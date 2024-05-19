Birleştiriciyiz, bölücü değil

17.05.2024 Cuma günü Göynük’teydik. Gündüz BOLU KENT KONSEYİ olarak ATATÜRK ve MİLLİ MÜCADELE fotoğraflarımızı sergiledik, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile sevindik.

Akşamın da ise diğer ilçelerimizde olduğu gibi Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği topluluğu sahne aldılar.

Göynüklü hemşerilerimize güzel bir gece yaşattılar.

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Üzüldüğüm bir konu var, yazmadan geçemeyeceğim. Ne yazıktır ki öğrencilerimiz bu sergiyi görmeye gelemediler.

Getirilselerdi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı öncesi, bu bayramı niye kutladığımızı fotoğraflar ile beyinlerine nakşedebilirlerdi.

Fatih Sultan Mehmet Han ve onun hocası Akşemseddin Hazretlerinin bize bıraktıkları İstanbul ile işgal dönemindeki İstanbul’u karşılaştırabilirler ve ülkemizin acıklı halini de görebilirlerdi.

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Belki arada fırsat bulup öğrencilerimize, ‘İlçemizde yatan AKŞEMSEDDİN Hocamızın talebesi olan Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu MEDRESE ANLAYIŞI bozulmayıp devam etseydi, ülkemiz emperyalistlerce işgal edilemezdi.’ diyebilirdik.

Diyemedik!

‘Fatih’in medrese anlayışını daha sonrakiler devam ettirselerdi, bugün dünyanın SAYILI ÜLKELERİ arasında olurduk’ da diyemedik.

‘Fatih Sultan Mehmet olmasaydı, bugünkü hudutlarıyla bir Türkiye olmazdı. İstanbul’u alan Fatih’i, İstanbul’u kurtaran Atatürk’e benzetirim’ diyen ve tarihçilerin kutbu olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bu sözlerini öğrencilerimize aktarabilirdik.

Söyleyemedik.

Çünkü getirilmediler.

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Açtığımız bu sergilere rağbet eden bir tek Kıbrısçık ilçemizin öğrencileri oldu, biraz da Yeniçağa diyebiliriz.

Ne yazıktır ki, resmi yazılarımız ve duyurularımız olmasına rağmen öğrencilerimiz Mudurnu da bu sergiye getirilmediler.

Yukarı da ifade ettiğim gibi Göynük’ te de…

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Sayın Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız!

Diğer illerin bazılarında üzülerek görüyoruz ki, Kent Konseyleri hangi belediye başkanı seçilmiş ise ya ona hizmet ediyor, ya da partisine…

BOLU BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN TANJU ÖZCAN ise kent konseyimizden hiçbir zaman böyle bir şey istemedi. Şehrimiz için yaptığımız projelerimizin pek çoğunu da destekledi.

Eğer kafanız da böyle bir şüphe varsa atmanızı, HEPİMİZİN olan Kent Konseyimize ise daha güzel bir göz ile bakmanızı tavsiye ederim efendim.

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Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, gündüz yaptığımız ATATÜRK ve MİLLİ MÜCADELE fotoğraf sergisini BOLU KENT KONSEYİ olarak biz düzenliyoruz.

Akşamında ki konseri ise Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği Topluluğu veriyor. Bu vakfın başkanı ise VALİMİZ SAYIN ERKAN KILIÇ…

Her anlamda BÖLÜNDÜĞÜMÜZ bir ortamda, BOLU KENT KONSEYİ olarak bizlerin inşa etmeye çalıştığı BİRLEŞTİRİCİLİK mesajımızı alırsanız, gündüz açtığımız serginin sadece fotoğraf, akşamında söylenenlerin ise sadece şarkılar olmadığını daha iyi ANLARSINIZ.