Vefa neredesin sen!

Vefa, dostlukta ve bağlılıkta sebatkâr olmak, ailesini, akrabasını, dostlarını, arkadaşlarını, kendini SEVENLERİ, kendisine İYİLİĞİ dokunanları MİNNET ve ŞÜKRANLA anmak, onlarla İLETİŞİMİ sürdürmek; onlara sevgi, saygı ve samimiyetle muamele etmektir.

Yani

Bizler için VEFA önemli.

Ama

Ne yazıktır ki, sanki bu değerimizi de kaybediyoruz gibi.

***

Niye böyle bir yazıya başladım, anlatayım

Geçtiğimiz hafta sonu, Bolumuza eğitimden sağlığa, 150’e yakın eseri bağışlayan İzzet Babamız için her sene 10 11 12 Mayıs tarihleri arasında yapılan İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİNİ yaşadık.

Yaşadık da…

Sanki biraz sönük geçti gibi geldi bana.

***

Cuma akşamı, Yıldırım Bayezıd Camii’ n de İzzet Babamız için okutulan mevlidi dinlemeye gittik.

Müftümüz Hüseyin Demirtaş, duasını yaptı. ‘Âmin’ dedik.

Sayın Valimiz Erkan Kılıç, Ahmet Baysal Büyüğümüzü uğurlamak için yanına geldiğinde. Sayın Ahmet Baysal gözyaşları içerisindeydi.

Kimseleri üzmemek için itina ile seçtiği kelimeler ile Sayın Valimize, ‘Sayın Valim, İzzet Babamız Bolu için hiç mi bir şey yapmadı. Nerede bu insanlar?’ derken, başımız öne eğildi.

***

Haydi, camiye gelemedik,

Hiç olmazsa, ertesi gün Anıt Park’ ta ve sonrasında İzzet Baysal Anıtı’nın önünde yapılan törenlere gelebilseydik.

Melek Mosso’ yu dinlemeye koştuğumuz, alanları doldurarak kalabalıklar oluşturduğumuz kadar; Türkiye de eşi benzeri bulunmayan, mal varlığını Bolulular için harcayan, İzzet Babamıza da şükranlarımızı sunmak için kalabalıklar oluşturarak, hak ettiği değeri verebilseydik.

Veremedik…

Keşke, ‘Baba oğluna bağı bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş’ sözü biz Bolulular için geçerli değil diyebilseydik.

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Kıymetli BOLULULAR!

‘İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir’ demiş atalarımız. İzzet Babamız aramızda yok. O Yüce Yaradan, İzzet Babamızın yaptıklarını biliyor. Dolayısı ile bizlere ihtiyacı yok.

Ama

‘Bolulular bu vakıf sizindir, Ona sahip çıkın’ dediği, bizlerden sahip çıkmamızı istediği bir vakfı, bir de bu vakfın, Bolumuza hizmet etmeye çalışan üyeleri var.

O üyelerin de duyguları…

Eğer İZZET BABAMIZA olan vefa duygumuzu göstermezsek, bu insanlar daha şevkle daha heyecanla nasıl çalışsınlar, daha çok yatırım nasıl yapsınlar?

Demem o ki; Bolumuza bağ bağışlayan İzzet Babamızı ve kurduğu vakfını sahiplenelim.

Adı VEFA olan o kıymetli salkımı esirgemeyelim efendim.