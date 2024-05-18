İzzet babanın anısına

Bolunun geleceği için bütün servetini Bolu’ya bağışlayan İzzet babamıza ne desek azdır. Boluluların hiç mi hiç hakkını ödeyemeyeceği bir efsane bir lider olmuştur. Bolu’nun babası, en büyüğü bütün iş hayatında kazandıklarının tamamını bağışlayan nadir insan. Büyük, yüce ve eşsiz insana borcumuzu daha üst düzey nasıl ödeyebiliriz diyerek bütün Boluluların devamlı düşünmesi, anması, anlaması için ne yapabiliriz diye Eski Ticaret Odası Başkanı olarak elini öpme şerefine sahip olduğum dürüstlük ve çalışkanlık noktasında çok ders aldığım babamıza ne yapabilirim diyerek yazımı kaleme aldım.

İzzet babamız için daha etkin daha fazla hatırlanabilir diyerek şu düşünceler aklıma geldi…

Şükran günleri iki güne indirilmelidir.

Muhtarlar devreye sokulmalı her sene ayrı mahallede mevlit okutulması çalışılmalıdır.

Valiliğin çıkaracağı bir yazı ile tüm kurum ve kuruluşların etkinliğe katılmaları sağlanmalıdır.

Şükran günlerine Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanının katılımının sağlanması ve konuşma yapması çalışması şimdiden başlamalıdır.

Ulusal basında yer alma ve davetler yapılmalıdır.

Şükran günleri tüm Boluluların okullarında anlatılması ve İzzet babanın resimleri ve yatırımları anlatılmalıdır.

İzzet babanın eserlerinin anlatılması için bir sanatçıya güfte ve beste yaptırılmalı ve medya ve TV’ler de yayınlattırılması sağlanmalıdır.

Ticaret Odası Can Dündar’ın İ.B belgeleri üniversite ve okul salonlarında Köroğlu TV de yayınlaması çalışması yapılmalıdır.

Ulusal TV’ler de bu hazır belgelerin yayınlatılması sağlanmalı.

Devlet Hastanesi yanındaki heykelin yerine ( üstüne) büyük bir İzzet baba heykeli yapılması ve gelen gidenlerin İzzet babayı anması, hatırlanması sağlanmalıdır.

Türkiye’nin tek vakıf üniversitemizin üniversite yönetimine vakıf başkanının girmesinin sağlanması, yasal çalışmaların düzenlenmesi çalışılmalıdır.

Şehrin en işlek yerine Belediye Başkanımızın katkılarıyla büyük bir müze açılması, babamızın anlatılması.

Bolumuza Sosyal ve Ekonomik çok şeyler veren ve bu büyük imkânlarla daha büyük Bolunun imarına ve geleceğini şekillendirecek imkânları sağlayan babamıza ne yapsak azdır. Ruhu şad mekânı cennet olsun.

Kalın sağlıcakla.