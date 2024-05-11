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Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığı: Mevcut durum ve gelecek perspektifleri
Sabahattin Ahmet Yamaner

Sabahattin Ahmet Yamaner

Türkiye'nin enerji sektörü, artan tüketim ve dışa bağımlılık ile ciddi bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu yazımda, Türkiye'nin enerji alımı ve dışa bağımlılık oranlarına dair güncel verileri ele alarak, bu durumun ekonomi ve siyaset üzerindeki etkilerini incelemeye çalıştım.

Enerji İthalatında Güncel Rakamlar

2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin enerji ithalatı, özellikle doğalgaz ve petrolde dikkate değer seviyelerdedir. Doğalgaz ithalatında Rusya %39.5, İran %17.2 ve Azerbaycan %10.3 oranında Türkiye'nin başlıca tedarikçileri arasında yer alıyor. Petrolde ise 2022 verilerine göre, Rusya %40.8 ile başı çekmekte, bunu Irak ve diğer Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. Ocak 2024 itibarıyla Rusya'nın petroldeki payının %69'a yükseldiği gözlemliyoruz.

Elektrik Üretimi ve Yenilenebilir Enerji

Türkiye'nin 2023 yılında toplam elektrik üretimi 324,8 teravat-saat (TWh) seviyesine ulaşmış, bunun 137,2 TWh kadarı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. Bu oran, yenilenebilir kaynakların ülkenin enerji portföyündeki payının giderek arttığını göstermektedir. Ancak, hâlâ büyük bir kısmı fosil yakıtlara dayanmaktadır.

Enerji Dışa Bağımlılığının Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Türkiye'nin yüksek oranda enerji ithalatı, ulusal ekonomi üzerinde ciddi baskılar oluşturmakta ve döviz rezervleri üzerindeki yükü artırmaktadır. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, doğrudan enflasyon oranlarına ve dolayısıyla hanehalkı tüketimine etki etmektedir. Ayrıca, enerji fiyatlarının global piyasalardaki değişikliklere duyarlı olması, ekonomik planlamayı zorlaştırmaktadır.

Gelecek İçin Stratejiler: Azaltma ve Yönetim

Enerji dışa bağımlılığını azaltma yönünde Türkiye'nin atması gereken adımlar arasında, enerji verimliliğini artıracak politikalar ve yerli enerji kaynaklarını daha etkin kullanma stratejileri bulunmaktadır. Nükleer enerji gibi alternatif enerji projeleri, bu bağımlılığı azaltmada önemli rol oynayabilir. Örneğin, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin tam kapasite çalışmasıyla, Türkiye'nin enerji üretim portföyünde önemli bir değişiklik olması beklenmektedir.

Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artırılması, enerji verimliliği politikalarının güçlendirilmesi ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelere uyum sağlama yeteneği, bu stratejinin temel bileşenleri olmalıdır. Türkiye, bu sayede hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından daha sağlam bir gelecek inşa edebilir.

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