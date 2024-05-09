Nezaket stratejisi

Nezaket başlı başına bir erdemdir, nazik olmak bir hizmette bulunmaktır. Nazik insan güçlü insandır. Emmanuel Jeffelin (2021)

Bolu'muza sayısız hizmetleriyle yücelmiş erdemli ve güçlü insan İZZET BAYSAL' a ve İZZET BAYSAL VAKFI 'ına en derin şükran hislerimi sunarım.

Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius;" Nezaketin insanoğlunun

"en büyük zevki" olduğunu söylemiş ". Düşünürler ve yazarlar yüzyıllar boyunca bu yönde tartışmışlar,ancak bu gün bir çok insan bu zevki inanılmaz ya da son derece şüpheli bulmaktadır.

"Nezaket" terimi (Philips ve Taylor 2014)'e göre: günümüzde dayanışma, cömertlik,fedakarlık,insanlık,şefkat,acıma,empati dediğimiz ve geçmişte "hayırseverlik " gibi isimlerle anılan duyguları kapsamaktadır.

Bu kelimeler genel olarak İngiltere'de Viktoria döneminde "açık yüreklilik" olarak adlandırılan ,başkalarına karşı olumlu eğilime atıfta bulunur.

Nezaket üzerine araştırmalar 1950' lerde başladıysa da ,dilbilimci R.Lakoff'a göre; "İnsan toplumları,kişisel etkileşimlerindeki sürtüşmeleri azaltmak için " nezaketi geliştirdi.Bu aynı zamanda nezaketi altı ilkede sentezledi.İlk ikisi emirlemek gibi yönlendirici formüllerin kullanılmasıyla ilgilidir.Sonraki dört düstur ;onaylama,alçak gönüllülük,anlaşma, sempati yönlendirici olmayan ifadelerle ilgilidir.Hiç bir şeyi empoze etmesek bile pozitif kalmaya çalıştığımızda,başkalarını teselli ederek ya da alçak gönüllü davranarak konuşmamız daha kibar olur.

Alçak gönüllülük kuralı,bize kendimizi suçlamamızı tavsiye eder( Ben çalışmalarını daha derinlemesine inceleyecek zamanı bulamadım gibi).Aynı şekilde öncelikle rakiplerimizle ortak noktalar arayarak fikir ayrılıklarını dile getirmek daha kibar olur.Biz her şeyden önce önyargılı dili ortadan kaldırarak toplumsal duyarlılığı ifade etmeye çalışmalıyız.

Ayrıca nezaket, kendimizin ve muhataplarımızın itibarını kaybetmesini kesinlikle önlememize olanak tanır.Böyle bir durum meydana geldiğinde ,özür dileyerek veya katılımı sağlayarak sorunu düzeltebiliriz.

Siyaset bilimci Diana Mutz yirmi yıldan beri siyasi tartışmalarda "nezaketsizlik" üzerine çalışıyor.Ona göre; Kabalık güçlü bir dikkat çekicidir, hepimiz onun tuzağına düşmüşüzdür. Ancak liderlerin ve medyanın bu ilgi arayışları siyasi yaşamı bozuyor. Nezaketsiz siyasi konuşmaya maruz kalma ; iki önemli etkiye sahiptir. Seçmenleri kutuplaştırır ve karşıt görüşlere daha az saygılı olmalarını sağlar.Aynı zamanda da politikacılara ve kurumlara olan güveni de azaltır.Bu etkiler zararlıdır.

A.Philips ve B.Taylor 'a göre;"Rekabetçi bir toplum,insanları kazananlar ve kaybedenler olarak ayıran bir toplum, düşmanlığı ve kayıtsızlığı besler.Nezaket bize doğal olarak gelir. Ancak ,zulüm ve saldırganlıkta öyle... Sürekli baskı altında olduğumuzda birbirimizden uzaklaşırız. Dayanışma azalır. Nezaket çok riskli hale gelir.Paronaya gelişir.İnsanlar mutlu olmadıkları gerçeğinin bedelini ödemek için günah keçisi ararlar." demekteler.

Doğa bilimi açısından bakıldığında nezaket sonuçta her zaman" bencildir".

Yine de, güvende olmak için her zaman nazik olabiliriz.

KAYNAKLAR : Speranta Dumitru,2020.:Lepolitiquement correct est-il le nouveau nom dela politesse.The Conversation.com.

Adam Phillips et Barbara Taylor 2014.Courrier İnternational.