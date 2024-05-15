Makale Yazısı-

Sorunlar eğitimle aşılır
Yazar Erol Yıldız

Yazar Erol Yıldız

Bu ülkenin sorunları siyasi birliktelikle çözülür. Siyasetçiler yıllarca kavgalı, küs, hakaret içeren sözcükleri kullandıkça, ülkemizin sorunları devamlı bir üst seviyeye çıkacaktır. Bu kaçınılmaz bir surundur. Her akşam olduğunda halkın büyük bölümünün tek eğlencesi olan televizyonu açtığımızda karşımıza çıkan şiddet eğilimli dizi, söyleşi, ve buna benzer programlara inanarak, sokakta efe gibi gezen gençler için ileriye dönük önlemler acilen alınmalıdır. Yoksa bu cinayetlerin önü arkası kesilecek gibi değil.

Şahsi düşünceme göre, siyasi partilerin arka bahçesi olan gençlik kolları eğitim sonrasına çekilmelidir. Bugün baktığımızda, henüz on sekiz yaşın altındaki bir çocuk aklına geleni yapabiliyor. Burada şu parti bu parti demiyorum. Gençlerin ve çocukların tek yapması gereken konu, eğitimleri için çaba harcamalarıdır. Geleceğin nesillerinin iyi yetişmesi ve ülkenin sayılır yerlere gelmesi için sadece eğitim ve bilim üzerine gerekeni yapmalıdır. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüş olursa olsun, gençler arkalarında bir siyasi görüş var diye yapılmaması gerekenleri yapıyor. İşte birkaç gün önce yaşanan cinayet ile öğretmenin hayattan koparılması. Bu kişi ülkemize dışarıdan gelen yabancı da olsa, bizim içimizden biri de olsa, kendisini ailesi dışında güvencede görmemesi lazım. Yoksa sadece ölenin değil, kötülüklere karışan genç beyinlerin de yaşamı sönüyor. Geleceği sönüyor.

Üniversite tahsili için memleketinden kalkıp okuluna kayıt olan bir öğrenci hangi şartlarla okuduğunu onların ana ve babaları bilir. Keşke çocuklarım okusun bir yere gelsin düşüncesiyle boğazını keserek evladının aç kalmaması için ona zor şartlarda para yollayanlara inat, onları siyasete alet ediyoruz. Bırakın okusunlar ve mezun olduktan sonra ne isterlerse yapsınlar. Bu ülkedeki kamplaşmalar ancak durulur. Gençler eğitimle bilimle uğraşmalıdır.

Çocuğunu emekle, masrafla okula yolluyorsun, yıllar geçiyor ve doktor oluyor, biri kalkıp hiç uğruna onu katlediyor. Sadece bu mu, kadın haklarının çiğnendiği ve her gün bir kadın cinayetinin yaşandığı ülkemizde, buna dur diyemiyoruz. Neden cinayetlere son verilemediğini ben anlatacak değilim. Her şey ortada zaten. Bunlara dur demek için çok acilen yeni kanunlara ihtiyaç var. Az önce dediğim gibi ilk olarak öğrencileri siyasetin arka bahçesinden kurtarmamız lazım.

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