriyle yücelmiş erdemli ve güçlü insan İZZET BAYSAL' a ve İZZET BAYSAL VAKFI 'ına en derin şükran hislerimi sunarım.

Roma İmparatoru ve filozof  Marcus Aurelius;" Nezaketin  insanoğlunun

  "en büyük zevki" olduğunu  söylemiş ". Düşünürler ve yazarlar yüzyıllar boyunca bu yönde tartışmışlar,ancak bu gün bir çok insan bu zevki inanılmaz  ya da son derece şüpheli bulmaktadır.

"Nezaket" terimi (Philips ve Taylor 2014)'e göre: günümüzde  dayanışma, cömertlik,fedakarlık,insanlık,şefkat,acıma,empati dediğimiz ve geçmişte "hayırseverlik " gibi isimlerle  anılan duyguları  kapsamaktadır.

Bu kelimeler genel olarak İngiltere'de  Viktoria döneminde  "açık yüreklilik" olarak  adlandırılan ,başkalarına karşı olumlu eğilime atıfta bulunur.

Nezaket üzerine araştırmalar 1950' lerde başladıysa da ,dilbilimci  R.Lakoff'a göre; "İnsan toplumları,kişisel etkileşimlerindeki sürtüşmeleri  azaltmak için " nezaketi geliştirdi.Bu aynı zamanda nezaketi altı ilkede sentezledi.İlk ikisi emirlemek gibi yönlendirici formüllerin kullanılmasıyla ilgilidir.Sonraki dört düstur ;onaylama,alçak gönüllülük,anlaşma, sempati yönlendirici olmayan  ifadelerle ilgilidir.Hiç bir şeyi empoze etmesek bile pozitif kalmaya  çalıştığımızda,başkalarını teselli  ederek  ya da alçak gönüllü davranarak konuşmamız daha kibar olur.

Alçak gönüllülük kuralı,bize kendimizi suçlamamızı tavsiye eder( Ben çalışmalarını daha derinlemesine inceleyecek zamanı bulamadım  gibi).Aynı şekilde öncelikle rakiplerimizle ortak noktalar arayarak fikir ayrılıklarını  dile getirmek  daha kibar olur.Biz her şeyden önce önyargılı dili  ortadan kaldırarak  toplumsal duyarlılığı  ifade etmeye çalışmalıyız.

Ayrıca nezaket, kendimizin ve muhataplarımızın  itibarını kaybetmesini kesinlikle önlememize  olanak  tanır.Böyle bir durum meydana geldiğinde ,özür dileyerek veya katılımı sağlayarak sorunu düzeltebiliriz.

Siyaset bilimci  Diana Mutz yirmi yıldan beri siyasi tartışmalarda  "nezaketsizlik" üzerine çalışıyor.Ona göre; Kabalık güçlü bir dikkat çekicidir, hepimiz onun  tuzağına düşmüşüzdür. Ancak liderlerin  ve medyanın bu ilgi arayışları siyasi yaşamı bozuyor. Nezaketsiz siyasi konuşmaya maruz kalma ; iki önemli etkiye sahiptir. Seçmenleri kutuplaştırır ve karşıt görüşlere  daha az saygılı olmalarını sağlar.Aynı zamanda da politikacılara ve kurumlara olan güveni de azaltır.Bu etkiler zararlıdır.

A.Philips ve B.Taylor 'a göre;"Rekabetçi bir toplum,insanları kazananlar ve kaybedenler olarak ayıran bir toplum, düşmanlığı ve kayıtsızlığı  besler.Nezaket bize doğal olarak gelir. Ancak ,zulüm ve saldırganlıkta öyle... Sürekli baskı  altında olduğumuzda birbirimizden uzaklaşırız. Dayanışma azalır. Nezaket çok riskli hale gelir.Paronaya gelişir.İnsanlar mutlu olmadıkları  gerçeğinin  bedelini ödemek için günah keçisi ararlar." demekteler.

Doğa bilimi açısından  bakıldığında nezaket  sonuçta  her zaman" bencildir".

Yine de, güvende  olmak için her zaman nazik olabiliriz.

KAYNAKLAR : Speranta Dumitru,2020.:Lepolitiquement  correct est-il le nouveau  nom dela politesse.The Conversation.com.

Adam Phillips et Barbara Taylor 2014.Courrier  İnternational.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Suat Tosun - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL