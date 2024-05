Yılmaz Bacaklı: Türk cihan mefkûresi için çalışıyoruz

Her herkesin ideali olması gereken böylesi bir mefkûreden bahseden Yılmaz Bey, Abant İzzet BAYSAL Üniversitesinde öğretim görevlisi… Doğu- Batı çağdaş Türk lehçeleri konusunda uzman… TÖMER yani Türkçe öğretim ve uygulama ve araştırma merkezinde müdür yardımcısı ve aynı zamanda Üniversitenin uluslararası öğrenci koordinatörlüğünü yürütüyor. Manşete taşımamın sebebi de bu…

Kendilerini Damadım Doç. Dr. Ufuk Turan Korkmaz vesilesi ile tanıdım.

Son günlerde Başkan Özcan’ını yabancı öğrencileri suçlayan beyanatı ile ilgili düşüncelerini sordum. Sohbetimizde, belgelere dayalı önemli bilgiler verdi. Sizlerle paylaşayım dedim.

Mesela, YÖK’ün öyle, Başkan Özcan’ın dediği gibi, yabancı öğrencilerle ilgili bir sınavı yok. “ Biz bütün belgeleri ince eleyip sık dokuduktan sonra başarılı öğrencileri sınavla alıyoruz” diyor. Ve müracaat eden her öğrenci gelir durumunu da belgelemek zorunda… Hem ülkelerindeki konsolosluğumuz, hem de göç idaresi başkanlığı sabıka durumunu inceledikten sonra onay veriyor. Bu öğrencilerin öğretim durumu ile bilgiler, şeffaf bir şekilde, üniversitemizin internet sayfalarında her kes tarafından görülebiliyor. Bu kayıtlar, devletin görevlendirdiği İzmir Kâtip Çelebi üniversitesi tarafından, bir noter gibi denetlenmekte, üzerinde oynamak mümkün olmamaktadır. Görüldüğü gibi, yabancı öğrencilerle ilgili her şey, devlet tarafından en ince teferruatına kadar bir sistematiğe bağlanmış…

Üniversitemizde 70 farklı ülkeden 4127 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Bunların iki bin kadarı Türk Cumhuriyetlerinden… 540 Azeri öğrenci kardeşimiz var. Bu öğrencilerden devletin takdir ettiği ücretten daha az bir para alınması mümkün değil. Çünkü devlet her öğrenci için şu kadar masraf yapıyorum deyip, bunun iki misli ücret alma şartını getirmiş.

Yiyecek içecek masraflarını kendileri ödüyor. Devlet Yurtlarında kalmaları mümkün değil… Ya özel yurtlarda, ya da kiralık evlerde kalıyorlar. Ancak ihtiyaç fazlası yurt olursa, Türk öğrencilerden daha fazla ücreti ödeyerek kalabiliyorlar.

Öyle kayıt yaptırıp, oturup aldıktan sonra, başka bir yere giderlerse, öğretime devam etmedikleri için, yetkililerle temasa geçilip, oturma izni iptal ediliyor. Sürekli emniyet birimleri ile temas halinde olunuyor, yanlış yapanın gözyaşına bakılmıyor.

Öyle kim gelirse gelsin diye bir yol izlenmiyor. Adım adım ilerleyerek, titiz bir çalışma ile sayının altı bine çıkarılması planlanıyor. Bu da üniversitemize büyük bir gelir kaynağı demektir. Bu durum üniversitemizin kalite ve yatırımlarını artıracaktır. Bölgemize her yönü ile değer katacak, esnafımız dâhil her kes yararlanacaktır.

Tüm dünyada yabancı öğrenciler, turizm gibi, ekonomik sektör olarak görülmektedir. Her ülke bu sektörden pay almak için yarışıyor. Kendi ülkelerini, Başkan Özcan’ın aksine, yabancı öğrenciler için cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Biz de bile, imkânı olan aileler, çocuklarını yurt dışında okutmanın yollarını aramaktadırlar.

Almanya, İngiltere Fransa daha fazla öğrenci çekebilmek için rekabet halindeler. Bu gün Amerika’da bir milyondan fazla yabancı öğrenci var. Bunun kırk milyar dolar bir getirisi olduğu söyleniyor.

Ülkemizde uluslararası öğrenci alımında dünyanın önemli ülkeleriyle rekabet edecek duruma gelmeye başladı. Üç yüz bin öğrenci olduğu söyleniyor. Bu sayının bir milyona ulaşması hedefleniyor.

Bu öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde fahri kültür elçilerimiz olup, ülkelerinde belirli mevkilere geldiklerinde ülkemizin, şehrimiz ve üniversitemizin onuru olacaklardır.

Ziraat mühendisi Fikret Bey, Ankara Ziraattaki öğrenci arkadaşının şimdi Tunus Ziraat Bakanı olduğunu söylerken, kendisinden övgü ile bahsediyor.

Daha yeni İzzet Baysal günlerini kutladık. Dünyanın dört bir tarafında var olan İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencileri hem Bolu'nun, hem de İzzet Baysal Vakfı'nın gurur vesilesi olacaktır.

Artık dünyanın her tarafında var olacağız. Yılmaz Bey’in dediği gibi Türk İslam mefkûresini tüm dünyaya yayacağız. Bunu savaşla değil, kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi, kendi tarhanamızı, menemenimizi oralara taşıyarak gerçekleştireceğiz. Bundan küresel güç odaklarının rahatsız olmasını normal karşılanabilir; ama bize ne oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum.

Maalesef, ülkemizde yıllardır Arap düşmanlığı yapan çok güçlü bir damar var.

Bu durumu yıllar önce Milliyetçi fikir önderlerinden Merhum Erol Güngör “ Arap düşmanlığının, propagandasının temelinde İslam düşmanlığı vardır. İslam dünyasının yan yana yaşayan iki büyük kitlesini birbirine düşman etmek, böylece her birini batılılara esir etme gayreti vardır.” derken önemli bir gerçeği dile getiriyor..

Osmanlının çekildiği bölgenin ekonomik kaynaklarını Türklerin değil de, kendilerinin ulaşabilmesi için aramıza inanılmaz kin ve nefret tohumları ektiler ve oldukça başarılı oldular.

İşte yabancıları bahane edilerek Afrika ve diğer İslam ülkelerinden gelen öğrenci düşmanlığının altında hep, Erol hocanın dediği gibi, İslam düşmanlığı var. Bize düşen bu oyunu bozmaktır.

Öyle ya! Batılılar Afrika’yı yıllarca sömürdü. Afrikalı gençleri hep kendi kültürleriyle eğitip, köle gibi kullandılar. Şimdi bu gençlerin ülkemize yönelmeleri bu sömürü planlarını bozuyor. Onun için içerdeki maşalarını devreye sokup aleyhte kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

Esasında bu konuda yazılacak o kadar çok şey var ki… Acımız büyük. Yazı epey uzadı. Biz bu kadarla kifayet edelim.

Kalın sağalacakla…

Günün sözü:

Düşmanında olsa, biri hatalarını söylediği zaman memnun ol,

Seni uyaranlara tevazu göster, teşekkür et. İmamı şarani