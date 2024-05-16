Doğal yaşamda eski bir hatalı koruma yöntemi :fareleri zehirle yemlemek ..!

Yeryüzünde tüm canlıların yaşamla savaşları türlü türlü devam etmekte...

İnsan toplumlarının gözleri önünde sessiz kaldığı Filistin -Gazze,Refah Halklarının acımasız yok edilip ,yerlerinden edildiği İsrail mezalimine çözüm bulunamazken (Buzdağının görünen kısmı) ; diğer taraftan Avustralya'nın doğu kıyısından 1300 km. uzakta Norfolk Adasında kemirgenlerle savaş; domuzlar,baykuşlar,ardıç kuşları gibi farklı türden canlılarında telef olmalarına yol açmakta.

Kemirgenler,dünya çapında tehdit altındaki en az 400 türün azalmasına ve kuş,memeli ,sürüngenlerin % 30 'nun tükenmesine neden oluyor. Dünyada fareler ve sıçanların (kemirgenlerin ) kontrolu yaygın uygulamalardır.Fare zehirlerinin çoğu ise antikoagülanlardır.Yani kanın pıhtılaşmasını önleyerek kemirgenin iç kanamadan ölmesine neden olurlar.Antikoagülanlar iki geniş kategoriye ayrılmaktadır

Birinci nesil yemler: Kemirgenlerin ölümcül olduğunu kanıtlaması için birden fazla doz yemesi icabeder.

İkinci nesil yemler: Bunlara (SGAR)'da denmekte, 100 kata kadar daha toksiktir.Ve tek bir yemden sonra kemirgen öldürülebilmektedir. Ancak vücutta parçalanmaları çok daha uzun sürmekte ,bu nedenle de zehirli kemirgenleri yiyen hayvanlar için çok daha tehlikeli olmaktalar.

NORFOLK ADASI OLAYI :

Avustralya'ya bağlı, adından da anlaşılacağı üzere yabani domuz topluluklarının fazlaca bulunduğu bir yetişme ortamı. Domuzlar veya bir yırtıcı kuş zehirli bir kemirgeni yediğinde, çok kötüleşip ölebilir. Araştırmacılar adada domuz eti diyetini analiz ederek zehire ulaşmışlar.

Nesli tükenmekte olan ardıç kuşu yuvalarının % 39 'unun azalmasından farelerin sorumlu olduğu saptandı. Civciv veya yumurtaların farelerce tüketildiği görüldü.

Norfolk Adasında ;tehdit altındaki bir kaç türün kurtarılması için fare kontrolu ise şarttır.Ve müdahele geriye kalan çok az yabani domuz populasyonu için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır.

DOĞU KAYINI ORMANLARIMIZDA FARE KONTROLU

7 Mayıs 2024 tarihli "Bir Koruma Bilmecesi" başlığıyla Monasy Üniversitesi akademisyenlerince kaleme alınmış bir makale, beni - 45 yıl öncesi- Batı Karadeniz Bölgesi doğu kayını ormanlarındaki fare mücadelelerine götürdü.

Batıkaradeniz (özellikle Bolu,Zonguldak,Kastamonu) doğu kayını ormanlarında ,doğal yolla gençleştirmelerde görülen başarısızlıkların nedenleri üzerinde çalışırken,fare ve diğer zararlıların önemli tohum ve fide zararlarına yol açtığını gözlemlemiştik. Ormanlarda fare populasyonlarının artması,onlarla mücadeleye zehirli buğday(% 3 çinko fosfürlü yem),yaylı kapan, vd.yöntemlerle girişilmişti.Yakalanmış fare örneklerininin çoğunluğunun tarla faresi oldukları(Ank.Lalahan Zootekni Araş.Ens'ünce teşhis ettirilmiş ve onların tavsiyelerince çinkofosfürlü yemi el değmeden fare deliklerine veya delikleri bulmak zorluk gösterdiğinde, ayakkabı kutusu büyüklüğünde kapaklı,iki tarafında farenin giriş çıkış yapacağı tip ahşap kutulara eldivenle yeterince zehirli buğday konması yolunda öneriler alınmıştı.Tarla ziraatinde deliklere konulan zehirli yemler % 80-90 başarılı sonuçlar vermişti.

Doğu kayını ormanlarında bu uygulamalar ormangülü çalılarının temizlenmesi gibi güçlükleri de içeriyor, fare deliklerini bulmak zorlaşmaktaydı.Ancak titiz çalışmalar doğal gençliklerin geliş ve gelişiminde kemirgenlere karşı bariz bir başarı sağlamıştı.Fare ölüleri Zonguldak ormanlarında tenekelerle toplanıp saha dışına, toprak altına gömülmüştür.

2000 'li yıllara girildiğinde, çevre sorunları yaratacağı ,bu zehirlere erişen veya ölü fareleri yiyen yabani sansar,yılan,tilki,domuz,yırtıcı kuşların etkilenebileceği düşünülerek , bu tip uygulamalar yapılmaz olmuştur. Ancak alternatif çözümler henüz pek de bulunamamıştır.

Avustralya'lı araştırmacıların haklı olarak" bir koruma bilmecesi "olarak ifade ettikleri ve " buzdağının görünmeyen yüzü"ne çözümler bulabilmek için 2015 yılından bu yana,domuzların üreme mevsimi boyunca (ekim-şubat ayları),birinci nesil ve antikogülant olmayan yemlerle sınırlı mücadele yapılmış, ikinci nesil yemleri ise, yılın geri kalanında uygulanmaya sokulmuştur (Ancak kullanılan zehir miktarı ve toksidite azaltılmıştır).

Fakat ne yazık ki, araştırmalar domuzların yıl boyunca yiyecek olarak hala çok sayıda fare bulduğunu göstermiştir. Bu da domuz nüfusunu riske sokmaya devam ediyor.

Norfolk Adası dışında araştırılan alternatiflerden biri ; farelerin kan kalsiyum seviyelerini yükselterek kalp yetmezliği nedeniyle ölüme neden olan koleskalsiferol (CD3 vitamini) ile yemlemedir.Bu kemirgen kontrolü yöntemi ikincil zehirlenme riskini azaltır.Ancak yine de daha da fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Fare tuzaklarına gelince ; kendi kendini sıfırlayan modeller de dahil olmak üzere artık pek çok farklı türde tuzak mevcut.Bunlar konusunda tuzak yönteminin de, ancak fareleri düşük bir populasyon boyutunda etkili bir şekilde tutabilmesi için daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca ortaya çıkan gen yönlendirme teknolojisi ; hedef populasyonun DNA 'sını artık çoğaltmayacak şekilde değiştirmeyi vaat ediyor. Bu yöntem ise geliştirildiğinde, hedef olmayan türler için oldukça etkili ve güvenli olacaktır.Ancak yine bu yaklaşımın kullanılabilr hale gelmesi için onlarca yıl geçmesi gerekebilir.

Sonuç olarak ; kemirgen kontrolu ile uğraşan yöneticiler,yan etkiler hakkında dikkatli düşünmeleri gerekiyor.Çünkü yanlışlıkla sevgili yırtıcılarımızı öldürüyor olabilirler...

KAYNAKLAR: Victoria F. Sperring:;Rohan Clarke.2024: Une "enigme de la conservation" lorsque le controle des souris pour une espece en menace une autre.The Conversation.

John White,Raylene Cooke. 2023:La mort-aux-rats tue nos chouettes indigenes et nos gueules de grenouilles fauves. The Conversation.uk.