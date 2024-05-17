Makale Yazısı-

Thomas Edison ve Boluspor
Aydın Hitit

Aydın Hitit

Thomas Edison’a, 999 denemeden sonra yaptığı bininci deneyde ampulü bulmasıyla ilgili olarak şöyle bir soru yöneltmişler,

-999 kez hata yapmanıza rağmen, bininci deneyi yapacak gücü nereden buldunuz?

Edison şu yanıtı vermiş:

-Ampulün icadı bin aşamalı bir süreçti. Hata gibi görünen ilk 999 aşama, bininci ve son aşamaya götüren öğrenmelerle doluydu…

Yukarıda ki örnek bilim alanın da binlerce, milyonlarca yaşanmışlığıanlatan en güzel örnektir…

Hedefin varsa yılmayacaksın, yorulmayacaksın…

Süper ligi en son 1991/92 sezonunda gördük,

Tam otuz iki yıl olmuş,

Bulunduğumuz ligde ise, birinci ligde, 2007/08 sezonundan beri on yedi sezondur mücadele ediyoruz,

On yedi senedir deniyoruz,

Yıllarca da deneyebiliriz…

Bu sezon da denedik olmadı,

Bu heyecanı yaşatanlara teşekkür ediyorum.

Tabi ki her şeyin sonu değil,

Önemli olan önceki denemelerden sonuç çıkarmak,

Bu sezon ve geçmiş sezonlarda yapılan hataları bulmak,

Yapılan doğruları geliştirmek,

Ayakların sağlam yere bastığı,

Göğsünü gere gere lige başlamak,

Sonunda beklenilen mutlu sona ulaşmak…

Ha, önümüzdeki sezon da olmayabilir,

Belki daha yıllarca da bekleyebiliriz,

Ama dediğim gibi;

Sağlam bir şekilde çıkmak…

Bu konu da bizim de diyeceklerimiz var,

Tabi ki sizin de,

Yeni sezona kadar geniş geniş üç ayımız var,

Bol bol konuşur, tartışırız,

Haydi bakalım,

Yeni sezonlara, yeni umutlara…

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