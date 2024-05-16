Avukatlar adliyenin sahipleridir.

Son zamanlarda televizyonlarda, sosyal medyada mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışıldığının siz de farkındasınızdır. Yakışıksız sözlerle, şiddetle, türlü zorbalıklarla duruşma salonlarından çıkarılmamızın üstüne bir de adliyelerdeki tuvaletlerden çıkarılmamız eklendi. Kulağa çok komik ve abes geliyor değil mi? Ama bunlar şaka değil bizim ülkemizin acı gerçekleri. Adaletin dağıtıldığı adliye binaları hakim ve savcıların özel mülkü değildir. Biz avukatlar ise adliyelerin misafirleri değil, ev sahipleriyiz.Adaletin üç ayağı vardır. Savunma ayağı ise avukatlardır. O masanın savunma ayağını keserseniz, masa devrilir. Avukata saygı adalete hukuka saygıdır. Aynı şekilde yapılan saygısızlık ise adalete saygısızlıktır. Bu yaşanan olaylar tüm meslektaşlarım gibi ben de kınıyor ve bir an önce son bulmasını diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın…